Resultado uai Lotofácil 3799: duas apostas do Paraná acertaram as 15 dezenas e dividiram o prêmio principal nesta quarta-feira, 7 de outubro. 1 Duas apostas ganhadoras — Curitiba e Itaipulândia, no Paraná, receberam R$ 510.861,35 cada.

2 15 dezenas sorteadas — 01, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 24 e 25.

3 Próximo concurso: 3800 — quinta-feira (08/10), às 21h, com prêmio estimado em R$ 6 milhões.



15 acertos 2 R$ 510.861,35 14 acertos 466 R$ 656,75 13 acertos 12.470 R$ 35,00 12 acertos 130.788 R$ 14,00 11 acertos 596.568 R$ 7,00



Na faixa de 14 acertos, 466 apostas receberam R$ 656,75 cada. Já os prêmios de 13, 12 e 11 acertos foram de R$ 35, R$ 14 e R$ 7, respectivamente.

Último resultado: Lotofácil 3798 também teve ganhadores

O concurso 3798, realizado na terça-feira, 6 de outubro, teve três apostas ganhadoras na faixa de 15 acertos.

As dezenas sorteadas foram:

01 — 02 — 04 — 05 — 06

07 — 08 — 09 — 10 — 11

14 — 18 — 19 — 20 — 23

Com os dois ganhadores do concurso 3799, a Lotofácil completou dois sorteios consecutivos com apostas premiadas na faixa principal.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo concurso da Lotofácil será o 3800, previsto para quinta-feira, 8 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A estimativa informada para o prêmio principal é de R$ 6 milhões.

As apostas podem ser registradas até as 20h, nas casas lotéricas credenciadas ou pelo site oficial das Loterias Caixa.

Últimos resultados da Lotofácil

Confira as dezenas dos seis concursos mais recentes, do mais novo para o mais antigo:

Concurso Data Dezenas sorteadas 3799 07/10 01 — 03 — 04 — 05 — 07 — 08 — 10 — 12 — 13 — 18 — 19 — 20 — 23 — 24 — 25 3798 06/10 01 — 02 — 04 — 05 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 11 — 14 — 18 — 19 — 20 — 23 3797 05/10 01 — 02 — 03 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 13 — 14 — 16 — 18 — 19 — 20 — 23 3796 03/10 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 09 — 10 — 11 — 12 — 15 — 16 — 19 — 20 — 21 — 24 3795 02/10 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 08 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 18 — 19 — 22 — 24 3794 01/10 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 08 — 10 — 12 — 13 — 15 — 18 — 19 — 21 — 23 — 24

O histórico completo pode ser consultado no site oficial da Lotofácil.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil 3799

As duas apostas que acertaram os 15 números precisam solicitar o pagamento em uma agência da Caixa, já que o prêmio individual de R$ 510.861,35 supera o limite de pagamento das casas lotéricas.

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, observadas as regras do canal de aposta.

Para valores superiores, o apostador deve apresentar documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física em uma agência da Caixa.

Prêmios acima de R$ 10 mil são pagos após o prazo mínimo de processamento previsto pela instituição.

O prazo para resgate é de 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao FIES.

Como apostar na Lotofácil pela internet

Na Lotofácil, o jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3,50.

Acesse loteriasonline.caixa.gov.br e entre na sua conta ou faça o cadastro. Selecione a modalidade Lotofácil. Marque de 15 a 20 números no volante ou utilize a Surpresinha. Confira o valor total e finalize o pagamento pelos meios disponíveis. Guarde o comprovante da aposta para acompanhar o resultado e solicitar eventual premiação.

A probabilidade de acertar as 15 dezenas em uma aposta simples é de 1 em 3.268.760.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados na Lotofácil 3799?

01 — 03 — 04 — 05 — 07 — 08 — 10 — 12 — 13 — 18 — 19 — 20 — 23 — 24 — 25.

A Lotofácil 3799 acumulou?

Não. Duas apostas acertaram as 15 dezenas e dividiram o prêmio principal.

De quais cidades são os ganhadores?

Curitiba e Itaipulândia, ambas no Paraná.

Quanto cada ganhador recebeu?

Cada uma das duas apostas vencedoras recebeu R$ 510.861,35.

Quanto pagou a Lotofácil 3799 para 14 acertos?

R$ 656,75 para cada uma das 466 apostas ganhadoras dessa faixa.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O concurso 3800 está previsto para quinta-feira, 8 de outubro, às 21h, com prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Quanto custa a aposta mínima?

R$ 3,50, com 15 números escolhidos entre os 25 disponíveis.

Qual é o prazo para receber um prêmio?

O apostador tem 90 dias após o sorteio para solicitar o pagamento.

Fonte oficial para consulta e conferência: loterias.caixa.gov.br.

Confira nosso guia de como apostar nas loterias da Caixa pelo celular.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.