A Timemania 2454 tem sorteio previsto para esta terça-feira, 13 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O concurso chega com prêmio estimado em R$ 19,7 milhões, após o concurso anterior terminar sem ganhadores na faixa principal. As sete dezenas, o Time do Coração e o rateio serão atualizados após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.

Dezenas sorteadas — Timemania 2454

67 – 42 – 79 – 46 – 11 – 03 – 47

Time do Coração: FEROVIARIO/CE

Resultado da Timemania 2454 de hoje (13/10): veja os números sorteados, o Time do Coração e o rateio de R$ 19,7 milhões

O rateio completo será divulgado pela Caixa após a apuração e atualizado neste artigo.

O prêmio acumulou?

A confirmar. O rateio oficial do concurso 2454 ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal.

O concurso chega ao sorteio com prêmio estimado em R$ 19,7 milhões, após o concurso 2453, realizado no domingo (11/10), terminar sem ganhadores na faixa principal.

No concurso 2452, de quinta-feira (08/10), as dezenas sorteadas foram 39 – 40 – 60 – 62 – 64 – 68 – 72, e o Time do Coração foi Confiança/SE.

O resultado do concurso 2453 será incluído no histórico após a confirmação das dezenas e do time sorteado.

Ganhadores por faixa

Faixa de premiação Ganhadores Prêmio 7 acertos A confirmar A confirmar 6 acertos A confirmar A confirmar 5 acertos A confirmar A confirmar 4 acertos A confirmar A confirmar 3 acertos A confirmar A confirmar Time do Coração A confirmar A confirmar

Os dados serão atualizados após a publicação do rateio oficial pela Caixa.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores superiores devem ser retirados nas agências, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta.

Para prêmios de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência.

O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio. Depois desse período, os valores não reclamados são destinados ao FIES.

Próximo concurso da Timemania

O próximo sorteio será o concurso 2455, previsto para quinta-feira, 15 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O valor estimado do prêmio será informado pela Caixa após a apuração do concurso 2454.

Últimos concursos da Timemania

Concurso Data Dezenas sorteadas Time do Coração Situação 2453 11/10 A confirmar A confirmar Acumulou 2452 08/10 39 – 40 – 60 – 62 – 64 – 68 – 72 Confiança/SE Acumulou 2451 07/10 A confirmar A confirmar A confirmar 2450 03/10 A confirmar A confirmar A confirmar

O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias Caixa.

O que você precisa saber

Quais foram as dezenas sorteadas na Timemania 2454?

A confirmar após o sorteio das 21h desta terça-feira, 13 de outubro.

Qual foi o Time do Coração?

A confirmar após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.

A Timemania 2454 acumulou?

A confirmar. A Caixa divulgará a quantidade de ganhadores e os valores pagos em cada faixa após a apuração oficial.

Qual é o prêmio da Timemania 2454?

O concurso tem prêmio estimado em R$ 19,7 milhões.

Quando será o próximo sorteio da Timemania?

Quinta-feira, 15 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como faço para receber o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas ou agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento ocorre nas agências, com documento de identificação, CPF e comprovante da aposta. O prazo é de 90 dias.

Fonte oficial: Loterias Caixa.

Apostas pelo portal oficial das Loterias Caixa.

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