Resumo executivo ☀️ Geração fotovoltaica expansiva Adição de 2.000 MW de potência solar fotovoltaica para alimentar a rede elétrica de Dubai. 🔋 Armazenamento em mega bateria (BESS) Sistema estático de 1.400 MW com capacidade total de 8.400 MWh para 6 horas de autonomia. ⚡ Estabilidade de rede e pico noturno Suprimento contínuo de energia limpa sem depender da queima de gás natural à noite. 🛠️ Gestão e climatização industrial Módulos de lítio-ferro-fosfato integrados com arrefecimento térmico para o clima desértico.

Novo projeto de infraestrutura em Dubai integra 2.000 MW de energia solar com um sistema BESS de 1.400 MW / 8.400 MWh para suprir a rede durante a noite. A transição energética no deserto de Seih Al-Dahal enfrenta o desafio de manter o suprimento elétrico estável quando o sol se põe. Para resolver essa intermitência em larga escala, a concessionária estipulou uma infraestrutura capaz de estocar gigawatts-hora diretamente na rede de transmissão.

Por que um sistema gigante de baterias é necessário em um parque solar no deserto?

Quando ligamos aparelhos elétricos à noite, a rede precisa entregar energia instantaneamente. O painel solar tradicional produz eletricidade apenas enquanto recebe radiação solar direta. Essa diferença entre o momento de geração e o pico de consumo é equacionada com sistemas BESS (Battery Energy Storage System).

A nova etapa utiliza baterias com capacidade de injeção de 1.400 MW e armazenamento total de 8.400 MWh. Isso significa guardar seis horas seguidas de geração máxima em módulos estáticos. Assim, a energia captada sob o sol do deserto abastece as cidades durante o período noturno.

A 7ª fase do parque adicionará 2.000 MW de capacidade fotovoltaica ao sistema elétrico de Dubai — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números e a capacidade técnica da 7ª fase do parque solar?

A infraestrutura planejada pela Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) combina painéis fotovoltaicos com um dos maiores conjuntos de baterias estáticas do planeta. Os dados estruturais demonstram a escala desse projeto de engenharia elétrica:

Geração fotovoltaica instalada: adiciona 2.000 MW de potência através de módulos de silício monocristalino bifaciais montados em seguidores solares de eixo único.

Capacidade de potência do BESS: sistema de baterias dimensionado para injetar até 1.400 MW continuamente na rede elétrica.

sistema de baterias dimensionado para injetar até 1.400 MW continuamente na rede elétrica. Volume total de armazenamento: capacidade de 8.400 MWh para sustentação do fluxo elétrico por seis horas consecutivas.

capacidade de 8.400 MWh para sustentação do fluxo elétrico por seis horas consecutivas. Interconexão em alta tensão: integração direta em subestações de 400 kV e 132 kV para minimizar perdas de transmissão.

integração direta em subestações de 400 kV e 132 kV para minimizar perdas de transmissão. Química das células de armazenamento: baterias de lítio-ferro-fosfato (LiFePO4) escolhidas pela alta estabilidade térmica e vida útil prolongada.

Como funciona o armazenamento e a entrega de energia na prática?

Durante o dia, os inversores bidirecionais convertem a corrente contínua dos módulos e enviam parte dos 2.000 MW para carregar os contêineres de baterias. O sistema de controle monitora a frequência da rede e ajusta a carga em milissegundos para evitar variações de voltagem.

Ao entardecer, quando a demanda por ar-condicionado atinge o topo, o sistema inverte a operação e descarrega até 1.400 MW nas linhas de transmissão. Dessa forma, a usina atua como uma geradora de base contínua, mantendo o sistema elétrico equilibrado sem falhas.

Componente Especificação Técnica Impacto Operacional ☀️ Campo Fotovoltaico 2.000 MW pico (DC) Captação diurna otimizada com rastreadores 🔋 Baterias BESS 1.400 MW / 8.400 MWh Despacho de 6 horas de energia no pico noturno ⚡ Conexão de Rede Subestações de 400 kV / 132 kV Estabilidade de frequência e redução de perdas

Onde ver a estrutura do Parque Solar Mohammed bin Rashid em operação?

O parque solar em Dubai ocupa uma área contínua no deserto de Seih Al-Dahal. A visualização das fases operacionais e do Hub de Inovação demonstra a organização espacial dos arranjos fotovoltaicos e das usinas de armazenamento.

Acompanhar esses registros técnicos auxilia no entendimento da escala física necessária para instalar milhões de módulos e contêineres energizados sob altas temperaturas ambientais.

Abaixo, um vídeo do canal oficial da DEWA Official que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas de engenharia garantem a segurança de grandes baterias?

Sistemas de armazenamento em escala de gigawatts exigem conformidade com normas rígidas, como a IEC 62933 para integração de BESS e a NFPA 855 para proteção contra incêndios elétricos. Para testar a resistência contra fuga térmica em células, aplica-se o padrão UL 9540A.

Os projetos incorporam barramentos isolados, paredes de contenção corta-fogo e resfriamento líquido acoplado aos contêineres. Seguir esses parâmetros impede o superaquecimento em climas secos com temperaturas superiores a 45 °C, garantindo a integridade dos equipamentos.

A nova fase combinará 2.000 MW de geração fotovoltaica com armazenamento suficiente para descarregar 1.400 MW por até seis horas — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro eletricista especializado em energia solar?

Projetos fotovoltaicos comerciais e industriais que incorporam armazenamento exigem a atuação de um engenheiro eletricista. Somente esse profissional pode calcular a capacidade dos inversores, realizar o estudo de curto-circuito e projetar a proteção contra surtos de tensão.

A instalação sem dimensionamento adequado pode causar derretimento de cabos, disjunção incorreta e danos permanentes à rede do imóvel. Não é um trabalho que você faz sozinho porque envolve lidar com altas correntes contínuas e normas rigorosas da concessionária.