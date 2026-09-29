Destaques
A Mega-Sena vai sortear cinco vezes em cinco dias seguidos na última semana de outubro — a “Mega Semana”.
- 1Cinco concursos — 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080 — de segunda a sexta, todos às 21h
- 2Datas: 26 a 30 de outubro de 2026, alterando o calendário normal (terça, quinta e domingo)
- 3Regras, valores e faixas de premiação continuam os mesmos da Mega-Sena tradicional
A Mega-Sena vai mudar seu calendário por uma semana. Entre 26 e 30 de outubro de 2026, a Caixa realiza a Mega Semana — cinco sorteios seguidos, de segunda a sexta-feira, um por dia.
Quais concursos serão sorteados
Serão cinco concursos consecutivos:
|Concurso
|Dia
|Data
|3076
|Segunda-feira
|26/10
|3077
|Terça-feira
|27/10
|3078
|Quarta-feira
|28/10
|3079
|Quinta-feira
|29/10
|3080
|Sexta-feira
|30/10
Todos os sorteios acontecem às 21h (horário de Brasília).
Por que o calendário muda nessa semana
Normalmente, a Mega-Sena sorteia apenas três vezes por semana — às terças, quintas e domingos. Na Mega Semana, essa rotina é temporariamente substituída por sorteios diários, de segunda a sexta, retomando o formato tradicional depois de 30 de outubro.
As regras mudam durante a Mega Semana?
Não. Apesar da programação especial, valores de aposta, probabilidades de acerto e faixas de premiação seguem exatamente os mesmos da Mega-Sena tradicional. Só o calendário de sorteios é diferente nessa semana.
Quanto custa apostar
A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 6,00. É possível apostar em qualquer lotérica do país ou pela internet, pelo site e aplicativo Loterias Caixa, até as 20h de cada dia de sorteio. Bolões digitais podem ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal e pelo app. O pagamento online pode ser feito via Pix, cartão de crédito ou internet banking para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para apostar.
Qual a chance de ganhar
|Aposta
|Valor
|Chance (1 em…)
|Simples (6 dezenas)
|R$ 6,00
|50.063.860
|Máxima (20 dezenas)
|R$ 232.560,00
|1.292
A probabilidade varia conforme o número de dezenas marcadas — quanto mais números na aposta, maior a chance, mas também maior o custo.
O que você precisa saber
Quando é a Mega Semana?
Entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30) de outubro de 2026, com sorteio diário às 21h.
Quantos concursos serão sorteados?
Cinco: 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080.
As regras da Mega-Sena mudam nessa semana?
Não. Valor da aposta, probabilidades e faixas de premiação continuam os mesmos.
O calendário normal volta depois?
Sim. Após 30 de outubro, a Mega-Sena retoma os sorteios regulares de terça, quinta e domingo.
Até que horas dá para apostar em cada dia da Mega Semana?
Até as 20h para apostas simples, e até as 20h30 para bolões digitais.
Informações baseadas no calendário oficial da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança pelo Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.