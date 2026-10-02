Resultado
Resultado da Quina 7133 de hoje: dezenas e rateio a confirmar — a Caixa ainda vai divulgar os dados oficiais.
- 1 Dezenas sorteadas: [60 – 49 – 31 – 46 – 19]
- 2 Sorteio realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
O resultado da Quina 7133 de hoje, sexta-feira (2), ainda será confirmado. O prêmio estimado do concurso é de R$ 16 milhões, e a Caixa Econômica Federal ainda vai divulgar os dados oficiais.
Números sorteados
60 – 49 – 31 – 46 – 19
Resultado da Quina — números sorteados no concurso 7133 de hoje
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. O rateio oficial ainda não foi divulgado e esta matéria será atualizada assim que os dados saírem.
A Quina acumulou?
[A CONFIRMAR] — a resposta depende do rateio oficial da Caixa. A estimativa para o concurso era de R$ 16 milhões.
O concurso anterior, o 7132, saiu com 23 — 40 — 57 — 60 — 74 e ninguém acertou as cinco dezenas. A sequência sem ganhador na faixa principal vinha desde o 7122.
Teve ganhador na Quina hoje?
[A CONFIRMAR]. Confira como ficará o rateio por faixa assim que a Caixa divulgar:
- 5 acertos (quina): [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
- 4 acertos (quadra): [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
- 3 acertos (terno): [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
- 2 acertos (duque): [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
Cidades dos ganhadores da faixa principal, se houver: [A CONFIRMAR].
Como jogar na Quina
Na Quina, o apostador marca de cinco a 15 números entre os 80 do volante. A aposta simples, com cinco números, custa R$ 3,00, e a chance de acertar a quina é de uma em 24.040.016.
Onde apostar
As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br, até as 20h. O próximo sorteio é o 7134 e ele acontece no domingo, dia 4 de outubro.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.
Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento acontece em até dois dias úteis após a apuração oficial.
O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o valor vai para o FIES.
Histórico dos últimos concursos
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|7132
|quinta, 1º/10
|23 — 40 — 57 — 60 — 74
|7131
|quarta, 30/09
|34 — 41 — 51 — 70 — 76
|7130
|terça, 29/09
|04 — 16 — 61 — 69 — 72
|7129
|segunda, 28/09
|14 — 22 — 37 — 42 — 60
|7128
|domingo, 27/09
|10 — 44 — 46 — 70 — 73
|7127
|sexta, 25/09
|01 — 08 — 51 — 57 — 63
|7126
|quinta, 24/09
|21 — 34 — 58 — 69 — 70
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados na Quina 7133?
[A CONFIRMAR].
A Quina acumulou?
[A CONFIRMAR].
Quando é o próximo sorteio da Quina?
O próximo sorteio é o 7134 e ele acontece no domingo, dia 4 de outubro.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.