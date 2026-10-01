Resultado uai Saíram as dezenas do Dia de Sorte 1312 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [15 – 27 – 08 – 30 – 02 – 19 – 16] · Mês da Sorte: [ABRIL ]

2 Sorteio realizado em 01/10/2026, quinta-feira, às 21h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

15 – 27 – 08 – 30 – 02 – 19 – 16

Mês da Sorte: ABRIL

Resultado do Dia de Sorte — números sorteados no concurso 1312 hoje

Sorteio realizado em 01/10/2026, quinta-feira, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 1,5 milhão.

O Dia de Sorte 1312 acumulou?

Nenhuma aposta acertou as sete dezenas;

Teve ganhador no Dia de Sorte hoje?

39 apostas acertaram seis números, levando R$ 3.148,32 cada;

1.919 apostas acertaram cinco números, levando R$ 25 cada;

22.888 apostas acertaram quatro números, levando R$ 5 cada;

70.419 apostas acertaram o Mês da Sorte, levando R$ 2,50 cada.

Como jogar no Dia de Sorte

No Dia de Sorte, o apostador escolhe de sete a 15 números entre os 31 disponíveis e marca um Mês da Sorte entre os 12 do ano. São sorteadas sete dezenas e um mês, e há prêmio para quem acerta de quatro a sete números, além de uma faixa só para o mês.

A aposta simples, com sete números e o Mês da Sorte, custa R$ 2,50, e a chance de acertar os sete números é de uma em 2.629.575. A chance de acertar o Mês da Sorte é de uma em 12.

Onde apostar

As apostas para o concurso 1313, que será sorteado na sexta-feira, 2 de outubro, às 21h, podem ser feitas no site oficial loteriasonline.caixa.gov.br, no aplicativo Loterias Caixa ou em qualquer casa lotérica credenciada, até as 20h do dia do sorteio.

Como resgatar o prêmio do Dia de Sorte

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe via Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Confira as regras no site da Caixa.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Números sorteados e Mês da Sorte Resultado 1311 30/09 01 – 02 – 08 – 09 – 13 – 16 – 24 | Março Acumulou 1310 29/09 02 – 06 – 07 – 16 – 22 – 26 – 29 | Abril Acumulou 1309 28/09 06 – 12 – 24 – 25 – 26 – 29 – 31 | Maio Acumulou 1308 27/09 04 – 07 – 09 – 11 – 16 – 24 – 28 | Agosto Acumulou 1307 25/09 01 – 03 – 04 – 09 – 11 – 27 – 31 | Janeiro Acumulou 1306 24/09 03 – 05 – 10 – 13 – 18 – 22 – 24 | Janeiro Acumulou 1305 23/09 08 – 11 – 13 – 14 – 18 – 27 – 31 | Novembro Acumulou 1304 22/09 05 – 07 – 22 – 25 – 26 – 27 – 30 | Setembro Um ganhador (canal eletrônico) 1303 21/09 11 – 13 – 17 – 21 – 25 – 28 – 31 | Agosto Acumulou 1302 20/09 03 – 05 – 20 – 21 – 27 – 28 – 29 | Fevereiro Acumulou

O histórico completo de sorteios está em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quando foi o sorteio do Dia de Sorte 1312?

O sorteio aconteceu nesta quinta-feira, 1º de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quantos acertos garantem prêmio no Dia de Sorte?

A partir de quatro números certos, ou acertando só o Mês da Sorte.

Como funciona o Mês da Sorte?

Além das sete dezenas, o apostador marca um dos 12 meses do ano. Acertar o mês sorteado garante prêmio fixo de R$ 2,50, mesmo sem acertar nenhuma dezena.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio. Depois disso, o valor vai para o FIES.

Quando é o próximo sorteio do Dia de Sorte?

O concurso 1313 será sorteado na sexta-feira, 2 de outubro, às 21h.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.