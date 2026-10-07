Resultado uai Lotofácil 3798: três apostas acertaram as 15 dezenas e levam R$ 1.584.075,31 cada. 1 Três ganhadores — apostas de Fortaleza (CE), Guarulhos (SP) e Mogi das Cruzes (SP) levam R$ 1.584.075,31 cada.

2 Dezenas sorteadas: 11 — 06 — 23 — 20 — 05 — 14 — 09 — 19 — 02 — 04 — 18 — 01 — 08 — 10 — 07.

3 Próximo concurso: Lotofácil 3799, nesta quarta-feira, 7 de outubro, com R$ 2 milhões estimados.

Resultado da Lotofácil 3798: as dezenas sorteadas foram 11 – 06 – 23 – 20 – 05 – 14 – 09 – 19 – 02 – 04 – 18 – 01 – 08 – 10 – 07. A Lotofácil acumulou? A confirmar O resultado da Lotofácil 3798 teve três apostas ganhadoras na faixa principal. O concurso foi sorteado na noite de terça-feira, 6 de outubro, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e cada vencedor vai receber R$ 1.584.075,31.

Resultado da Lotofácil 3798

O sorteio do concurso 3798 da Lotofácil foi realizado na terça-feira, 6 de outubro, às 21h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

As 15 dezenas sorteadas foram:

11 — 06 — 23 — 20 — 05 — 14 — 09 — 19 — 02 — 04 — 18 — 01 — 08 — 10 — 07

A Lotofácil acumulou?

Não. Três apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil 3798 e dividiram o prêmio principal.

Cada uma vai receber R$ 1.584.075,31. Com o prêmio principal pago, a estimativa para o concurso 3799 voltou a R$ 2 milhões.

Ganhadores da Lotofácil 3798

As três apostas que acertaram as 15 dezenas foram registradas em cidades diferentes:

Fortaleza (CE): uma aposta ganhadora;

uma aposta ganhadora; Guarulhos (SP): uma aposta ganhadora;

uma aposta ganhadora; Mogi das Cruzes (SP): uma aposta ganhadora.

Cada aposta recebeu R$ 1.584.075,31.

Nas demais faixas, o rateio ficou assim:

Faixa Ganhadores Prêmio 15 acertos 3 R$ 1.584.075,31 14 acertos 302 R$ 2.048,52 13 acertos 10.000 R$ 35,00 12 acertos 134.978 R$ 14,00 11 acertos 748.827 R$ 7,00

Como resgatar

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.

podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima de R$ 2.428,80 devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Para prêmios acima de R$ 10 mil , o pagamento ocorre após o prazo previsto pela Caixa para conferência e processamento.

, o pagamento ocorre após o prazo previsto pela Caixa para conferência e processamento. O ganhador tem 90 dias após o sorteio para retirar o dinheiro. Depois desse período, o prêmio prescreve e o valor é repassado ao FIES.

Quando é o próximo sorteio

O próximo concurso é a Lotofácil 3799, com sorteio nesta quarta-feira, 7 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões. As apostas podem ser feitas até as 20h em lotéricas credenciadas ou pelo site Loterias Caixa.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados na Lotofácil 3798?

11 — 06 — 23 — 20 — 05 — 14 — 09 — 19 — 02 — 04 — 18 — 01 — 08 — 10 — 07.

A Lotofácil 3798 acumulou?

Não. Três apostas acertaram as 15 dezenas e receberam R$ 1.584.075,31 cada.

De onde são os ganhadores?

As apostas vencedoras são de Fortaleza (CE), Guarulhos (SP) e Mogi das Cruzes (SP).

Quanto receberam os ganhadores de 14 acertos?

Foram 302 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 2.048,52 para cada uma.

Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?

O concurso 3799 acontece nesta quarta-feira, 7 de outubro, às 21h.

Qual é o prêmio da Lotofácil 3799?

A estimativa para o próximo concurso é de R$ 2 milhões.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

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