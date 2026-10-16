Resumo executivo 🌉 Ponte mais alta e ampla Nova estrutura eleva o gabarito em 2 metros e amplia o tabuleiro em 4,5 metros para pedestres e ciclistas. 🚚 Transporte pesado autopropulsado Viga metálica de 55 metros foi transladada por 125 metros usando carretas hidráulicas multieixos SPMT. 🚆 Passagem para o trem de alta velocidade Elevação viabiliza o cruzamento do projeto HS2 sob a rota ferroviária existente Birmingham–Derby. ⚡ Montagem externa inteligente Construção das vigas ao lado dos trilhos evitou paralisações prolongadas na malha de trens regional.

A substituição da travessia de 183 metros abriu espaço vertical para os trens de alta velocidade sem interromper o tráfego de passageiros. A expansão da malha de alta velocidade em Birmingham exigiu a substituição de uma travessia centenária sobre os trilhos. O novo viaduto garante espaço livre para os novos trens elétricos sem interromper as linhas de passageiros em operação.

Por que a antiga ponte precisou ser demolida para dar lugar a outra mais alta?

Você já viu quando um caminhão alto não consegue passar debaixo de um viaduto rodoviário? Nas ferrovias o problema é idêntico. A estrutura antiga de 183 metros ficava baixa demais para permitir a passagem dos futuros trens de alta velocidade com cabos elétricos aéreos.

Para resolver esse gargalo, os engenheiros da HS2 Ltd planejaram a elevação da altura livre em 2 metros. Esse ajuste de gabarito vertical permite o tráfego seguro de trens expressos sob a estrutura sem risco de arcos elétricos ou colisões.

Engenheiros avaliam a estrutura e o espaço disponível para a passagem dos trens sob o novo viaduto — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as especificações técnicas e dimensões do novo viaduto metálico?

O projeto do novo Viaduto Saltley combina engenharia estrutural de grande porte com melhorias diretas na mobilidade urbana local. Os números detalham como a nova obra amplia a capacidade da travessia B4114 em Birmingham.

Primeira seção metálica instalada: possui 55 metros de comprimento em aço estrutural de alta resistência e foi totalmente montada ao lado do canteiro de obras.

Estrutura original demolida: antiga ponte de alvenaria e concreto cruzava 183 metros sobre as linhas ativas da ferrovia Birmingham–Derby.

antiga ponte de alvenaria e concreto cruzava 183 metros sobre as linhas ativas da ferrovia Birmingham–Derby. Elevação do gabarito vertical: ganho de 2 metros de altura livre na parte inferior para passagem das composições de alta velocidade.

ganho de 2 metros de altura livre na parte inferior para passagem das composições de alta velocidade. Alargamento do tabuleiro superior: acréscimo de 4,5 metros de largura total destinados a passeios de pedestres e ciclovias integradas.

acréscimo de 4,5 metros de largura total destinados a passeios de pedestres e ciclovias integradas. Sistema de iluminação e segurança: painéis laterais equipados com iluminação LED embutida para proteção de ciclistas durante a noite.

Como as carretas hidráulicas moveram o tramo de 55 metros até os pilares?

Construir fôrmas e concretar a ponte diretamente sobre trilhos movimentados bloquearia o tráfego de trens por meses. Por isso, a equipe técnica montou o tramo de aço em um canteiro adjacente e utilizou carretas robóticas multieixos conhecidas como SPMTs.

Esses veículos modulares acoplados sustentaram a peça e a rodaram por 125 metros até os pilares definitivos. Assim, a manobra de posicionamento foi concluída em poucas horas durante um final de semana de manutenção programada da Network Rail.

Parâmetro de Engenharia Antigo Viaduto Saltley Novo Viaduto Saltley 📏 Gabarito vertical inferior Projetado para trens a diesel convencionais +2,0 metros de altura para catenária de alta velocidade 🚲 Espaço para pedestres/ciclistas Passeios estreitos sem separação física +4,5 metros mais largo com ciclovia e iluminação LED 🏗️ Método de execução Construção tradicional moldada in situ Pré-montagem lateral e lançamento móvel via SPMTs

Como a engenharia transporta uma viga de aço sem paralisar a linha férrea?

A movimentação de grandes estruturas sobre vias ativas exige sincronismo entre os projetistas e os operadores da malha ferroviária. O processo utiliza modelos digitais em 3D para verificar cada centímetro de folga até os pilares de apoio.

Imagens em time-lapse gravadas na obra em Birmingham registram o avanço contínuo das carretas móveis sobre o terreno nivelado ao lado dos trilhos.

Abaixo, um vídeo do canal oficial da HS2 Ltd demonstra a operação de transporte do tramo metálico:

Quais normas regulam a segurança do gabarito ferroviário e pontes de aço?

O projeto de travessias sobre linhas férreas segue rigores normativos rígidos para evitar falhas estruturais. A norma europeia BS EN 1993 estabelece as regras de dimensionamento para pontes metálicas, enquanto no Brasil a norma NBR 7187 orienta o cálculo de pontes de concreto e aço.

Seguir essas diretrizes garante resistência a vibrações contínuas e variações térmicas. Então a ponte mantém sua integridade mecânica ao longo de décadas de operação pesada.

Conexões metálicas e vigas estruturais compõem a nova travessia ferroviária de Saltley — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro civil especializado em estruturas?

Intervenções que exigem elevação de estruturas existentes ou içamento de grandes cargas requerem projeto executivo rigoroso. O engenheiro civil especializado em estruturas dimensiona as fundações profundas e calcula os esforços solicitantes durante o transporte.

Tentar realizar modificações em pontes ou coberturas pesadas sem respaldo técnico gera risco de colapso repentino. Por isso, vistorias geotécnicas e ensaios de carga são obrigatórios antes de qualquer movimentação de grande porte.