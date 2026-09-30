Hoje uai A Lotofácil 3793 sorteia hoje (30/09) R$ 2 milhões, às 21h. 1 Prêmio de R$ 2 milhões — quarto concurso seguido com ganhador

2 Sorteio hoje, quarta-feira, às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Apostas em qualquer lotérica ou pelo site oficial até as 20h30

A Lotofácil 3793 sorteia hoje R$ 2 milhões, às 21h. O prêmio segue no valor-base depois que três apostas — de Feira de Santana (BA), Araxá (MG) e Juiz de Fora (MG) — acertaram as 15 dezenas do concurso 3792 e levaram R$ 510.692,66 cada, no quarto concurso seguido com ganhador. Escolha seus números entre os 25 disponíveis e veja como jogar.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como jogar na Lotofácil

Você escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.

Números escolhidos Valor da aposta Chance de ganhar (1 em…) 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 24,50 610.042 17 R$ 102,90 147.098

Aposta mínima: R$ 3,50

Faixas de premiação da Lotofácil

Acertos Situação 15 acertos Prêmio principal 14 acertos Prêmio variável 13 acertos R$ 35,00 (fixo) 12 acertos R$ 14,00 (fixo) 11 acertos R$ 7,00 (fixo)

Último resultado da Lotofácil

Lotofácil 3792, terça-feira 29 de setembro: 02 – 04 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 20 – 23 – 24 – 25

Resultado: Não acumulou — três apostas acertaram as 15 dezenas e levaram R$ 510.692,66 cada, o quarto concurso seguido com ganhador

Histórico recente

Concurso Data Situação 3792 29/09 Não acumulou (3 ganhadores) 3791 28/09 Não acumulou (teve ganhador)

Veja o histórico completo no site oficial da Caixa

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade original, CPF e recibo premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotofácil 3793?

R$ 2 milhões — sem acúmulo, após o quarto concurso seguido com ganhador.

Quando é o sorteio?

Quarta-feira, 30 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Até que horas dá para apostar?

Até as 20h30 de hoje.

Quantos acertos garantem prêmio?

A partir de 11 números certos.

Como faço para apostar?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.