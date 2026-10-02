Resultado uai Resultado da Quina 7133 de hoje: dezenas e rateio a confirmar — a Caixa ainda vai divulgar os dados oficiais. 1 Dezenas sorteadas: [60 – 49 – 31 – 46 – 19]

2 Sorteio realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O resultado da Quina 7133 de hoje, sexta-feira (2), ainda será confirmado. O prêmio estimado do concurso é de R$ 16 milhões, e a Caixa Econômica Federal ainda vai divulgar os dados oficiais.

Números sorteados

60 – 49 – 31 – 46 – 19

Quina 7133: Bilhete da Quina e bolas numeradas do sorteio do concurso 7133

Resultado da Quina — números sorteados no concurso 7133 de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. O rateio oficial ainda não foi divulgado e esta matéria será atualizada assim que os dados saírem.

A Quina acumulou?

[A CONFIRMAR] — a resposta depende do rateio oficial da Caixa. A estimativa para o concurso era de R$ 16 milhões.

O concurso anterior, o 7132, saiu com 23 — 40 — 57 — 60 — 74 e ninguém acertou as cinco dezenas. A sequência sem ganhador na faixa principal vinha desde o 7122.

Teve ganhador na Quina hoje?

[A CONFIRMAR]. Confira como ficará o rateio por faixa assim que a Caixa divulgar:

5 acertos (quina): [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

4 acertos (quadra): [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

3 acertos (terno): [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

2 acertos (duque): [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

Cidades dos ganhadores da faixa principal, se houver: [A CONFIRMAR].

Como jogar na Quina

Na Quina, o apostador marca de cinco a 15 números entre os 80 do volante. A aposta simples, com cinco números, custa R$ 3,00, e a chance de acertar a quina é de uma em 24.040.016.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br, até as 20h. O próximo sorteio é o 7134 e ele acontece no domingo, dia 4 de outubro.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento acontece em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas sorteadas 7132 quinta, 1º/10 23 — 40 — 57 — 60 — 74 7131 quarta, 30/09 34 — 41 — 51 — 70 — 76 7130 terça, 29/09 04 — 16 — 61 — 69 — 72 7129 segunda, 28/09 14 — 22 — 37 — 42 — 60 7128 domingo, 27/09 10 — 44 — 46 — 70 — 73 7127 sexta, 25/09 01 — 08 — 51 — 57 — 63 7126 quinta, 24/09 21 — 34 — 58 — 69 — 70

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados na Quina 7133?

[A CONFIRMAR].

A Quina acumulou?

[A CONFIRMAR].

Quando é o próximo sorteio da Quina?

O próximo sorteio é o 7134 e ele acontece no domingo, dia 4 de outubro.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.