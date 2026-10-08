Novo projeto de infraestrutura em Dubai integra 2.000 MW de energia solar com um sistema BESS de 1.400 MW / 8.400 MWh para suprir a rede durante a noite. A transição energética no deserto de Seih Al-Dahal enfrenta o desafio de manter o suprimento elétrico estável quando o sol se põe. Para resolver essa intermitência em larga escala, a concessionária estipulou uma infraestrutura capaz de estocar gigawatts-hora diretamente na rede de transmissão.
Por que um sistema gigante de baterias é necessário em um parque solar no deserto?
Quando ligamos aparelhos elétricos à noite, a rede precisa entregar energia instantaneamente. O painel solar tradicional produz eletricidade apenas enquanto recebe radiação solar direta. Essa diferença entre o momento de geração e o pico de consumo é equacionada com sistemas BESS (Battery Energy Storage System).
A nova etapa utiliza baterias com capacidade de injeção de 1.400 MW e armazenamento total de 8.400 MWh. Isso significa guardar seis horas seguidas de geração máxima em módulos estáticos. Assim, a energia captada sob o sol do deserto abastece as cidades durante o período noturno.
Quais são os números e a capacidade técnica da 7ª fase do parque solar?
A infraestrutura planejada pela Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) combina painéis fotovoltaicos com um dos maiores conjuntos de baterias estáticas do planeta. Os dados estruturais demonstram a escala desse projeto de engenharia elétrica:
Geração fotovoltaica instalada: adiciona 2.000 MW de potência através de módulos de silício monocristalino bifaciais montados em seguidores solares de eixo único.
- Capacidade de potência do BESS: sistema de baterias dimensionado para injetar até 1.400 MW continuamente na rede elétrica.
- Volume total de armazenamento: capacidade de 8.400 MWh para sustentação do fluxo elétrico por seis horas consecutivas.
- Interconexão em alta tensão: integração direta em subestações de 400 kV e 132 kV para minimizar perdas de transmissão.
- Química das células de armazenamento: baterias de lítio-ferro-fosfato (LiFePO4) escolhidas pela alta estabilidade térmica e vida útil prolongada.
Como funciona o armazenamento e a entrega de energia na prática?
Durante o dia, os inversores bidirecionais convertem a corrente contínua dos módulos e enviam parte dos 2.000 MW para carregar os contêineres de baterias. O sistema de controle monitora a frequência da rede e ajusta a carga em milissegundos para evitar variações de voltagem.
Ao entardecer, quando a demanda por ar-condicionado atinge o topo, o sistema inverte a operação e descarrega até 1.400 MW nas linhas de transmissão. Dessa forma, a usina atua como uma geradora de base contínua, mantendo o sistema elétrico equilibrado sem falhas.
Onde ver a estrutura do Parque Solar Mohammed bin Rashid em operação?
O parque solar em Dubai ocupa uma área contínua no deserto de Seih Al-Dahal. A visualização das fases operacionais e do Hub de Inovação demonstra a organização espacial dos arranjos fotovoltaicos e das usinas de armazenamento.
Acompanhar esses registros técnicos auxilia no entendimento da escala física necessária para instalar milhões de módulos e contêineres energizados sob altas temperaturas ambientais.
Abaixo, um vídeo do canal oficial da DEWA Official que aprofunda o tema:
Quais normas técnicas de engenharia garantem a segurança de grandes baterias?
Sistemas de armazenamento em escala de gigawatts exigem conformidade com normas rígidas, como a IEC 62933 para integração de BESS e a NFPA 855 para proteção contra incêndios elétricos. Para testar a resistência contra fuga térmica em células, aplica-se o padrão UL 9540A.
Os projetos incorporam barramentos isolados, paredes de contenção corta-fogo e resfriamento líquido acoplado aos contêineres. Seguir esses parâmetros impede o superaquecimento em climas secos com temperaturas superiores a 45 °C, garantindo a integridade dos equipamentos.
Quando é necessário contratar um engenheiro eletricista especializado em energia solar?
Projetos fotovoltaicos comerciais e industriais que incorporam armazenamento exigem a atuação de um engenheiro eletricista. Somente esse profissional pode calcular a capacidade dos inversores, realizar o estudo de curto-circuito e projetar a proteção contra surtos de tensão.
A instalação sem dimensionamento adequado pode causar derretimento de cabos, disjunção incorreta e danos permanentes à rede do imóvel. Não é um trabalho que você faz sozinho porque envolve lidar com altas correntes contínuas e normas rigorosas da concessionária.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais e elétricos locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro eletricista, especialmente em contextos de risco de comprometimento elétrico, surtos de tensão e superaquecimento de baterias.