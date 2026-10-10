Resultado uai Lotofácil 3801 não acumulou: quatro apostas acertaram as 15 dezenas e levam R$ 322.726,10 cada. 1 Dezenas sorteadas: 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24

2 4 ganhadores: Porto Seguro (BA), São José dos Pinhais (PR), Alta Floresta D’Oeste (RO) e Porto Alegre (RS)

3 Próximo sorteio: Lotofácil 3802, domingo (11/10), às 11h — prêmio estimado em R$ 2 milhões

As dezenas sorteadas foram: 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24. A Lotofácil não acumulou — quatro apostas acertaram as 15 dezenas e vão receber R$ 322.726,10 cada, em Porto Seguro (BA), São José dos Pinhais (PR), Alta Floresta D’Oeste (RO) e Porto Alegre (RS).

Números sorteados

03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo, às 21h desta sexta-feira (09/10), pela Caixa Econômica Federal. O concurso chegou ao sorteio com R$ 2 milhões em jogo — prêmio recomeçado após o 3800 pagar três apostas na quinta (08/10) com R$ 1.805.183,78 cada, em Osasco (SP), Campo Mourão (PR) e Timon (MA).

A Lotofácil acumulou?

Não. Quatro apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3801.

Ganhadores por faixa

15 acertos: 4 apostas ganhadoras — R$ 322.726,10 cada

Porto Seguro/BA

São José dos Pinhais/PR

Alta Floresta D’Oeste/RO

Porto Alegre/RS

14 acertos: 427 apostas ganhadoras — R$ 905,56 cada

13 acertos: 11.083 apostas ganhadoras — R$ 35,00 cada

12 acertos: 116.474 apostas ganhadoras — R$ 14,00 cada

11 acertos: 560.223 apostas ganhadoras — R$ 7,00 cada

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis, com desconto de Imposto de Renda na fonte. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio — depois disso, o valor vai para o FIES.

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo sorteio é o 3802 e ele acontece no domingo, dia 11 de outubro, às 11h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.

Últimos concursos da Lotofácil

Concurso 3800 (08/10): 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 21

Concurso 3799 (07/10): 01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 12 – 13 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25

Concurso 3798 (06/10): 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 14 – 18 – 19 – 20 – 23

Concurso 3797 (05/10): 01 – 02 – 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 – 23

Concurso 3796 (03/10): 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 24

Histórico completo de sorteios

Perguntas frequentes

Quais foram as dezenas sorteadas na Lotofácil 3801?

03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24.

A Lotofácil 3801 acumulou?

Não. Quatro apostas acertaram as 15 dezenas e levam R$ 322.726,10 cada.

Quais foram as cidades vencedoras?

Porto Seguro (BA), São José dos Pinhais (PR), Alta Floresta D’Oeste (RO) e Porto Alegre (RS).

Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?

Domingo, 11 de outubro, às 11h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Como faço para receber o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima desse valor, somente nas agências com identidade, CPF e recibo original. Prazo: 90 dias.

A partir de quantos acertos há premiação?

A partir de 11 acertos já há premiação na Lotofácil.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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