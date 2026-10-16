Resultado uai Lotofácil 3805 teve duas apostas vencedoras de R$ 2.059.240,91 cada, em Porto Acre (AC) e João Pessoa (PB), na quinta-feira (15/10). 1 Dezenas sorteadas: 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25.

2 Dois ganhadores: Porto Acre (AC) e João Pessoa (PB), R$ 2.059.240,91 por aposta.

3 Próximo concurso: Lotofácil 3806, sexta (16/10), às 21h, estimativa de R$ 2 milhões.

A Lotofácil 3805 não acumulou. No sorteio de quinta-feira, 15 de outubro de 2026, duas apostas acertaram as 15 dezenas e receberão R$ 2.059.240,91 cada. Os bilhetes foram registrados em Porto Acre (AC) e João Pessoa (PB).

Dezenas sorteadas — Lotofácil 3805

03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25

O concurso foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. A premiação anunciada antes do sorteio era de R$ 5 milhões.

A Lotofácil acumulou?

Não. Duas apostas dividiram a faixa principal, com R$ 2.059.240,91 para cada uma. O próximo concurso, 3806, terá estimativa de R$ 2 milhões.

Ganhadores por faixa

Faixa Ganhadores Prêmio por aposta 15 acertos 2 R$ 2.059.240,91 14 acertos 301 R$ 2.227,47 13 acertos 12.387 R$ 35,00 12 acertos 164.303 R$ 14,00 11 acertos 869.707 R$ 7,00

As duas apostas de 15 acertos foram registradas em Porto Acre (AC) e João Pessoa (PB).

Como resgatar o prêmio

Prêmios de apostas físicas até R$ 2.428,80 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores acima desse limite são pagos nas agências, com documento de identificação, CPF e comprovante original da aposta. Para valores de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a documentação. O prazo de resgate é de 90 dias corridos; depois disso, os valores não reclamados são destinados ao FIES. Veja as condições em Loterias Caixa.

Próximo concurso da Lotofácil

O concurso 3806 será realizado na sexta-feira, 16/10, às 21h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Últimos concursos da Lotofácil

3804 (14/10): 01 – 02 – 06 – 07 – 08 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 24 – 25 — acumulou.

01 – 02 – 06 – 07 – 08 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 24 – 25 — acumulou. 3803 (13/10): 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23.

03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23. 3802 (11/10): 02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24.

02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24. 3801 (09/10): 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24.

03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24. 3800 (08/10): 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 21.

O que você precisa saber

Quais foram as dezenas da Lotofácil 3805? 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25.

A Lotofácil 3805 acumulou? Não, houve duas apostas vencedoras.

Quais cidades ganharam? Porto Acre (AC) e João Pessoa (PB).

Quanto cada aposta recebeu? R$ 2.059.240,91.

Quando é o próximo sorteio? Sexta-feira, 16/10, às 21h.

Informações de resultados e rateios anteriores consultadas em fontes que reproduzem os dados da Caixa. Confirme sempre os concursos no portal oficial. Aposte pelos canais oficiais.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.