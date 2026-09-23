Hoje uai Dia de Sorte 1305 sorteia hoje R$ 850 mil, às 21h. 1 Prêmio estimado de R$ 850 mil para quem acertar as 7 dezenas

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Apostas em qualquer lotérica ou pelo site oficial até as 20h30

O Dia de Sorte 1305 sorteia R$ 100 mil hoje (23 de setembro), às 21h. O prêmio volta ao valor-base depois que uma aposta acertou as sete dezenas do concurso 1304, nesta terça-feira. Escolha seus números entre os 31 disponíveis, mais um Mês da Sorte, e veja como jogar.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como jogar no Dia de Sorte

No Dia de Sorte, você escolhe de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e marca um Mês da Sorte. Ganha quem acerta de 4 a 7 dezenas — e também quem acerta só o mês.

Aposta mínima: R$ 2,50

Faixas de premiação do Dia de Sorte

Acertos Situação 7 acertos Prêmio principal 6 acertos — 5 acertos — 4 acertos — Mês da Sorte R$ 2,50 (fixo)

Último resultado do Dia de Sorte

Dia de Sorte 1304, terça-feira 22 de setembro: 05 – 07 – 22 – 25 – 26 – 27 – 30 · Mês da Sorte: Setembro

Resultado: Não acumulou — teve aposta vencedora com as sete dezenas

Histórico recente

Concurso Data Situação 1304 22/09 Não acumulou (teve ganhador) 1303 21/09 Acumulou

Veja o histórico completo no site oficial da Caixa

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade original, CPF e recibo premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Informações conforme o calendário oficial da Caixa Econômica Federal.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1305?

R$ 100 mil — voltou ao valor-base após o concurso 1304 ter tido ganhador.

Quando é o sorteio?

Quarta-feira, 23 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Até que horas dá para apostar?

Até as 20h30 de hoje.

Quantos acertos garantem prêmio?

A partir de quatro números certos, além do prêmio por acertar só o Mês da Sorte.

Como faço para apostar?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.