Resultado
Saíram as dezenas da Timemania 2449 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 Dezenas sorteadas: [20 – 15 – 31 – 57 – 02 – 56 – 24] · Time do Coração: [PORTO VELHO/RO]
- 2 Sorteio realizado em 01/10/2026, quinta-feira, às 21h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
20 – 15 – 31 – 57 – 02 – 56 – 24
Time do Coração: PORTO VELHO/RO
Resultado da Timemania — números sorteados no concurso 2449 de hoje
Sorteio realizado em 01/10/2026, quinta-feira, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 17,2 milhões.
A Timemania 2449 acumulou?
Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 17,2 milhões;
Teve ganhador na Timemania hoje?
- 6 acertos: 5 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 30.135,18;
- 5 acertos: 129 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.668,61;
- 4 acertos: 2.301 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 10,50;
- 3 acertos: 22.827 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,50;
- Time do Coração: 13.080 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 8,50.
Como jogar na Timemania
Na Timemania, o apostador marca 10 números entre os 80 disponíveis e escolhe um Time do Coração entre 80 clubes. São sorteadas sete dezenas e um time, e há prêmio para quem acerta de três a sete números, além de uma faixa só para o clube sorteado.
A aposta mínima custa R$ 3,50, e a chance de acertar as sete dezenas com uma aposta simples é de uma em 26.412.637. A chance de acertar o Time do Coração é de uma em 80.
Onde apostar
As apostas para o concurso 2450, que será sorteado no domingo, 4 de outubro, às 11h, podem ser feitas no site oficial loteriasonline.caixa.gov.br, no aplicativo Loterias Caixa ou em qualquer casa lotérica credenciada, até as 20h do dia do sorteio, nas terças e quintas.
Como resgatar o prêmio da Timemania
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe via Mercado Pago.
Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis após a apuração oficial.
O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Confira as regras no site da Caixa.
Histórico dos últimos concursos
|Concurso
|Data
|Números sorteados e Time do Coração
|Resultado
|2448
|29/09
|32 – 45 – 51 – 60 – 62 – 73 – 75 | Internacional/RS
|Acumulou
|2447
|27/09
|01 – 10 – 20 – 25 – 30 – 33 – 34 | São Paulo/SP
|Acumulou
|2446
|24/09
|14 – 18 – 30 – 39 – 44 – 52 – 76 | CRB/AL
|Acumulou
|2445
|22/09
|07 – 18 – 40 – 46 – 57 – 62 – 76 | Volta Redonda/RJ
|Acumulou
|2444
|20/09
|11 – 21 – 44 – 62 – 64 – 69 – 74 | São Bernardo/SP
|Acumulou
|2443
|17/09
|05 – 10 – 17 – 23 – 40 – 49 – 54 | Corinthians/SP
|Acumulou
|2442
|15/09
|26 – 40 – 42 – 47 – 58 – 75 – 80 | Brasiliense/DF
|Acumulou
|2441
|13/09
|01 – 02 – 08 – 10 – 56 – 70 – 80 | CSA/AL
|Acumulou
|2440
|10/09
|20 – 45 – 51 – 65 – 68 – 77 – 80 | Volta Redonda/RJ
|Acumulou
|2439
|08/09
|01 – 18 – 38 – 50 – 53 – 54 – 57 | Altos/PI
|Acumulou
O histórico completo de sorteios está em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quando foi o sorteio da Timemania 2449?
O sorteio aconteceu nesta quinta-feira, 1º de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Quantos acertos garantem prêmio na Timemania?
A partir de três números certos já há premiação, além do prêmio por acertar só o Time do Coração.
Como funciona a aposta na Timemania?
O apostador marca 10 números entre os 80 disponíveis e escolhe um Time do Coração. A aposta mínima custa R$ 3,50.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio. Depois disso, o valor vai para o FIES.
Quando é o próximo sorteio da Timemania?
O concurso 2450 será sorteado no domingo, 4 de outubro, às 11h.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.— nunca aposte mais do que pode perder.