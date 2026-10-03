Resultado uai Resultado da Timemania 2450 de hoje: dezenas e rateio a confirmar — sorteio à noite por causa das Eleições 2026; a Caixa ainda vai divulgar os dados oficiais. 1 Dezenas sorteadas: [01 – 05 – 13 – 16 – 30 – 42 – 76]

2 Eleições 2026: sorteio às 21h de sábado, no Espaço da Sorte, em São Paulo — antecipado de domingo (4/10) por causa do primeiro turno

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O resultado da Timemania 2450 de hoje, sábado (3), sai à noite em sorteio antecipado por causa das Eleições 2026: dezenas [A CONFIRMAR] e rateio [A CONFIRMAR]. O prêmio estimado é de R$ 18 milhões, e a Caixa Econômica Federal ainda vai divulgar os dados oficiais.

Números sorteados

01 – 05 – 13 – 16 – 30 – 42 – 76

Anápolis-GO

Timemania 2450: Resultado da Timemania — números sorteados no concurso 2450 de hoje

Resultado da Timemania — números sorteados no concurso 2450 de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. O rateio oficial ainda não foi divulgado e esta matéria será atualizada assim que os dados saírem.

Eleições 2026: por que o resultado sai no sábado à noite

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Por isso, a Caixa antecipou para o sábado todos os sorteios que estavam marcados para o domingo.

A mudança vale para sete modalidades: Lotofácil, Loteria Federal, Quina, Timemania, Mega-Sena, Dia de Sorte e +Milionária. Todos os concursos saem a partir das 21h.

A Caixa informou que a mesma regra poderá valer se houver segundo turno, em 25 de outubro, com os sorteios antecipados para o sábado, 24.

A Timemania acumulou?

[A CONFIRMAR] — a resposta depende do rateio oficial da Caixa. A estimativa para o concurso era de R$ 18 milhões.

O concurso 2449, de quinta-feira (1º), sorteou 02 — 15 — 20 — 24 — 31 — 56 — 57, e o Time do Coração foi o Porto Velho (RO). Ninguém acertou os sete números.

Teve ganhador na Timemania hoje?

[A CONFIRMAR]. Confira como ficará o rateio por faixa assim que a Caixa divulgar:

7 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

3 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

Time do Coração: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

Cidades dos ganhadores da faixa principal, se houver: [A CONFIRMAR].

Como jogar na Timemania e quanto custa

Na Timemania, o apostador marca dez números entre os 80 do volante e escolhe um Time do Coração. A Caixa sorteia sete números e um time por concurso. A aposta custa R$ 3,50.

Há prêmio para quem acerta de três a sete números e também para quem acerta o Time do Coração, independentemente das dezenas.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br, até o horário-limite do dia. O próximo sorteio é o 2451, pelo calendário regular da Caixa; confirme a data em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento acontece em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas sorteadas 2449 quinta, 1º/10 02 — 15 — 20 — 24 — 31 — 56 — 57 · Time do Coração: Porto Velho (RO)

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados na Timemania 2450?

[A CONFIRMAR].

A Timemania acumulou?

[A CONFIRMAR].

Por que o sorteio da Timemania foi no sábado?

Porque o domingo, 4 de outubro, é o primeiro turno das Eleições 2026, e a Caixa antecipou os sorteios para o sábado.

Quando é o próximo sorteio da Timemania?

O próximo sorteio é o 2451, pelo calendário regular da Caixa.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder. de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.