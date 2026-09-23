Hoje uai Lotofácil 3787 sorteia hoje R$ 2 milhões, às 21h. 1 Prêmio estimado de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Apostas em qualquer lotérica ou pelo site oficial até as 20h30

A Lotofácil 3787 sorteia R$ 2 milhões hoje (23 de setembro), às 21h. O prêmio segue no valor-base depois que uma aposta acertou as 15 dezenas do concurso 3786, nesta terça-feira. Escolha seus números entre os 25 disponíveis e veja como jogar.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como jogar na Lotofácil

Na Lotofácil, você escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.

Tabela de preços e probabilidades

Números escolhidos Valor da aposta Chance de ganhar (1 em…) 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 24,50 610.042 17 R$ 102,90 147.098 18 R$ 343,00 45.694 19 R$ 969,69 16.671

Aposta mínima: R$ 3,50

Faixas de premiação da Lotofácil

Acertos Situação 15 acertos Prêmio principal 14 acertos R$ 1.500,00 (fixo) 13 acertos R$ 35,00 (fixo) 12 acertos R$ 14,00 (fixo) 11 acertos R$ 7,00 (fixo)

Último resultado da Lotofácil

Lotofácil 3786, terça-feira 22 de setembro: 01 – 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 16 – 18 – 21 – 23 – 24 – 25

Resultado: Não acumulou — teve aposta vencedora com as 15 dezenas

Histórico recente

Concurso Data Situação 3786 22/09 Não acumulou (teve ganhador) 3785 21/09 Não acumulou (teve ganhador) 3783 18/09 Acumulou

Veja o histórico completo no site oficial da Caixa

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade original, CPF e recibo premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Informações conforme o calendário oficial da Caixa Econômica Federal.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotofácil 3787?

R$ 2 milhões — segue no valor-base após o concurso 3786 ter tido ganhador.

Quando é o sorteio?

Quarta-feira, 23 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Até que horas dá para apostar?

Até as 20h30 de hoje.

Quantos acertos garantem prêmio?

A partir de 11 números certos.

Como faço para apostar?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.