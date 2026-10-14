Resumo executivo 🚇 Estrutura subterrânea dividida Uma galeria dupla de concreto isola os trens de alta velocidade nos dois sentidos da viagem. 🧱 Montagem modular pré-fabricada Peças pré-moldadas encaixadas no local reduziram o barulho e a poeira na comunidade. 🌿 Teto verde e parque linear Uma cobertura vegetal de 500 metros vai restaurar caminhos de pedestres e ciclistas sobre os trilhos. 💧 Drenagem subterrânea ativa Sensores e poços de alívio controlam a pressão da água do solo para evitar infiltrações.

A instalação do último segmento da cobertura em julho de 2026 concluiu a fase estrutural do túnel duplo projetado para esconder os trens de alta velocidade sob a superfície. Construir uma ferrovia de alta velocidade no meio de um vilarejo histórico exigiu esconder os trens sob uma grande galeria de concreto para preservar o ambiente urbano.

Por que construir um túnel no formato de caixa dupla protege o vilarejo?

Imagine passar com um trem rápido a poucos metros das casas sem balançar o chão nem criar ruído excessivo na superfície. A solução foi criar duas galerias paralelas unidas por uma parede central espessa, funcionando como caixas rígidas subterrâneas. Esse método construtivo é conhecido como seção do tipo twin-box em concreto pré-moldado.

A parede central de divisão não serve apenas para separar o tráfego que segue para o norte do que vai para o sul. Ela funciona como um pilar contínuo que distribui o peso da terra e da vegetação do teto verde, absorvendo as vibrações mecânicas. Assim, o impacto sonoro diminui e as casas vizinhas continuam protegidas.

O Burton Green Tunnel foi projetado para levar os dois sentidos da ferrovia de alta velocidade sob a comunidade e permitir a recomposição da superfície — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e os materiais do Burton Green Tunnel?

A montagem exigiu o assentamento preciso de centenas de peças estruturais ao longo do trecho em Warwickshire, sob coordenação da empreiteira Balfour Beatty VINCI e engenharia do consórcio Mott MacDonald / SYSTRA.

Extensão total da galeria: possui 700 metros de comprimento construídos pelo método de escavação e cobertura pré-fabricada.

Largura interna da estrutura: mede 16 metros de largura total, abrigando duas vias segregadas para trens de alta velocidade.

mede 16 metros de largura total, abrigando duas vias segregadas para trens de alta velocidade. Cobertura vegetal sobre a laje: conta com 500 metros de teto verde com vegetação nativa para integrar a obra ao meio ambiente.

conta com 500 metros de teto verde com vegetação nativa para integrar a obra ao meio ambiente. Reaproveitamento de terra escavada: utiliza o próprio solo retirado na obra para criar aterros paisagísticos sem gerar descarte externo.

utiliza o próprio solo retirado na obra para criar aterros paisagísticos sem gerar descarte externo. Sistema de monitoramento de água: opera com 18 piezômetros telemétricos instalados pela WJ UK para controlar a pressão da água subterrânea.

Como o método de escavação e cobertura reduz o tempo de obra na superfície?

Em vez de manter uma grande vala aberta por anos, os engenheiros adotaram a técnica de escavação e cobertura com peças pré-fabricadas. Primeiro, cravaram as paredes e montaram a laje do teto diretamente no nível do terreno. Só depois de fechar a estrutura superior é que as máquinas escavaram a terra por dentro da galeria.

Esse processo isolou o canteiro de obras abaixo da terra rapidamente, liberando a parte de cima para o replantio e reabrindo o parque linear Kenilworth Greenway. Com isso, os moradores ganharam de volta o espaço para caminhadas enquanto os trilhos continuam sendo instalados no interior.

Critério Técnico Trincheira Aberta Convencional Túnel Falso de Burton Green 🏗️ Uso da superfície Corte permanente na paisagem urbano-rural Recomposição total com corredor verde e trilha 🔊 Isolamento acústico Propagação de som direta para o ar livre Barreira física espessa de concreto e camada de solo 🌿 Conectividade ecológica Divisão de habitats e bloqueio de fauna Restauração de ligação entre bosques locais

Como a travessia do túnel se parece na visão de drone?

As imagens de drone gravadas pela equipe da obra mostram que o interior do túnel já está limpo e totalmente desimpedido. Pela primeira vez desde o início da construção, é possível caminhar sem interrupções do lado sul até o lado norte da galeria.

A filmagem destaca a precisão do encaixe dos módulos no teto instalados em julho de 2026. Agora, a obra entra na fase de preparação do solo para receber a brita, os trilhos e os sistemas elétricos da ferrovia.

Abaixo, um vídeo do canal oficial da HS2 Ltd que mostra a estrutura completa por dentro:

Quais normas técnicas de engenharia garantem a segurança dessas galerias?

Projetos de túneis enterrados sob áreas urbanas seguem regras internacionais rigorosas, como a norma europeia BS EN 1992 (Eurocode 2) para estruturas de concreto e a BS EN 1997 (Eurocode 7) para cálculo geotécnico. No Brasil, essas exigências são equivalentes às diretrizes da ABNT NBR 6118 e da ABNT NBR 15645.

Essas normas estabelecem que o concreto deve suportar o peso do solo e resistir à pressão do ar gerada pela passagem dos trens em velocidade. Por isso, as conexões entre os módulos usam vedações impermeáveis projetadas para durar mais de 100 anos sem vazamentos.

A seção twin-box divide os dois sentidos do HS2 em galerias paralelas dentro de uma estrutura de cerca de 16 metros de largura — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário consultar um engenheiro geotécnico em obras de escavação?

Sempre que uma obra precisa escavar o solo perto de construções existentes ou em locais encharcados, a presença do engenheiro geotécnico é essencial. Esse profissional analisa a estabilidade do terreno e evita movimentações de terra que possam rachar imóveis vizinhos.

Escavações profundas não devem ser feitas sem cálculo de contenção ou por métodos improvisados. Falhas na contenção podem provar desmoronamentos e colocar em risco a segurança das edificações no entorno.