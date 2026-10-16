Resultado
Lotofácil 3805 teve duas apostas vencedoras de R$ 2.059.240,91 cada, em Porto Acre (AC) e João Pessoa (PB), na quinta-feira (15/10).
- 1 Dezenas sorteadas: 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25.
- 2 Dois ganhadores: Porto Acre (AC) e João Pessoa (PB), R$ 2.059.240,91 por aposta.
- 3 Próximo concurso: Lotofácil 3806, sexta (16/10), às 21h, estimativa de R$ 2 milhões.
A Lotofácil 3805 não acumulou. No sorteio de quinta-feira, 15 de outubro de 2026, duas apostas acertaram as 15 dezenas e receberão R$ 2.059.240,91 cada. Os bilhetes foram registrados em Porto Acre (AC) e João Pessoa (PB).
Dezenas sorteadas — Lotofácil 3805
03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25
O concurso foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. A premiação anunciada antes do sorteio era de R$ 5 milhões.
A Lotofácil acumulou?
Não. Duas apostas dividiram a faixa principal, com R$ 2.059.240,91 para cada uma. O próximo concurso, 3806, terá estimativa de R$ 2 milhões.
Ganhadores por faixa
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por aposta
|15 acertos
|2
|R$ 2.059.240,91
|14 acertos
|301
|R$ 2.227,47
|13 acertos
|12.387
|R$ 35,00
|12 acertos
|164.303
|R$ 14,00
|11 acertos
|869.707
|R$ 7,00
As duas apostas de 15 acertos foram registradas em Porto Acre (AC) e João Pessoa (PB).
Como resgatar o prêmio
Prêmios de apostas físicas até R$ 2.428,80 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores acima desse limite são pagos nas agências, com documento de identificação, CPF e comprovante original da aposta. Para valores de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a documentação. O prazo de resgate é de 90 dias corridos; depois disso, os valores não reclamados são destinados ao FIES. Veja as condições em Loterias Caixa.
Próximo concurso da Lotofácil
O concurso 3806 será realizado na sexta-feira, 16/10, às 21h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
Últimos concursos da Lotofácil
- 3804 (14/10): 01 – 02 – 06 – 07 – 08 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 24 – 25 — acumulou.
- 3803 (13/10): 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23.
- 3802 (11/10): 02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24.
- 3801 (09/10): 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24.
- 3800 (08/10): 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 21.
O que você precisa saber
Quais foram as dezenas da Lotofácil 3805? 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25.
A Lotofácil 3805 acumulou? Não, houve duas apostas vencedoras.
Quais cidades ganharam? Porto Acre (AC) e João Pessoa (PB).
Quanto cada aposta recebeu? R$ 2.059.240,91.
Quando é o próximo sorteio? Sexta-feira, 16/10, às 21h.
Informações de resultados e rateios anteriores consultadas em fontes que reproduzem os dados da Caixa. Confirme sempre os concursos no portal oficial. Aposte pelos canais oficiais.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.