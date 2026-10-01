Resultado
Saíram as dezenas do Dia de Sorte 1312 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 Dezenas sorteadas: [15 – 27 – 08 – 30 – 02 – 19 – 16] · Mês da Sorte: [ABRIL ]
- 2 Sorteio realizado em 01/10/2026, quinta-feira, às 21h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
15 – 27 – 08 – 30 – 02 – 19 – 16
Mês da Sorte: ABRIL
Sorteio realizado em 01/10/2026, quinta-feira, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 1,5 milhão.
O Dia de Sorte 1312 acumulou?
Nenhuma aposta acertou as sete dezenas;
Teve ganhador no Dia de Sorte hoje?
39 apostas acertaram seis números, levando R$ 3.148,32 cada;
1.919 apostas acertaram cinco números, levando R$ 25 cada;
22.888 apostas acertaram quatro números, levando R$ 5 cada;
70.419 apostas acertaram o Mês da Sorte, levando R$ 2,50 cada.
Como jogar no Dia de Sorte
No Dia de Sorte, o apostador escolhe de sete a 15 números entre os 31 disponíveis e marca um Mês da Sorte entre os 12 do ano. São sorteadas sete dezenas e um mês, e há prêmio para quem acerta de quatro a sete números, além de uma faixa só para o mês.
A aposta simples, com sete números e o Mês da Sorte, custa R$ 2,50, e a chance de acertar os sete números é de uma em 2.629.575. A chance de acertar o Mês da Sorte é de uma em 12.
Onde apostar
As apostas para o concurso 1313, que será sorteado na sexta-feira, 2 de outubro, às 21h, podem ser feitas no site oficial loteriasonline.caixa.gov.br, no aplicativo Loterias Caixa ou em qualquer casa lotérica credenciada, até as 20h do dia do sorteio.
Como resgatar o prêmio do Dia de Sorte
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe via Mercado Pago.
Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis após a apuração oficial.
O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Confira as regras no site da Caixa.
Histórico dos últimos concursos
|Concurso
|Data
|Números sorteados e Mês da Sorte
|Resultado
|1311
|30/09
|01 – 02 – 08 – 09 – 13 – 16 – 24 | Março
|Acumulou
|1310
|29/09
|02 – 06 – 07 – 16 – 22 – 26 – 29 | Abril
|Acumulou
|1309
|28/09
|06 – 12 – 24 – 25 – 26 – 29 – 31 | Maio
|Acumulou
|1308
|27/09
|04 – 07 – 09 – 11 – 16 – 24 – 28 | Agosto
|Acumulou
|1307
|25/09
|01 – 03 – 04 – 09 – 11 – 27 – 31 | Janeiro
|Acumulou
|1306
|24/09
|03 – 05 – 10 – 13 – 18 – 22 – 24 | Janeiro
|Acumulou
|1305
|23/09
|08 – 11 – 13 – 14 – 18 – 27 – 31 | Novembro
|Acumulou
|1304
|22/09
|05 – 07 – 22 – 25 – 26 – 27 – 30 | Setembro
|Um ganhador (canal eletrônico)
|1303
|21/09
|11 – 13 – 17 – 21 – 25 – 28 – 31 | Agosto
|Acumulou
|1302
|20/09
|03 – 05 – 20 – 21 – 27 – 28 – 29 | Fevereiro
|Acumulou
O histórico completo de sorteios está em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quando foi o sorteio do Dia de Sorte 1312?
O sorteio aconteceu nesta quinta-feira, 1º de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Quantos acertos garantem prêmio no Dia de Sorte?
A partir de quatro números certos, ou acertando só o Mês da Sorte.
Como funciona o Mês da Sorte?
Além das sete dezenas, o apostador marca um dos 12 meses do ano. Acertar o mês sorteado garante prêmio fixo de R$ 2,50, mesmo sem acertar nenhuma dezena.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio. Depois disso, o valor vai para o FIES.
Quando é o próximo sorteio do Dia de Sorte?
O concurso 1313 será sorteado na sexta-feira, 2 de outubro, às 21h.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.