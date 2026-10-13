O Dia de Sorte 1321 tem sorteio previsto para esta terça-feira, 13 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O concurso chega com prêmio estimado em R$ 100 mil, após o concurso 1320, de domingo (11/10), registrar uma aposta vencedora de R$ 150.055,97. As sete dezenas, o Mês da Sorte e o rateio serão atualizados após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.
Dezenas sorteadas — Dia de Sorte 1321
19 – 15 – 08 – 05 – 20 – 01 – 19
Mês da Sorte: FEVEREIRO
O rateio completo será divulgado pela Caixa após a apuração e atualizado neste artigo.
O prêmio acumulou?
A confirmar. O rateio oficial do concurso 1321 ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal.
O concurso chega ao sorteio com prêmio estimado em R$ 100 mil, após uma aposta acertar as sete dezenas do concurso 1320, realizado no domingo (11/10), e receber R$ 150.055,97.
O Mês da Sorte do concurso anterior foi novembro.
Ganhadores por faixa
|Faixa de premiação
|Ganhadores
|Prêmio
|7 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|6 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|5 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|4 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|Mês da Sorte
|A confirmar
|A confirmar
Os dados serão atualizados após a publicação do rateio oficial pela Caixa.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores superiores devem ser retirados nas agências, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta.
Para prêmios de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência.
O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio. Depois desse período, os valores não reclamados são destinados ao FIES.
Próximo concurso do Dia de Sorte
O próximo sorteio será o concurso 1322, previsto para quinta-feira, 15 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O valor estimado do prêmio será informado pela Caixa após a apuração do concurso 1321.
Últimos concursos do Dia de Sorte
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Mês da Sorte
|1320
|11/10
|A confirmar
|Novembro
|1319
|09/10
|02 – 04 – 09 – 10 – 23 – 26 – 28
|A confirmar
|1318
|A confirmar
|A confirmar
|A confirmar
|1317
|07/10
|04 – 07 – 16 – 25 – 27 – 28 – 31
|A confirmar
O concurso 1320 registrou uma aposta vencedora na faixa principal, com prêmio de R$ 150.055,97.
O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias Caixa.
O que você precisa saber
Quais foram as dezenas sorteadas no Dia de Sorte 1321?
A confirmar após o sorteio das 21h desta terça-feira, 13 de outubro.
Qual foi o Mês da Sorte?
A confirmar após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.
O Dia de Sorte 1321 acumulou?
A confirmar. A Caixa divulgará a quantidade de ganhadores e os valores pagos em cada faixa após a apuração oficial.
Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1321?
O concurso tem prêmio estimado em R$ 100 mil.
Quando será o próximo sorteio do Dia de Sorte?
Quinta-feira, 15 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Como faço para receber o prêmio?
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas ou agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento ocorre nas agências, com documento de identificação, CPF e comprovante da aposta. O prazo é de 90 dias.
Fonte oficial: Loterias Caixa.
Apostas pelo portal oficial das Loterias Caixa.
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