Hoje uai A Quina 7131 sorteia hoje (30/09) R$ 13,5 milhões, às 21h. 1 Prêmio acumulado de R$ 13,5 milhões — nove concursos seguidos sem ganhador

2 Sorteio hoje, quarta-feira, às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Apostas em qualquer lotérica ou pelo site oficial até as 20h30

A Quina 7131 sorteia hoje R$ 13,5 milhões, às 21h. O prêmio vem de nove concursos seguidos sem ganhador, do 7122 ao 7130. Escolha seus números entre os 80 disponíveis e veja como jogar.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como jogar na Quina

Você escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.

Números escolhidos Valor da aposta Chance de ganhar (1 em…) 5 R$ 3,00 24.040.016 6 R$ 18,00 4.006.669 7 R$ 63,00 1.144.763

Aposta mínima: R$ 3,00

Faixas de premiação da Quina

Acertos Situação 5 acertos Prêmio principal 4 acertos Quadra 3 acertos Terno 2 acertos Duque

Último resultado da Quina

Quina 7130, terça-feira 29 de setembro: 04 – 16 – 61 – 69 – 72

Resultado: Acumulou — nono concurso seguido sem ganhador, prêmio segue para hoje em R$ 13,5 milhões

Histórico recente

Concurso Data Situação 7130 29/09 Acumulou 7129 28/09 Acumulou

Veja o histórico completo no site oficial da Caixa

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade original, CPF e recibo premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Quina 7131?

R$ 13,5 milhões, acumulado desde o concurso 7122.

Quando é o sorteio?

Quarta-feira, 30 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Até que horas dá para apostar?

Até as 20h30 de hoje.

Quantos acertos garantem prêmio?

A partir de dois números certos (duque).

Como faço para apostar?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.