O Dia de Sorte 1321 tem sorteio previsto para esta terça-feira, 13 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O concurso chega com prêmio estimado em R$ 100 mil, após o concurso 1320, de domingo (11/10), registrar uma aposta vencedora de R$ 150.055,97. As sete dezenas, o Mês da Sorte e o rateio serão atualizados após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.

Dezenas sorteadas — Dia de Sorte 1321

19 – 15 – 08 – 05 – 20 – 01 – 19

Mês da Sorte: FEVEREIRO

Resultado do Dia de Sorte 1321 de hoje (13/10): veja os números sorteados, o Mês da Sorte e o rateio do prêmio

O rateio completo será divulgado pela Caixa após a apuração e atualizado neste artigo.

O prêmio acumulou?

A confirmar. O rateio oficial do concurso 1321 ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal.

O concurso chega ao sorteio com prêmio estimado em R$ 100 mil, após uma aposta acertar as sete dezenas do concurso 1320, realizado no domingo (11/10), e receber R$ 150.055,97.

O Mês da Sorte do concurso anterior foi novembro.

Ganhadores por faixa

Faixa de premiação Ganhadores Prêmio 7 acertos A confirmar A confirmar 6 acertos A confirmar A confirmar 5 acertos A confirmar A confirmar 4 acertos A confirmar A confirmar Mês da Sorte A confirmar A confirmar

Os dados serão atualizados após a publicação do rateio oficial pela Caixa.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores superiores devem ser retirados nas agências, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta.

Para prêmios de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência.

O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio. Depois desse período, os valores não reclamados são destinados ao FIES.

Próximo concurso do Dia de Sorte

O próximo sorteio será o concurso 1322, previsto para quinta-feira, 15 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O valor estimado do prêmio será informado pela Caixa após a apuração do concurso 1321.

Últimos concursos do Dia de Sorte

Concurso Data Dezenas sorteadas Mês da Sorte 1320 11/10 A confirmar Novembro 1319 09/10 02 – 04 – 09 – 10 – 23 – 26 – 28 A confirmar 1318 A confirmar A confirmar A confirmar 1317 07/10 04 – 07 – 16 – 25 – 27 – 28 – 31 A confirmar

O concurso 1320 registrou uma aposta vencedora na faixa principal, com prêmio de R$ 150.055,97.

O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias Caixa.

O que você precisa saber

Quais foram as dezenas sorteadas no Dia de Sorte 1321?

A confirmar após o sorteio das 21h desta terça-feira, 13 de outubro.

Qual foi o Mês da Sorte?

A confirmar após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.

O Dia de Sorte 1321 acumulou?

A confirmar. A Caixa divulgará a quantidade de ganhadores e os valores pagos em cada faixa após a apuração oficial.

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1321?

O concurso tem prêmio estimado em R$ 100 mil.

Quando será o próximo sorteio do Dia de Sorte?

Quinta-feira, 15 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como faço para receber o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas ou agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento ocorre nas agências, com documento de identificação, CPF e comprovante da aposta. O prazo é de 90 dias.

Fonte oficial: Loterias Caixa.

Apostas pelo portal oficial das Loterias Caixa.

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