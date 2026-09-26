Domingo
A +Milionária 393 sorteia neste domingo (27/09) R$ 98 milhões, às 21h.
- 1Prêmio acumulado de R$ 98 milhões para quem acertar as 6 dezenas e os 2 trevos
- 2Sorteio no domingo, 27/09, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo
- 3Apostas em qualquer lotérica ou pelo site oficial até as 20h30 de domingo
A +Milionária 393 sorteia hoje R$ 98 milhões, às 21h. O prêmio acumulou depois que ninguém acertou as seis dezenas e os dois trevos do concurso 392, na quarta-feira. Escolha seus números entre os 50 disponíveis, mais dois trevos, e veja como jogar.
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.
Como jogar na +Milionária
Você marca 6 números entre 50 disponíveis, mais 2 trevos entre 6 opções. Ganha o prêmio principal quem acerta as 6 dezenas e os 2 trevos.
Aposta mínima: R$ 6,00
Faixas de premiação da +Milionária
|Acertos
|Situação
|6 dezenas + 2 trevos
|Prêmio principal
|6 dezenas + 1 trevo
|—
|6 dezenas + 0 trevo
|—
|5 dezenas + 2 trevos
|—
|5 dezenas
|—
Último resultado da +Milionária
+Milionária 392, quarta-feira 23 de setembro: 03 – 05 – 12 – 33 – 38 – 45 · Trevos: 3 e 6
Resultado: Acumulou — ninguém acertou as seis dezenas e os dois trevos, prêmio segue para hoje em R$ 98 milhões
Histórico recente
|Concurso
|Data
|Situação
|392
|23/09
|Acumulou
|391
|20/09
|Acumulou
Veja o histórico completo no site oficial da Caixa
Como resgatar o prêmio
- Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.
- Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade original, CPF e recibo premiado.
- Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.
- Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da +Milionária 393?
R$ 98 milhões, acumulado após o concurso 392 não ter acertador.
Quando é o sorteio?
Domingo, 27 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo.
Até que horas dá para apostar?
Até as 20h30 de hoje.
Como funcionam os trevos?
Além das 6 dezenas, você marca 2 trevos entre 6 opções. Há premiação também com 1 ou nenhum trevo certo.
Como faço para apostar?
Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.