Resultado uai Resultado da Lotofácil 3795 de hoje: dezenas e rateio a confirmar — a Caixa ainda vai divulgar os dados oficiais. 1 Dezenas sorteadas: [11 – 14 – 04 – 05 – 18 – 03 – 24 – 01 – 06 – 22 – 10 – 13 – 12 – 19 – 08]

2 Sorteio realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O resultado da Lotofácil 3795 de hoje, sexta-feira (2), ainda será confirmado o rateio [A CONFIRMAR]. O prêmio estimado do concurso é de R$ 2 milhões, e a Caixa Econômica Federal ainda vai divulgar os dados oficiais.

Números sorteados

11 – 14 – 04 – 05 – 18 – 03 – 24 – 01 – 06 – 22 – 10 – 13 – 12 – 19 – 08

Lotofácil 3795: Volante da Lotofácil com 15 dezenas marcadas, concurso 3795

Resultado da Lotofácil — números sorteados no concurso 3795 de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal. O rateio oficial ainda não foi divulgado e esta matéria será atualizada assim que os dados saírem.

A Lotofácil acumulou?

[A CONFIRMAR] — a resposta depende do rateio oficial da Caixa. A estimativa para o concurso era de R$ 2 milhões.

O concurso anterior, o 3794, teve três apostas com 15 acertos, de Recife (PE), Americana (SP) e São Paulo (SP), que levaram R$ 444.649,02 cada. Foi o sexto concurso seguido com ganhador na faixa principal.

Teve ganhador na Lotofácil hoje?

[A CONFIRMAR]. Confira como ficará o rateio por faixa assim que a Caixa divulgar:

15 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

14 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

13 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

12 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

11 acertos: [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

Cidades dos ganhadores da faixa principal, se houver: [A CONFIRMAR].

Como jogar na Lotofácil

O apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 do volante e recebe prêmio ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50, e a chance de acertar as 15 dezenas é de uma em 3.268.760.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br, até as 20h. O próximo sorteio é o 3796 e ele acontece no domingo, dia 4 de outubro, às 11h.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento acontece em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas sorteadas 3794 quinta, 01/10 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 08 — 10 — 12 — 13 — 15 — 18 — 19 — 21 — 23 — 24 3793 quarta, 30/09 01 — 03 — 07 — 08 — 10 — 11 — 13 — 14 — 15 — 17 — 19 — 20 — 21 — 24 — 25 3792 terça, 29/09 02 — 04 — 06 — 07 — 08 — 10 — 11 — 12 — 14 — 15 — 16 — 20 — 23 — 24 — 25 3791 segunda, 28/09 01 — 02 — 04 — 06 — 08 — 09 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 19 — 24 — 25 3790 domingo, 27/09 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 09 — 11 — 14 — 15 — 16 — 17 — 20 — 21 — 25 3789 sexta, 25/09 06 — 07 — 08 — 09 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 23 — 25 3788 quinta, 24/09 01 — 04 — 05 — 07 — 08 — 09 — 12 — 16 — 17 — 18 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados na Lotofácil 3795?

[A CONFIRMAR].

A Lotofácil acumulou?

[A CONFIRMAR].

Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo sorteio é o 3796 e ele acontece no domingo, dia 4 de outubro, às 11h.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.