Resultado uai Lotofácil 3803 teve dois ganhadores nesta terça-feira, 13/10. Cada aposta acertou as 15 dezenas e receberá R$ 946.676,32. 1 Dezenas sorteadas: 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23.

2 Duas apostas vencedoras: Igarapé (MG) e Recife (PE), com R$ 946.676,32 para cada uma.

3 Próximo sorteio: Lotofácil 3804, quarta-feira (14/10), às 21h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

A Lotofácil 3803 teve duas apostas vencedoras no sorteio realizado nesta terça-feira, 13 de outubro de 2026. Cada bilhete acertou as 15 dezenas e receberá R$ 946.676,32. Os jogos premiados foram registrados em Igarapé, em Minas Gerais, e Recife, em Pernambuco.

Quais foram as dezenas sorteadas na Lotofácil 3803?

Os 15 números sorteados foram:

03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal. O resultado foi divulgado após a extração das 21h desta terça-feira (13/10).

A Lotofácil 3803 acumulou?

Não. Duas apostas acertaram as 15 dezenas e dividiram o valor reservado à premiação principal.

Cada uma receberá R$ 946.676,32.

As apostas vencedoras foram registradas em:

Igarapé (MG): uma aposta ganhadora.

Recife (PE): uma aposta ganhadora.

O prêmio estimado para o próximo concurso, de número 3804, é de R$ 2 milhões.

Ganhadores por faixa da Lotofácil 3803

Além das duas apostas vencedoras na faixa principal, centenas de milhares de bilhetes receberam prêmios com 11 a 14 acertos.

Confira o rateio completo:

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 15 acertos 2 R$ 946.676,32 14 acertos 203 R$ 1.955,63 13 acertos 7.131 R$ 35,00 12 acertos 98.249 R$ 14,00 11 acertos 535.819 R$ 7,00

As duas apostas da faixa principal foram registradas em Minas Gerais e Pernambuco. Os dados das demais faixas correspondem ao rateio publicado para o concurso 3803.

Como receber o prêmio da Lotofácil?

Os ganhadores devem apresentar o comprovante original da aposta e documento de identificação com CPF. Prêmios de até R$ 2.428,80, obtidos em apostas físicas, podem ser resgatados nas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa.

Valores superiores devem ser recebidos exclusivamente nas agências da instituição. Para prêmios de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação da documentação.

O prazo máximo para resgate é de 90 dias corridos a partir do sorteio. Depois desse período, os valores não reclamados são destinados ao FIES.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo concurso será o Lotofácil 3804, previsto para quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h. O sorteio acontecerá no Espaço da Sorte, em São Paulo, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

As apostas simples podem ser feitas até as 20h, em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Últimos concursos da Lotofácil

Concurso Data Dezenas sorteadas 3802 11/10 02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 3801 09/10 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 3800 08/10 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 21 3799 07/10 01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 12 – 13 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25 3798 06/10 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 14 – 18 – 19 – 20 – 23

O histórico completo está disponível no site oficial das Loterias Caixa.

Fonte: Loterias Caixa — Lotofácil.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.