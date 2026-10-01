Resultado uai Saíram as dezenas da Timemania 2449 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [20 – 15 – 31 – 57 – 02 – 56 – 24] · Time do Coração: [PORTO VELHO/RO]

2 Sorteio realizado em 01/10/2026, quinta-feira, às 21h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

20 – 15 – 31 – 57 – 02 – 56 – 24

Time do Coração: PORTO VELHO/RO

Resultado da Timemania — números sorteados no concurso 2449 hoje

Resultado da Timemania — números sorteados no concurso 2449 de hoje

Sorteio realizado em 01/10/2026, quinta-feira, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 17,2 milhões.

A Timemania 2449 acumulou?

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 17,2 milhões;

Teve ganhador na Timemania hoje?

6 acertos: 5 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 30.135,18;

5 acertos: 129 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.668,61;

4 acertos: 2.301 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 10,50;

3 acertos: 22.827 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,50;

Time do Coração: 13.080 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 8,50.

Como jogar na Timemania

Na Timemania, o apostador marca 10 números entre os 80 disponíveis e escolhe um Time do Coração entre 80 clubes. São sorteadas sete dezenas e um time, e há prêmio para quem acerta de três a sete números, além de uma faixa só para o clube sorteado.

A aposta mínima custa R$ 3,50, e a chance de acertar as sete dezenas com uma aposta simples é de uma em 26.412.637. A chance de acertar o Time do Coração é de uma em 80.

Onde apostar

As apostas para o concurso 2450, que será sorteado no domingo, 4 de outubro, às 11h, podem ser feitas no site oficial loteriasonline.caixa.gov.br, no aplicativo Loterias Caixa ou em qualquer casa lotérica credenciada, até as 20h do dia do sorteio, nas terças e quintas.

Como resgatar o prêmio da Timemania

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe via Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Confira as regras no site da Caixa.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Números sorteados e Time do Coração Resultado 2448 29/09 32 – 45 – 51 – 60 – 62 – 73 – 75 | Internacional/RS Acumulou 2447 27/09 01 – 10 – 20 – 25 – 30 – 33 – 34 | São Paulo/SP Acumulou 2446 24/09 14 – 18 – 30 – 39 – 44 – 52 – 76 | CRB/AL Acumulou 2445 22/09 07 – 18 – 40 – 46 – 57 – 62 – 76 | Volta Redonda/RJ Acumulou 2444 20/09 11 – 21 – 44 – 62 – 64 – 69 – 74 | São Bernardo/SP Acumulou 2443 17/09 05 – 10 – 17 – 23 – 40 – 49 – 54 | Corinthians/SP Acumulou 2442 15/09 26 – 40 – 42 – 47 – 58 – 75 – 80 | Brasiliense/DF Acumulou 2441 13/09 01 – 02 – 08 – 10 – 56 – 70 – 80 | CSA/AL Acumulou 2440 10/09 20 – 45 – 51 – 65 – 68 – 77 – 80 | Volta Redonda/RJ Acumulou 2439 08/09 01 – 18 – 38 – 50 – 53 – 54 – 57 | Altos/PI Acumulou

O histórico completo de sorteios está em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quando foi o sorteio da Timemania 2449?

O sorteio aconteceu nesta quinta-feira, 1º de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quantos acertos garantem prêmio na Timemania?

A partir de três números certos já há premiação, além do prêmio por acertar só o Time do Coração.

Como funciona a aposta na Timemania?

O apostador marca 10 números entre os 80 disponíveis e escolhe um Time do Coração. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio. Depois disso, o valor vai para o FIES.

Quando é o próximo sorteio da Timemania?

O concurso 2450 será sorteado no domingo, 4 de outubro, às 11h.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.— nunca aposte mais do que pode perder.