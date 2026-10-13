A Timemania 2454 tem sorteio previsto para esta terça-feira, 13 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O concurso chega com prêmio estimado em R$ 19,7 milhões, após o concurso anterior terminar sem ganhadores na faixa principal. As sete dezenas, o Time do Coração e o rateio serão atualizados após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.
Dezenas sorteadas — Timemania 2454
67 – 42 – 79 – 46 – 11 – 03 – 47
Time do Coração: FEROVIARIO/CE
O rateio completo será divulgado pela Caixa após a apuração e atualizado neste artigo.
O prêmio acumulou?
A confirmar. O rateio oficial do concurso 2454 ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal.
O concurso chega ao sorteio com prêmio estimado em R$ 19,7 milhões, após o concurso 2453, realizado no domingo (11/10), terminar sem ganhadores na faixa principal.
No concurso 2452, de quinta-feira (08/10), as dezenas sorteadas foram 39 – 40 – 60 – 62 – 64 – 68 – 72, e o Time do Coração foi Confiança/SE.
O resultado do concurso 2453 será incluído no histórico após a confirmação das dezenas e do time sorteado.
Ganhadores por faixa
|Faixa de premiação
|Ganhadores
|Prêmio
|7 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|6 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|5 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|4 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|3 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|Time do Coração
|A confirmar
|A confirmar
Os dados serão atualizados após a publicação do rateio oficial pela Caixa.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores superiores devem ser retirados nas agências, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta.
Para prêmios de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência.
O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio. Depois desse período, os valores não reclamados são destinados ao FIES.
Próximo concurso da Timemania
O próximo sorteio será o concurso 2455, previsto para quinta-feira, 15 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O valor estimado do prêmio será informado pela Caixa após a apuração do concurso 2454.
Últimos concursos da Timemania
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Time do Coração
|Situação
|2453
|11/10
|A confirmar
|A confirmar
|Acumulou
|2452
|08/10
|39 – 40 – 60 – 62 – 64 – 68 – 72
|Confiança/SE
|Acumulou
|2451
|07/10
|A confirmar
|A confirmar
|A confirmar
|2450
|03/10
|A confirmar
|A confirmar
|A confirmar
O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias Caixa.
O que você precisa saber
Quais foram as dezenas sorteadas na Timemania 2454?
A confirmar após o sorteio das 21h desta terça-feira, 13 de outubro.
Qual foi o Time do Coração?
A confirmar após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.
A Timemania 2454 acumulou?
A confirmar. A Caixa divulgará a quantidade de ganhadores e os valores pagos em cada faixa após a apuração oficial.
Qual é o prêmio da Timemania 2454?
O concurso tem prêmio estimado em R$ 19,7 milhões.
Quando será o próximo sorteio da Timemania?
Quinta-feira, 15 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Como faço para receber o prêmio?
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas ou agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento ocorre nas agências, com documento de identificação, CPF e comprovante da aposta. O prazo é de 90 dias.
Fonte oficial: Loterias Caixa.
Apostas pelo portal oficial das Loterias Caixa.
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