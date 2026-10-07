Resultado
Lotofácil 3798: três apostas acertaram as 15 dezenas e levam R$ 1.584.075,31 cada.
- 1 Três ganhadores — apostas de Fortaleza (CE), Guarulhos (SP) e Mogi das Cruzes (SP) levam R$ 1.584.075,31 cada.
- 2 Dezenas sorteadas: 11 — 06 — 23 — 20 — 05 — 14 — 09 — 19 — 02 — 04 — 18 — 01 — 08 — 10 — 07.
- 3 Próximo concurso: Lotofácil 3799, nesta quarta-feira, 7 de outubro, com R$ 2 milhões estimados.
Resultado da Lotofácil 3798: as dezenas sorteadas foram 11 – 06 – 23 – 20 – 05 – 14 – 09 – 19 – 02 – 04 – 18 – 01 – 08 – 10 – 07. A Lotofácil acumulou? A confirmar O resultado da Lotofácil 3798 teve três apostas ganhadoras na faixa principal. O concurso foi sorteado na noite de terça-feira, 6 de outubro, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e cada vencedor vai receber R$ 1.584.075,31.
Resultado da Lotofácil 3798
O sorteio do concurso 3798 da Lotofácil foi realizado na terça-feira, 6 de outubro, às 21h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
As 15 dezenas sorteadas foram:
11 — 06 — 23 — 20 — 05 — 14 — 09 — 19 — 02 — 04 — 18 — 01 — 08 — 10 — 07
A Lotofácil acumulou?
Não. Três apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil 3798 e dividiram o prêmio principal.
Cada uma vai receber R$ 1.584.075,31. Com o prêmio principal pago, a estimativa para o concurso 3799 voltou a R$ 2 milhões.
Ganhadores da Lotofácil 3798
As três apostas que acertaram as 15 dezenas foram registradas em cidades diferentes:
- Fortaleza (CE): uma aposta ganhadora;
- Guarulhos (SP): uma aposta ganhadora;
- Mogi das Cruzes (SP): uma aposta ganhadora.
Cada aposta recebeu R$ 1.584.075,31.
Nas demais faixas, o rateio ficou assim:
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio
|15 acertos
|3
|R$ 1.584.075,31
|14 acertos
|302
|R$ 2.048,52
|13 acertos
|10.000
|R$ 35,00
|12 acertos
|134.978
|R$ 14,00
|11 acertos
|748.827
|R$ 7,00
Como resgatar
- Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa.
- Valores acima de R$ 2.428,80 devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.
- Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre após o prazo previsto pela Caixa para conferência e processamento.
- O ganhador tem 90 dias após o sorteio para retirar o dinheiro. Depois desse período, o prêmio prescreve e o valor é repassado ao FIES.
Quando é o próximo sorteio
O próximo concurso é a Lotofácil 3799, com sorteio nesta quarta-feira, 7 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
A estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões. As apostas podem ser feitas até as 20h em lotéricas credenciadas ou pelo site Loterias Caixa.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados na Lotofácil 3798?
11 — 06 — 23 — 20 — 05 — 14 — 09 — 19 — 02 — 04 — 18 — 01 — 08 — 10 — 07.
A Lotofácil 3798 acumulou?
Não. Três apostas acertaram as 15 dezenas e receberam R$ 1.584.075,31 cada.
De onde são os ganhadores?
As apostas vencedoras são de Fortaleza (CE), Guarulhos (SP) e Mogi das Cruzes (SP).
Quanto receberam os ganhadores de 14 acertos?
Foram 302 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 2.048,52 para cada uma.
Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?
O concurso 3799 acontece nesta quarta-feira, 7 de outubro, às 21h.
Qual é o prêmio da Lotofácil 3799?
A estimativa para o próximo concurso é de R$ 2 milhões.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.
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