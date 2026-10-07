Ao preparar o pomar para a troca de estação, é comum pensar que cortar galhos grandes acelera a renovação da copa. No entanto, realizar a poda drástica de ramos principais em fruteiras no final do outono expõe os tecidos vivos e a seiva em circulação a geadas e baixas temperaturas, gerando a necrose e o ressecamento descendente dos galhos.

Por que o frio intenso danifica os galhos podados drasticamente?

Antes da entrada do inverno, as plantas frutíferas de clima temperado e subtropical ainda possuem seiva circulando nos vasos condutores (xilema e floema). O corte de grandes ramos abre feridas expostas de grande diâmetro e estimula a planta a mobilizar reservas para cicatrizar a área afetada.

Quando ocorrem quedas bruscas de temperatura ou geadas logo após o corte, a água e a seiva contidas nas células próximas à ferida congelam. A expansão dos cristais de gelo rompe a parede celular dos tecidos vasculares. Sem a proteção da casca e sem capacidade de conduzir nutrientes, o topo do galho sofre dessecação por frio, morrendo progressivamente da ponta em direção à base do ramo.

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Quais são os principais prejuízos da poda fora de época nas fruteiras?

Remover a copa bruscamente antes do período de dormência enfraquece as reservas do tronco e compromete a produção de frutos da safra seguinte. Os fatores de risco associados à poda drástica pré-inverno incluem:

Como realizar a poda de fruteiras no momento correto?

Programar os cortes para o período em que a planta está em repouso vegetativo profundo evita o ressecamento e protege os vasos condutores.

As etapas recomendadas para um manejo seguro de poda são:

Aguardar o inverno pleno, quando a planta entra em dormência vegetativa e a circulação de seiva atinge o nível mínimo.

Realizar a poda de limpeza e formação em dias secos e ensolarados, evitando períodos de chuva ou previsão de geada iminente.

Utilizar ferramentas bem afiadas e desinfetadas com álcool 70% ou solução de hipoclorito para evitar o contágio entre árvores.

Fazer cortes em ângulo oblíquo (corte em bisel) para impedir o acúmulo de água da chuva sobre a superfície do ramo.

Pintar os cortes de maior diâmetro (acima de 2 cm) com pasta cicatrizante à base de cobre ou tinta látex para selar o topo.

Proteger mudas jovens com cobertura morta no solo e queimadores de geada em pomares comerciais quando necessário.

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Por que a época da poda é determinante na fruticultura?

Respeitar o ciclo fisiológico da espécie garante brotações sadias e floração abundante na primavera. O conhecimento sobre a anatomia das plantas e a dormência vegetativa são catalogados na Wikipédia, a enciclopédia livre, enquanto as recomendações técnicas para a poda e condução de pomares são pesquisadas pela Embrapa, instituição de referência em inovação agropecuária.

Quando a poda é realizada na época correta do inverno, a planta não gasta energia em brotações precoces que seriam queimadas pelo frio. Com o aquecimento do solo na primavera, as gemas dormentes emergem com alto vigor e sanidade.

Como comparar o impacto do momento da poda nas fruteiras?

Conhecer o comportamento da planta em cada época ajuda a selecionar o momento certo para intervir no pomar. A tabela abaixo detalha as consequências de podar em diferentes fases do ano:

Época de execução da poda Estado fisiológico da seiva Risco para a saúde da árvore Poda Drástica de Outono Intervenção antes do frio intenso Seiva ativa e vasos condutores cheios Alto risco de ressecamento e geada Poda de Inverno Pleno (Dormência) Corte durante o repouso vegetativo Circulação mínima de seiva nas extremidades Ideal para renovação de copa Poda Verde de Verão Desbaste de ramos ladrões e limpeza Crescimento ativo sem risco de geadas Segura para controle de vigor

Como garantir a saúde e a produtividade do seu pomar?

Para proteger suas fruteiras, evite cortes severos no outono e aplique pastas protetoras nos ramos cortados para selar os tecidos expostos. Inspecione o pomar regularmente após geadas para remover galhos secos e manter a copa limpa e arejada.

Evitar a poda drástica de ramos no início do frio preserva a seiva da planta, protege as gemas de brotação e garante uma colheita fartíssima na estação seguinte.