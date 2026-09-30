Resultado uai Saíram as dezenas da Dupla Sena 3015 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 1º e 2º sorteio: [35 – 18 – 15 – 11 – 29 – 43 Segunda Sorteio 34 – 10 – 07 – 01 – 25 – 27]

2 Sorteio realizado às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

35 – 18 – 15 – 11 – 29 – 43

34 – 10 – 07 – 01 – 25 – 27

Volante da Dupla Sena com as dezenas sorteadas no concurso 3015 de hoje



Sorteio realizado em 30/09/2026, quarta-feira, às 21h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

A Dupla Sena acumulou?

Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 6,2 milhões;

Teve ganhador na Dupla Sena hoje?

1º sorteio:

Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 6,2 milhões;

5 acertos: 13 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6.162,60;

4 acertos: 767 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 119,37;

3 acertos: 15.161 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,01.

2º sorteio:

Ninguém conseguiu os 6 acertos;

5 acertos: 12 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6.008,53;

4 acertos: 693 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 132,11;

3 acertos: 13.874 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,29;

O próximo sorteio acontece na quarta-feira (30).

Como jogar na Dupla Sena

Você escolhe de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis. Sua aposta concorre automaticamente nos dois sorteios do mesmo concurso, sem custo extra.

Aposta mínima: R$ 3,00

Onde apostar

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada, até as 20h30 do dia do sorteio.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o dinheiro vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Situação 3014 28/09 Acumulou 3013 25/09 Acumulou

Histórico completo de sorteios

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Dupla Sena 3015?

O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 6,2 milhões.

Quando foi o sorteio da Dupla Sena 3015?

O sorteio aconteceu nesta quarta-feira, 30 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando o rateio oficial é divulgado?

A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio.

Como funcionam os dois sorteios?

Sua aposta concorre automaticamente nos dois sorteios do mesmo concurso, sem custo extra.

Qual é o próximo sorteio da Dupla Sena?

O próximo concurso é o 3016, na sexta-feira, 2 de outubro de 2026.

Como faço para apostar neste concurso?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.