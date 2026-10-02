Resultado
Resultado da Lotofácil 3795 de hoje: dezenas e rateio a confirmar — a Caixa ainda vai divulgar os dados oficiais.
- 1 Dezenas sorteadas: [11 – 14 – 04 – 05 – 18 – 03 – 24 – 01 – 06 – 22 – 10 – 13 – 12 – 19 – 08]
- 2 Sorteio realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
O resultado da Lotofácil 3795 de hoje, sexta-feira (2), ainda será confirmado o rateio [A CONFIRMAR]. O prêmio estimado do concurso é de R$ 2 milhões, e a Caixa Econômica Federal ainda vai divulgar os dados oficiais.
Números sorteados
11 – 14 – 04 – 05 – 18 – 03 – 24 – 01 – 06 – 22 – 10 – 13 – 12 – 19 – 08
Resultado da Lotofácil — números sorteados no concurso 3795 de hoje
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. O rateio oficial ainda não foi divulgado e esta matéria será atualizada assim que os dados saírem.
A Lotofácil acumulou?
[A CONFIRMAR] — a resposta depende do rateio oficial da Caixa. A estimativa para o concurso era de R$ 2 milhões.
O concurso anterior, o 3794, teve três apostas com 15 acertos, de Recife (PE), Americana (SP) e São Paulo (SP), que levaram R$ 444.649,02 cada. Foi o sexto concurso seguido com ganhador na faixa principal.
Teve ganhador na Lotofácil hoje?
[A CONFIRMAR]. Confira como ficará o rateio por faixa assim que a Caixa divulgar:
- 15 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
- 14 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
- 13 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
- 12 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
- 11 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]
Cidades dos ganhadores da faixa principal, se houver: [A CONFIRMAR].
Como jogar na Lotofácil
O apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 do volante e recebe prêmio ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50, e a chance de acertar as 15 dezenas é de uma em 3.268.760.
Onde apostar
As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br, até as 20h. O próximo sorteio é o 3796 e ele acontece no domingo, dia 4 de outubro, às 11h.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.
Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento acontece em até dois dias úteis após a apuração oficial.
O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o valor vai para o FIES.
Histórico dos últimos concursos
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|3794
|quinta, 01/10
|01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 08 — 10 — 12 — 13 — 15 — 18 — 19 — 21 — 23 — 24
|3793
|quarta, 30/09
|01 — 03 — 07 — 08 — 10 — 11 — 13 — 14 — 15 — 17 — 19 — 20 — 21 — 24 — 25
|3792
|terça, 29/09
|02 — 04 — 06 — 07 — 08 — 10 — 11 — 12 — 14 — 15 — 16 — 20 — 23 — 24 — 25
|3791
|segunda, 28/09
|01 — 02 — 04 — 06 — 08 — 09 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 19 — 24 — 25
|3790
|domingo, 27/09
|01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 09 — 11 — 14 — 15 — 16 — 17 — 20 — 21 — 25
|3789
|sexta, 25/09
|06 — 07 — 08 — 09 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 23 — 25
|3788
|quinta, 24/09
|01 — 04 — 05 — 07 — 08 — 09 — 12 — 16 — 17 — 18 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados na Lotofácil 3795?
[A CONFIRMAR].
A Lotofácil acumulou?
[A CONFIRMAR].
Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?
O próximo sorteio é o 3796 e ele acontece no domingo, dia 4 de outubro, às 11h.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.