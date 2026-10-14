A instalação do último segmento da cobertura em julho de 2026 concluiu a fase estrutural do túnel duplo projetado para esconder os trens de alta velocidade sob a superfície. Construir uma ferrovia de alta velocidade no meio de um vilarejo histórico exigiu esconder os trens sob uma grande galeria de concreto para preservar o ambiente urbano.
Por que construir um túnel no formato de caixa dupla protege o vilarejo?
Imagine passar com um trem rápido a poucos metros das casas sem balançar o chão nem criar ruído excessivo na superfície. A solução foi criar duas galerias paralelas unidas por uma parede central espessa, funcionando como caixas rígidas subterrâneas. Esse método construtivo é conhecido como seção do tipo twin-box em concreto pré-moldado.
A parede central de divisão não serve apenas para separar o tráfego que segue para o norte do que vai para o sul. Ela funciona como um pilar contínuo que distribui o peso da terra e da vegetação do teto verde, absorvendo as vibrações mecânicas. Assim, o impacto sonoro diminui e as casas vizinhas continuam protegidas.
Quais são as dimensões e os materiais do Burton Green Tunnel?
A montagem exigiu o assentamento preciso de centenas de peças estruturais ao longo do trecho em Warwickshire, sob coordenação da empreiteira Balfour Beatty VINCI e engenharia do consórcio Mott MacDonald / SYSTRA.
Extensão total da galeria: possui 700 metros de comprimento construídos pelo método de escavação e cobertura pré-fabricada.
- Largura interna da estrutura: mede 16 metros de largura total, abrigando duas vias segregadas para trens de alta velocidade.
- Cobertura vegetal sobre a laje: conta com 500 metros de teto verde com vegetação nativa para integrar a obra ao meio ambiente.
- Reaproveitamento de terra escavada: utiliza o próprio solo retirado na obra para criar aterros paisagísticos sem gerar descarte externo.
- Sistema de monitoramento de água: opera com 18 piezômetros telemétricos instalados pela WJ UK para controlar a pressão da água subterrânea.
Como o método de escavação e cobertura reduz o tempo de obra na superfície?
Em vez de manter uma grande vala aberta por anos, os engenheiros adotaram a técnica de escavação e cobertura com peças pré-fabricadas. Primeiro, cravaram as paredes e montaram a laje do teto diretamente no nível do terreno. Só depois de fechar a estrutura superior é que as máquinas escavaram a terra por dentro da galeria.
Esse processo isolou o canteiro de obras abaixo da terra rapidamente, liberando a parte de cima para o replantio e reabrindo o parque linear Kenilworth Greenway. Com isso, os moradores ganharam de volta o espaço para caminhadas enquanto os trilhos continuam sendo instalados no interior.
Como a travessia do túnel se parece na visão de drone?
As imagens de drone gravadas pela equipe da obra mostram que o interior do túnel já está limpo e totalmente desimpedido. Pela primeira vez desde o início da construção, é possível caminhar sem interrupções do lado sul até o lado norte da galeria.
A filmagem destaca a precisão do encaixe dos módulos no teto instalados em julho de 2026. Agora, a obra entra na fase de preparação do solo para receber a brita, os trilhos e os sistemas elétricos da ferrovia.
Abaixo, um vídeo do canal oficial da HS2 Ltd que mostra a estrutura completa por dentro:
Quais normas técnicas de engenharia garantem a segurança dessas galerias?
Projetos de túneis enterrados sob áreas urbanas seguem regras internacionais rigorosas, como a norma europeia BS EN 1992 (Eurocode 2) para estruturas de concreto e a BS EN 1997 (Eurocode 7) para cálculo geotécnico. No Brasil, essas exigências são equivalentes às diretrizes da ABNT NBR 6118 e da ABNT NBR 15645.
Essas normas estabelecem que o concreto deve suportar o peso do solo e resistir à pressão do ar gerada pela passagem dos trens em velocidade. Por isso, as conexões entre os módulos usam vedações impermeáveis projetadas para durar mais de 100 anos sem vazamentos.
Quando é necessário consultar um engenheiro geotécnico em obras de escavação?
Sempre que uma obra precisa escavar o solo perto de construções existentes ou em locais encharcados, a presença do engenheiro geotécnico é essencial. Esse profissional analisa a estabilidade do terreno e evita movimentações de terra que possam rachar imóveis vizinhos.
Escavações profundas não devem ser feitas sem cálculo de contenção ou por métodos improvisados. Falhas na contenção podem provar desmoronamentos e colocar em risco a segurança das edificações no entorno.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro geotécnico ou consultor de estruturas, especialmente em contextos de risco de infiltração, movimentação de solo ou comprometimento estrutural.