Resultado
Lotofácil 3801 não acumulou: quatro apostas acertaram as 15 dezenas e levam R$ 322.726,10 cada.
- 1 Dezenas sorteadas: 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24
- 2 4 ganhadores: Porto Seguro (BA), São José dos Pinhais (PR), Alta Floresta D’Oeste (RO) e Porto Alegre (RS)
- 3 Próximo sorteio: Lotofácil 3802, domingo (11/10), às 11h — prêmio estimado em R$ 2 milhões
As dezenas sorteadas foram: 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24. A Lotofácil não acumulou — quatro apostas acertaram as 15 dezenas e vão receber R$ 322.726,10 cada, em Porto Seguro (BA), São José dos Pinhais (PR), Alta Floresta D’Oeste (RO) e Porto Alegre (RS).
Números sorteados
03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo, às 21h desta sexta-feira (09/10), pela Caixa Econômica Federal. O concurso chegou ao sorteio com R$ 2 milhões em jogo — prêmio recomeçado após o 3800 pagar três apostas na quinta (08/10) com R$ 1.805.183,78 cada, em Osasco (SP), Campo Mourão (PR) e Timon (MA).
A Lotofácil acumulou?
Não. Quatro apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3801.
Ganhadores por faixa
15 acertos: 4 apostas ganhadoras — R$ 322.726,10 cada
Porto Seguro/BA
São José dos Pinhais/PR
Alta Floresta D’Oeste/RO
Porto Alegre/RS
14 acertos: 427 apostas ganhadoras — R$ 905,56 cada
13 acertos: 11.083 apostas ganhadoras — R$ 35,00 cada
12 acertos: 116.474 apostas ganhadoras — R$ 14,00 cada
11 acertos: 560.223 apostas ganhadoras — R$ 7,00 cada
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis, com desconto de Imposto de Renda na fonte. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio — depois disso, o valor vai para o FIES.
Próximo concurso da Lotofácil
O próximo sorteio é o 3802 e ele acontece no domingo, dia 11 de outubro, às 11h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.
Últimos concursos da Lotofácil
- Concurso 3800 (08/10): 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 21
- Concurso 3799 (07/10): 01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 12 – 13 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25
- Concurso 3798 (06/10): 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 14 – 18 – 19 – 20 – 23
- Concurso 3797 (05/10): 01 – 02 – 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 – 23
- Concurso 3796 (03/10): 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 24
Histórico completo de sorteios
Perguntas frequentes
Quais foram as dezenas sorteadas na Lotofácil 3801?
03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24.
A Lotofácil 3801 acumulou?
Não. Quatro apostas acertaram as 15 dezenas e levam R$ 322.726,10 cada.
Quais foram as cidades vencedoras?
Porto Seguro (BA), São José dos Pinhais (PR), Alta Floresta D’Oeste (RO) e Porto Alegre (RS).
Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?
Domingo, 11 de outubro, às 11h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
Como faço para receber o prêmio?
Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima desse valor, somente nas agências com identidade, CPF e recibo original. Prazo: 90 dias.
A partir de quantos acertos há premiação?
A partir de 11 acertos já há premiação na Lotofácil.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br
Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.