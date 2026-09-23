Resultado uai A Mega-Sena 3061 acumulou e o prêmio vai a R$ 38 milhões na quinta-feira. 1 Dezenas sorteadas: 24 – 25 – 28 – 37 – 47 – 55

2 Ninguém acertou as seis dezenas — duas apostas do Paraná levaram R$ 126.597,00 cada na quina

3 Próximo concurso: quinta-feira (24/09), com prêmio estimado em R$ 38 milhões

A Mega-Sena 3061 sorteou nesta terça-feira (22 de setembro) as dezenas 24 – 25 – 28 – 37 – 47 – 55. Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulou para R$ 38 milhões no próximo concurso, nesta quinta-feira (24). Na faixa da quina, duas apostas do Paraná faturaram R$ 126.597,00 cada.

Números sorteados

24 – 25 – 28 – 37 – 47 – 55

Sorteio realizado nesta terça-feira, 22 de setembro de 2026.

A Mega-Sena acumulou?

Sim. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3061, e o prêmio principal segue para o sorteio de quinta-feira (24/09), estimado em R$ 38 milhões.

Quem ganhou na quina

Duas apostas acertaram cinco das seis dezenas e levaram R$ 126.597,00 cada:

Uma delas foi registrada na Lotérica Bola 7, em Maringá, no norte do Paraná

A outra saiu na RCP Loterias, em Paranaguá, no litoral paranaense

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online também pode transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade original, CPF e recibo premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Depois disso, o valor vai para o FIES.

Como apostar na Mega-Sena

A Mega-Sena tem três sorteios por semana: terças, quintas e domingos. Dá pra apostar em qualquer lotérica do país, pelo internet banking da Caixa ou pelo site das Loterias Online, acessível por celular ou computador. É preciso ser maior de idade para participar.

Próximo concurso

O concurso 3062 será sorteado nesta quinta-feira, 24 de setembro, com prêmio estimado em R$ 38 milhões.

Histórico completo de sorteios

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados na Mega-Sena hoje?

24 – 25 – 28 – 37 – 47 – 55.

A Mega-Sena acumulou?

Sim, ninguém acertou as seis dezenas. O prêmio vai a R$ 38 milhões na quinta-feira.

Quem ganhou na quina do concurso 3061?

Duas apostas do Paraná — uma de Maringá e outra de Paranaguá — levaram R$ 126.597,00 cada.

Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena?

Quinta-feira, 24 de setembro de 2026.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.