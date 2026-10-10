Resumo executivo 🌉 Ponte binacional de 1,22 km Estrutura rodoviária sobre o Rio Mamoré unindo Guajará-Mirim em Rondônia a Guayaramerín na Bolívia. 🏗️ Vão livre estaiado Projeto com tirantes de aço em mastro central para permitir navegação contínua de barcaças sem pilares no meio do canal. 💰 Investimento de R$ 421 milhões Aporte do Novo PAC executado pelo Consórcio Mamoré com prazo de conclusão previsto em 36 meses. 🚚 Corredor logístico para o Pacífico Substitui o transporte lento por balsas e reduz os custos no escoamento de grãos, sal para gado e lítio.

A ordem de serviço do DNIT autoriza as obras da estrutura de 1,22 km sobre o Rio Mamoré na BR-425/RO, conectando o Brasil à Bolívia. A travessia do Rio Mamoré entre o Brasil e a Bolívia dependeu por décadas de balsas lentas e sujeitas às variações sazonais do rio. A construção da ponte binacional na BR-425/RO elimina esse gargalo histórico na fronteira de Rondônia com obras geridas pelo DNIT.

Por que o vão central precisa de cabos de aço suspensos em vez de pilares no rio?

Quando você precisa atravessar um rio largo com embarcações de grande porte passando por baixo, colocar pilares convencionais no meio da água pode bloquear a rota navegável. A solução da engenharia é pendurar a pista em cabos de aço tensionados fixados a um mastro elevado, funcionando como estais verticais que sustentam todo o tabuleiro.

Os tirantes transferem o peso dos caminhões diretamente para as fundações das margens, eliminando obstáculos dentro do leito do Rio Mamoré. Esse arranjo de estrutura estaiada mantém a navegabilidade hidroviária mesmo durante as maiores cheias amazônicas.

Planejamento de pontes sobre rios amazônicos exige estudos estruturais, geotécnicos e de navegação — Créditos: Imagem gerada por IA.

Qual é a extensão real e a capacidade de carga da ponte binacional?

As especificações aprovadas pelo DNIT e desenvolvidas pelo Consórcio Mamoré estabelecem dimensões projetadas para atender ao tráfego pesado de cargas e ao fluxo de passageiros no complexo de fronteira.

Extensão total da obra sobre o leito fluvial: 1,22 quilômetro (1.220 metros) contínuos de estrutura mista de concreto e cabos de aço tensionados.

Largura do tabuleiro: 17,3 metros de pista, contendo duas faixas de rolamento, acostamento e passeio protegido para pedestres.

17,3 metros de pista, contendo duas faixas de rolamento, acostamento e passeio protegido para pedestres. Acessos rodoviários no lado brasileiro: 3,7 quilômetros de pistas asfaltadas ligando a estrutura ao km 142,7 da BR-425/RO .

3,7 quilômetros de pistas asfaltadas ligando a estrutura ao km 142,7 da . Acessos rodoviários no lado boliviano: cerca de 6 quilômetros de vias de conexão sob responsabilidade do governo da Bolívia até Guayaramerín.

cerca de 6 quilômetros de vias de conexão sob responsabilidade do governo da Bolívia até Guayaramerín. Investimento total e cronograma: R$ 421 milhões assegurados pelo Novo PAC com execução estimada em 36 meses.

Como funciona a fundação profunda em rios de grande variação de nível?

Construir sobre o leito do Rio Mamoré exige perfurar o solo lodoso do fundo até alcançar rocha firme. Para isso, guindastes e perfuratrizes posicionados sobre balsas cravam camisas metálicas tubulares que impedem o desmoronamento provocado pela correnteza durante a escavação.

Dentro dessas estruturas isoladas, o concreto de alta densidade é injetado sob pressão para moldar estacas escavadas de grande diâmetro. Esse maciço de sustentação absorve o esforço de compressão exercido pelas carretas e previne o desgaste na base dos pilares por erodibilidade hídrica.

Parâmetro de Logística Sistema Antigo (Balsas) Nova Ponte Binacional ⏱️ Tempo de Travessia 40 minutos a 2 horas com filas Inferior a 3 minutos diretos 🌊 Sensibilidade às Cheias Alta (paralisações sazonais) Inexistente (fluxo contínuo 24h) 📦 Fluxo de Cargas Pesadas Capacidade limitada por viagem Tráfego livre para bitrens de carga

O que revela o detalhamento do projeto executivo da obra?

O planejamento do empreendimento inclui complexos alfandegários nas duas margens do rio para agilizar a fiscalização de mercadorias. A travessia integra um acordo histórico entre Brasil e Bolívia focado na expansão do comércio sul-americano.

Além de atender Guajará-Mirim e Guayaramerín, a rodovia pavimentada cria uma rota estratégica de integração logístico-comercial com acesso facilitado aos portos do Oceano Pacífico.

Abaixo, um vídeo do canal do Senador Confúcio Moura que detalha o contexto da obra:

Quais normas técnicas de engenharia regem o projeto estrutural da ponte?

Projetar uma ponte sobre um grande curso d’água exige conformidade rígida com a norma NBR 7187 da ABNT, que disciplina o projeto de pontes de concreto armado e protendido no Brasil. Paralelamente, os parâmetros da norma NBR 6118 orientam a resistência do concreto contra a agressividade do meio ambiente aquático.

A aplicação dessas regras garante que a superestrutura suporte a fadiga provocada pelo trânsito contínuo e pela variação de temperatura sem apresentar fissuras prematuras. Por isso, a obra é dimensionada para alcançar vida útil de projeto superior a 100 anos.

Os estais de aço transferem esforços do tabuleiro para os mastros e ajudam a vencer grandes vãos sobre rios navegáveis — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em infraestrutura rodoviária?

O desenvolvimento de obras de arte especiais sobre rios e solos de baixa capacidade de carga exige atuação conjunta de um engenheiro estrutural e de um engenheiro geotécnico habilitados. Avaliações de estabilidade de margem e sondagens do subsolo são indispensáveis para evitar recalques indesejados.

Não é um trabalho que possa ser feito sem estudos de engenharia detalhados, pois falhas de cálculo em contenções ou na profundidade das estacas provocam colapsos estruturais graves e severos danos ambientais.