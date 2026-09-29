Resultado uai A Lotofácil 3791 teve um único ganhador, que levou R$ 1.612.688,44. 1 Um bolão de Natal (RN) acertou as 15 dezenas e levou R$ 1.612.688,44

2 Dezenas sorteadas: 01 – 02 – 04 – 06 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 24 – 25

3 Próximo sorteio: concurso 3792, terça-feira (29/09), prêmio a confirmar

A Lotofácil 3791 sorteou hoje (28 de setembro) as dezenas 01 – 02 – 04 – 06 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 24 – 25. Um bolão de Natal (RN) foi a única aposta a acertar as 15 dezenas em todo o país e vai levar R$ 1.612.688,44. O prêmio não acumulou.

Números sorteados

01 – 02 – 04 – 06 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 24 – 25

Sorteio realizado em 28/09/2026, segunda-feira, à noite — Caixa Econômica Federal

A Lotofácil acumulou?

Não. Uma única aposta em todo o país acertou as 15 dezenas do concurso 3791, e o prêmio principal foi pago integralmente a ela.

Teve ganhador na Lotofácil hoje?

Sim, na faixa principal:

Acertos Número de apostas Prêmio por aposta 15 acertos 1 R$ 1.612.688,44 14 acertos A confirmar A confirmar 13 acertos A confirmar A confirmar 12 acertos A confirmar A confirmar 11 acertos A confirmar A confirmar

A aposta vencedora foi um bolão de quatro cotas, feito na Loteria Casa da Sorte, em Natal, com 15 números marcados, vendido no canal físico e sem Teimosinha. Se as quatro cotas tiverem valor igual, cada uma corresponde a R$ 403.172,11 — mas a divisão real depende de como o grupo organizou o bolão entre si.

Como jogar na Lotofácil

Na Lotofácil, você escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.

Números escolhidos Valor da aposta Chance de ganhar (1 em…) 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 24,50 610.042 17 R$ 102,90 147.098

Aposta mínima: R$ 3,50

Onde apostar

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada.

Como resgatar o prêmio

No caso do bolão de Natal, o valor está muito acima do que qualquer lotérica paga — o caminho é a agência da Caixa. Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa; quem apostou online também pode transferir para o Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, o pagamento sai só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até 2 dias úteis após a apresentação. O prazo é de 90 dias após o sorteio — depois disso, o valor vai para o FIES.

Próximo concurso

O concurso 3792 da Lotofácil sorteia nesta terça-feira, 29 de setembro. A estimativa de prêmio ainda está a confirmar.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Situação 3790 27/09 Não acumulou (1 ganhador) 3789 25/09 Não acumulou (1 ganhador)

Histórico completo de sorteios

O que você precisa saber

A Lotofácil acumulou hoje?

Não. Uma aposta acertou as 15 dezenas e levou o prêmio principal.

De onde é o bolão ganhador?

Natal (RN), um bolão de quatro cotas feito em lotérica física.

Quantas vezes por semana a Lotofácil sorteia?

Seis vezes, de segunda a sábado.

Qual é o próximo sorteio da Lotofácil?

O concurso 3792, nesta terça-feira, 29 de setembro.

Como faço para apostar neste concurso?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.