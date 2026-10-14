Resultado
Lotofácil 3803 teve dois ganhadores nesta terça-feira, 13/10. Cada aposta acertou as 15 dezenas e receberá R$ 946.676,32.
- 1 Dezenas sorteadas: 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23.
- 2 Duas apostas vencedoras: Igarapé (MG) e Recife (PE), com R$ 946.676,32 para cada uma.
- 3 Próximo sorteio: Lotofácil 3804, quarta-feira (14/10), às 21h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
A Lotofácil 3803 teve duas apostas vencedoras no sorteio realizado nesta terça-feira, 13 de outubro de 2026. Cada bilhete acertou as 15 dezenas e receberá R$ 946.676,32. Os jogos premiados foram registrados em Igarapé, em Minas Gerais, e Recife, em Pernambuco.
Quais foram as dezenas sorteadas na Lotofácil 3803?
Os 15 números sorteados foram:
03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal. O resultado foi divulgado após a extração das 21h desta terça-feira (13/10).
A Lotofácil 3803 acumulou?
Não. Duas apostas acertaram as 15 dezenas e dividiram o valor reservado à premiação principal.
Cada uma receberá R$ 946.676,32.
As apostas vencedoras foram registradas em:
- Igarapé (MG): uma aposta ganhadora.
- Recife (PE): uma aposta ganhadora.
O prêmio estimado para o próximo concurso, de número 3804, é de R$ 2 milhões.
Ganhadores por faixa da Lotofácil 3803
Além das duas apostas vencedoras na faixa principal, centenas de milhares de bilhetes receberam prêmios com 11 a 14 acertos.
Confira o rateio completo:
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|15 acertos
|2
|R$ 946.676,32
|14 acertos
|203
|R$ 1.955,63
|13 acertos
|7.131
|R$ 35,00
|12 acertos
|98.249
|R$ 14,00
|11 acertos
|535.819
|R$ 7,00
As duas apostas da faixa principal foram registradas em Minas Gerais e Pernambuco. Os dados das demais faixas correspondem ao rateio publicado para o concurso 3803.
Como receber o prêmio da Lotofácil?
Os ganhadores devem apresentar o comprovante original da aposta e documento de identificação com CPF. Prêmios de até R$ 2.428,80, obtidos em apostas físicas, podem ser resgatados nas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa.
Valores superiores devem ser recebidos exclusivamente nas agências da instituição. Para prêmios de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação da documentação.
O prazo máximo para resgate é de 90 dias corridos a partir do sorteio. Depois desse período, os valores não reclamados são destinados ao FIES.
Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?
O próximo concurso será o Lotofácil 3804, previsto para quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h. O sorteio acontecerá no Espaço da Sorte, em São Paulo, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
As apostas simples podem ser feitas até as 20h, em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial das Loterias Caixa.
Últimos concursos da Lotofácil
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|3802
|11/10
|02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24
|3801
|09/10
|03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24
|3800
|08/10
|01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 21
|3799
|07/10
|01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 12 – 13 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25
|3798
|06/10
|01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 14 – 18 – 19 – 20 – 23
O histórico completo está disponível no site oficial das Loterias Caixa.
Fonte: Loterias Caixa — Lotofácil.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.