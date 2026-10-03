Resultado uai Resultado do Dia de Sorte 1314 de hoje: dezenas e rateio a confirmar — sorteio à noite por causa das Eleições 2026; a Caixa ainda vai divulgar os dados oficiais. 1 Dezenas sorteadas: [A CONFIRMAR]

2 Eleições 2026: sorteio às 21h de sábado, no Espaço da Sorte, em São Paulo — antecipado de domingo (4/10) por causa do primeiro turno

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O resultado do Dia de Sorte 1314 de hoje, sábado (3), sai à noite em sorteio antecipado por causa das Eleições 2026: dezenas 02 – 10 – 11 – 17 – 25 – 27 – 31 e rateio [A CONFIRMAR]. O prêmio estimado é de R$ 2,2 milhões, e a Caixa Econômica Federal ainda vai divulgar os dados oficiais.

Números sorteados

Mês da sorte: (06) Junho

Dezenas: 02 – 10 – 11 – 17 – 25 – 27 – 31

Dia de Sorte 1314: Resultado do Dia de Sorte — números sorteados no concurso 1314 de hoje

Resultado do Dia de Sorte — números sorteados no concurso 1314 de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. O rateio oficial ainda não foi divulgado e esta matéria será atualizada assim que os dados saírem.

Eleições 2026: por que o resultado sai no sábado à noite

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Por isso, a Caixa antecipou para o sábado todos os sorteios que estavam marcados para o domingo.

A mudança vale para sete modalidades: Lotofácil, Loteria Federal, Quina, Timemania, Mega-Sena, Dia de Sorte e +Milionária. Todos os concursos saem a partir das 21h.

A Caixa informou que a mesma regra poderá valer se houver segundo turno, em 25 de outubro, com os sorteios antecipados para o sábado, 24.

O Dia de Sorte acumulou?

[A CONFIRMAR] — a resposta depende do rateio oficial da Caixa. A estimativa para o concurso era de R$ 2,2 milhões.

O concurso 1313, de sexta-feira (2), sorteou 07 — 11 — 12 — 15 — 22 — 25 — 31, e o Mês da Sorte foi fevereiro. Ninguém acertou as sete dezenas.

Teve ganhador no Dia de Sorte hoje?

[A CONFIRMAR]. Confira como ficará o rateio por faixa assim que a Caixa divulgar:

7 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

Mês da Sorte: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

Cidades dos ganhadores da faixa principal, se houver: [A CONFIRMAR].

Como jogar no Dia de Sorte e quanto custa

No Dia de Sorte, o apostador escolhe de sete a 15 números entre os 31 do volante e marca um Mês da Sorte. A aposta simples, com sete números, custa R$ 2,50.

A chance de acertar as sete dezenas com a aposta simples é de uma em 2.629.575, e a de acertar o Mês da Sorte é de uma em 12.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br, até o horário-limite do dia. O próximo sorteio é o 1315, pelo calendário regular da Caixa; confirme a data em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento acontece em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas sorteadas 1313 sexta, 02/10 07 — 11 — 12 — 15 — 22 — 25 — 31 · Mês da Sorte: fevereiro 1312 quinta, 1º/10 02 — 08 — 15 — 16 — 19 — 27 — 30 · Mês da Sorte: abril

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados no Dia de Sorte 1314?

[A CONFIRMAR].

O Dia de Sorte acumulou?

[A CONFIRMAR].

Por que o sorteio do Dia de Sorte foi no sábado?

Porque o domingo, 4 de outubro, é o primeiro turno das Eleições 2026, e a Caixa antecipou os sorteios para o sábado.

Quando é o próximo sorteio do Dia de Sorte?

O próximo sorteio é o 1315, pelo calendário regular da Caixa.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.