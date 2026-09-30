Resultado uai Saíram os números do Super Sete 905 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Resultado por coluna: [8 – 2 – 4 – 7 – 4 – 9 – 3]

2 Sorteio realizado às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

8 – 2 – 4 – 7 – 4 – 9 – 3

Volante do Super Sete com as dezenas sorteadas no concurso 905 de hoje

Sorteio realizado em 30/09/2026, quarta-feira, às 15h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

O Super Sete acumulou?

A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. Antes do sorteio, o prêmio estava estimado em R$ 9,7 milhões.

Teve ganhador no Super Sete hoje?

Ainda não é possível informar. Assim que a Caixa liberar o rateio oficial, o número de apostas ganhadoras em cada faixa e os valores exatos serão atualizados nesta página.

Colunas acertadas Número de apostas Prêmio por aposta 7 colunas A confirmar A confirmar 6 colunas A confirmar A confirmar 5 colunas A confirmar A confirmar 4 colunas A confirmar A confirmar 3 colunas A confirmar A confirmar

Como jogar no Super Sete

Você marca um número de 0 a 9 para cada uma das 7 colunas do volante. Ganha quem acerta de 3 a 7 colunas.

Aposta mínima: R$ 3,00

Onde apostar

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada, até as 14h30 do dia do sorteio.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o dinheiro vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Situação 904 28/09 Acumulou 903 25/09 Acumulou

Histórico completo de sorteios

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Super Sete 905?

O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 9,7 milhões.

Quando foi o sorteio do Super Sete 905?

O sorteio aconteceu nesta quarta-feira, 30 de setembro de 2026, às 15h, no Espaço da Sorte, em São Paulo — horário diferente das demais loterias.

Quando o rateio oficial é divulgado?

A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio.

Quantos acertos garantem algum prêmio no Super Sete?

A partir de 3 colunas certas já há premiação.

Qual é o próximo sorteio do Super Sete?

O próximo concurso é o 906, na sexta-feira, 2 de outubro de 2026.

Como faço para apostar neste concurso?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.