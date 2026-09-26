Resumo executivo 🏗️ Blocos gigantes pré-moldados Estruturas gigantes de concreto construídas em fábrica na praia e rebocadas para o mar aberto. 🌊 Vala escavada no fundo do mar Trincheira subaquática de 12 metros de profundidade aberta por dragas marinhas de grande porte. ⚖️ Submergência por tanques de lastro Água injetada em reservatórios internos faz cada peça afundar devagar até o ponto exato da fundação. 🔒 Vedação por pressão da própria água Borrachas especiais comprimidas pela força do mar garantem estanqueidade total por 120 anos.

O maior túnel imerso do mundo substitui balsas lentas por uma ligação direta de concreto e aço no fundo do Mar Báltico. O estreito de Fehmarnbelt isola a Escandinávia do continente europeu com travessias lentas dependentes de balsas. Para criar uma ligação permanente, a estatal Femern A/S constrói um túnel imerso de 18 km no fundo do mar.

Por que construir peças em terra e afundá-las no mar é melhor que escavar sob o leito marinho?

Imagine tentar cavar um buraco sob a areia molhada da praia enquanto as ondas passam por cima. Em solos moles e rasos como o do Mar Báltico, escavar com tuneladoras tradicionais traria alto risco de desmoronamento e infiltração. A engenharia resolve isso construindo o túnel em pedaços em terra firme para depois afundá-los na posição correta. Essa técnica é chamada de túnel imerso.

Cada bloco padrão mede 217 metros de comprimento e pesa mais de 73.000 toneladas, o equivalente a 10 mil elefantes adultos ou um porta-aviões. Como o solo marinho recebe uma vala prévia de 12 metros de profundidade, os blocos assentam diretamente em uma base nivelada de brita. Essa abordagem reduz a incerteza geotécnica e garante maior controle de qualidade no concreto estrutural.

Antes da instalação, as extremidades são temporariamente fechadas para permitir que o elemento seja transportado flutuando até a área de submersão — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números e materiais da maior fábrica de concreto do mundo?

A construção do Túnel do Fehmarnbelt exige uma usina industrial dedicada no porto de Rødbyhavn, na Dinamarca. Os dados estruturais revelam a dimensão monumental do consumo de materiais e das etapas de montagem.

Volume total de concreto de alto desempenho: consome 3.000.000 m³ de concreto com baixa permeabilidade, volume suficiente para erguer três edifícios do tamanho do Burj Khalifa.

Armadura de aço de reforço: utiliza 360.000 toneladas de aço , peso equivalente a 36 Estruturas da Torre Eiffel para suportar deformações térmicas.

, peso equivalente a 36 Estruturas da Torre Eiffel para suportar deformações térmicas. Quantidade e tipos de elementos: agrupa 89 blocos imersos , sendo 79 peças padrão de 217 metros e 10 peças especiais com porão técnico de manutenção.

, sendo 79 peças padrão de 217 metros e 10 peças especiais com porão técnico de manutenção. Ritmo de concretagem contínua: exige 30 horas ininterruptas e 3.300 m³ de concreto para moldar cada um dos 9 segmentos que formam um bloco.

para moldar cada um dos 9 segmentos que formam um bloco. Escavação da calha submarina: removeu 15.000.000 m³ de solo e rocha do fundo do mar para acomodar a estrutura com segurança.

Como um bloco de 73 mil toneladas consegue flutuar e afundar com precisão de milímetros?

Antes do transporte, as extremidades da gigantesca caixa de concreto são fechadas com comportas temporárias de aço. Quando a doca seca é inundada com água do mar, o ar preso no interior faz o bloco flutuar naturalmente. Rebocadores de alta potência puxam a peça flutuante até o local exato no meio do estreito de Fehmarnbelt.

Para afundar o bloco, os engenheiros enchem tanques de água internos chamados tanques de lastro. Guindastes marinhos e sensores ultrassônicos guiam a descida até encaixar um pino de aço na peça anterior com precisão de 12 milímetros. Em seguida, bombas retiram a água retida na junta, permitindo que a própria pressão do mar empurre as peças e vedar a junta de borracha para sempre.

Parâmetro Técnico Túnel Imerso (Fehmarnbelt) Túnel Escavado por TBM 🏗️ Local de fabricação Fábrica em terra (controle industrial) Subterrâneo sob alta pressão de água 📐 Formato do perfil Retangular multi-vias (rodovia + ferrovia) Circular (exige tubos separados) ⚓ Profundidade de assentamento Logo abaixo do leito marinho (12 m) Dezenas de metros sob o leito marinho ⏱️ Tempo de travessia trem 7 minutos (substitui 45 min de balsa) Inaplicável para esta geologia Báltica

Onde assistir à animação detalhada do processo de montagem submarina?

O processo de fabricação industrial e a manobra submarina exigem um planejamento logístico sem precedentes na engenharia europeia. A movimentação das peças depende de condições climáticas favoráveis e de correntes marítimas calmas.

Para visualizar a engenharia do projeto em ação, o vídeo produzido pela concessionária dinamarquesa demonstra cada fase da operação. A animação detalha desde a armação de aço em terra até o encaixe final no fundo do mar.

Abaixo, um vídeo do canal da estatal Femern A/S que aprofunda o tema:

Quais normas de engenharia garantem que o concreto resista ao sal do mar por mais de um século?

O projeto segue as diretrizes do conjunto de normas europeias Eurocode, com destaque para a EN 1992 (Eurocode 2) para projeto de estruturas de concreto. Como a estrutura fica imersa na água salgada, os engenheiros aplicam regras rígidas de cobrimento do aço e adição de sílica ativa ao cimento.

Essa combinação evita a penetração de íons de cloreto que causariam a corrosão das armaduras de aço internas. As especificações exigem vida útil projetada de pelo menos 120 anos sem necessidade de reformas estruturais de grande porte.

Os elementos do túnel são produzidos em terra antes de serem preparados para transporte e instalação no ambiente marinho — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico para obras subaquáticas ou escavações profundas?

Projetos que envolvem fundações em solos saturados, contenções marinhas ou escavações sob o nível d’água exigem a atuação direta de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro civil especialista em estruturas subaquáticas. Esses profissionais calculam a pressão de poro da água e a estabilidade das paredes da escavação.

Não é um trabalho que se faz sem estudos geológicos prévios, pois erros no diagnóstico do solo podem causar colapsos catastróficos por liquefação ou infiltração incontrolável de água.