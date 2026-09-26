O maior túnel imerso do mundo substitui balsas lentas por uma ligação direta de concreto e aço no fundo do Mar Báltico. O estreito de Fehmarnbelt isola a Escandinávia do continente europeu com travessias lentas dependentes de balsas. Para criar uma ligação permanente, a estatal Femern A/S constrói um túnel imerso de 18 km no fundo do mar.
Por que construir peças em terra e afundá-las no mar é melhor que escavar sob o leito marinho?
Imagine tentar cavar um buraco sob a areia molhada da praia enquanto as ondas passam por cima. Em solos moles e rasos como o do Mar Báltico, escavar com tuneladoras tradicionais traria alto risco de desmoronamento e infiltração. A engenharia resolve isso construindo o túnel em pedaços em terra firme para depois afundá-los na posição correta. Essa técnica é chamada de túnel imerso.
Cada bloco padrão mede 217 metros de comprimento e pesa mais de 73.000 toneladas, o equivalente a 10 mil elefantes adultos ou um porta-aviões. Como o solo marinho recebe uma vala prévia de 12 metros de profundidade, os blocos assentam diretamente em uma base nivelada de brita. Essa abordagem reduz a incerteza geotécnica e garante maior controle de qualidade no concreto estrutural.
Quais são os números e materiais da maior fábrica de concreto do mundo?
A construção do Túnel do Fehmarnbelt exige uma usina industrial dedicada no porto de Rødbyhavn, na Dinamarca. Os dados estruturais revelam a dimensão monumental do consumo de materiais e das etapas de montagem.
Volume total de concreto de alto desempenho: consome 3.000.000 m³ de concreto com baixa permeabilidade, volume suficiente para erguer três edifícios do tamanho do Burj Khalifa.
- Armadura de aço de reforço: utiliza 360.000 toneladas de aço, peso equivalente a 36 Estruturas da Torre Eiffel para suportar deformações térmicas.
- Quantidade e tipos de elementos: agrupa 89 blocos imersos, sendo 79 peças padrão de 217 metros e 10 peças especiais com porão técnico de manutenção.
- Ritmo de concretagem contínua: exige 30 horas ininterruptas e 3.300 m³ de concreto para moldar cada um dos 9 segmentos que formam um bloco.
- Escavação da calha submarina: removeu 15.000.000 m³ de solo e rocha do fundo do mar para acomodar a estrutura com segurança.
Como um bloco de 73 mil toneladas consegue flutuar e afundar com precisão de milímetros?
Antes do transporte, as extremidades da gigantesca caixa de concreto são fechadas com comportas temporárias de aço. Quando a doca seca é inundada com água do mar, o ar preso no interior faz o bloco flutuar naturalmente. Rebocadores de alta potência puxam a peça flutuante até o local exato no meio do estreito de Fehmarnbelt.
Para afundar o bloco, os engenheiros enchem tanques de água internos chamados tanques de lastro. Guindastes marinhos e sensores ultrassônicos guiam a descida até encaixar um pino de aço na peça anterior com precisão de 12 milímetros. Em seguida, bombas retiram a água retida na junta, permitindo que a própria pressão do mar empurre as peças e vedar a junta de borracha para sempre.
Onde assistir à animação detalhada do processo de montagem submarina?
O processo de fabricação industrial e a manobra submarina exigem um planejamento logístico sem precedentes na engenharia europeia. A movimentação das peças depende de condições climáticas favoráveis e de correntes marítimas calmas.
Para visualizar a engenharia do projeto em ação, o vídeo produzido pela concessionária dinamarquesa demonstra cada fase da operação. A animação detalha desde a armação de aço em terra até o encaixe final no fundo do mar.
Abaixo, um vídeo do canal da estatal Femern A/S que aprofunda o tema:
Quais normas de engenharia garantem que o concreto resista ao sal do mar por mais de um século?
O projeto segue as diretrizes do conjunto de normas europeias Eurocode, com destaque para a EN 1992 (Eurocode 2) para projeto de estruturas de concreto. Como a estrutura fica imersa na água salgada, os engenheiros aplicam regras rígidas de cobrimento do aço e adição de sílica ativa ao cimento.
Essa combinação evita a penetração de íons de cloreto que causariam a corrosão das armaduras de aço internas. As especificações exigem vida útil projetada de pelo menos 120 anos sem necessidade de reformas estruturais de grande porte.
Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico para obras subaquáticas ou escavações profundas?
Projetos que envolvem fundações em solos saturados, contenções marinhas ou escavações sob o nível d’água exigem a atuação direta de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro civil especialista em estruturas subaquáticas. Esses profissionais calculam a pressão de poro da água e a estabilidade das paredes da escavação.
Não é um trabalho que se faz sem estudos geológicos prévios, pois erros no diagnóstico do solo podem causar colapsos catastróficos por liquefação ou infiltração incontrolável de água.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro geotécnico e engenheiro civil especialista em estruturas subaquáticas, especialmente em contextos de risco de infiltração, colapso de solo e degradação por agentes agressivos.