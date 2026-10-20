Resultado uai Lotofácil 3808: uma aposta de São Paulo acertou as 15 dezenas e levou R$ 1.456.047,72. 1 1 ganhadora em São Paulo (SP) — aposta solitária levou R$ 1.456.047,72

2 Dezenas: 01 – 04 – 07 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24

3 Próximo sorteio: Lotofácil 3809 — terça-feira (20/10), prêmio estimado de R$ 2 milhões

As dezenas sorteadas foram: 01 – 04 – 07 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24. A Lotofácil não acumulou — uma aposta de São Paulo (SP) acertou todas as 15 dezenas e vai levar para casa R$ 1.456.047,72.

Números sorteados

01 – 04 – 07 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo, às 21h.

O prêmio acumulou?

Não. Uma aposta de São Paulo acertou as 15 dezenas e o prêmio foi entregue. A estimativa de prêmio para o próximo concurso da Lotofácil é de R$ 2 milhões.

Ganhadores por faixa

15 acertos: 1 aposta ganhadora — R$ 1.456.047,72 São Paulo/SP

14 acertos: 159 apostas ganhadoras — R$ 1.920,13 cada

13 acertos: 6.009 apostas ganhadoras — R$ 35,00 cada

12 acertos: 78.238 apostas ganhadoras — R$ 14,00 cada

11 acertos: 441.683 apostas ganhadoras — R$ 7,00 cada

Próximo concurso

O concurso 3809 será sorteado na terça-feira, 20/10, às 21h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

Histórico completo de sorteios da Lotofácil

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados?

01 – 04 – 07 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24.

A Lotofácil acumulou?

Não. Uma aposta de São Paulo acertou as 15 dezenas.

Quando é o próximo sorteio?

Terça-feira, 20/10, às 21h.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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