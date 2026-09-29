Destaques uai A Mega-Sena vai sortear cinco vezes em cinco dias seguidos na última semana de outubro — a “Mega Semana”. 1 Cinco concursos — 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080 — de segunda a sexta, todos às 21h

2 Datas: 26 a 30 de outubro de 2026 , alterando o calendário normal (terça, quinta e domingo)

3 Regras, valores e faixas de premiação continuam os mesmos da Mega-Sena tradicional

A Mega-Sena vai mudar seu calendário por uma semana. Entre 26 e 30 de outubro de 2026, a Caixa realiza a Mega Semana — cinco sorteios seguidos, de segunda a sexta-feira, um por dia.

Quais concursos serão sorteados

Serão cinco concursos consecutivos:

Concurso Dia Data 3076 Segunda-feira 26/10 3077 Terça-feira 27/10 3078 Quarta-feira 28/10 3079 Quinta-feira 29/10 3080 Sexta-feira 30/10

Todos os sorteios acontecem às 21h (horário de Brasília).

Por que o calendário muda nessa semana

Normalmente, a Mega-Sena sorteia apenas três vezes por semana — às terças, quintas e domingos. Na Mega Semana, essa rotina é temporariamente substituída por sorteios diários, de segunda a sexta, retomando o formato tradicional depois de 30 de outubro.

As regras mudam durante a Mega Semana?

Não. Apesar da programação especial, valores de aposta, probabilidades de acerto e faixas de premiação seguem exatamente os mesmos da Mega-Sena tradicional. Só o calendário de sorteios é diferente nessa semana.

Quanto custa apostar

A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 6,00. É possível apostar em qualquer lotérica do país ou pela internet, pelo site e aplicativo Loterias Caixa, até as 20h de cada dia de sorteio. Bolões digitais podem ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal e pelo app. O pagamento online pode ser feito via Pix, cartão de crédito ou internet banking para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para apostar.

Qual a chance de ganhar

Aposta Valor Chance (1 em…) Simples (6 dezenas) R$ 6,00 50.063.860 Máxima (20 dezenas) R$ 232.560,00 1.292

A probabilidade varia conforme o número de dezenas marcadas — quanto mais números na aposta, maior a chance, mas também maior o custo.

O que você precisa saber

Quando é a Mega Semana?

Entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30) de outubro de 2026, com sorteio diário às 21h.

Quantos concursos serão sorteados?

Cinco: 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080.

As regras da Mega-Sena mudam nessa semana?

Não. Valor da aposta, probabilidades e faixas de premiação continuam os mesmos.

O calendário normal volta depois?

Sim. Após 30 de outubro, a Mega-Sena retoma os sorteios regulares de terça, quinta e domingo.

Até que horas dá para apostar em cada dia da Mega Semana?

Até as 20h para apostas simples, e até as 20h30 para bolões digitais.

Informações baseadas no calendário oficial da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança pelo Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.