Resultado uai Saiu o sorteio do Dia de Sorte 1302 deste domingo, 20 de setembro — resultado sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas e mês da sorte: [Dezenas: 03 – 05 – 29 – 28 – 20 – 21 – 27 Mês da sorte: [Fevereiro]]

2 Sorteio realizado às 11h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Resultado a confirmar, aguardando o rateio oficial da Loterias Caixa

O resultado do Dia de Sorte 1302 saiu neste domingo (20 de setembro), mas o rateio oficial ainda está sendo processado pela Caixa Econômica Federal. . Assim que os dados forem confirmados, esta página é atualizada com ganhadores e valores.

Números sorteados

Dezenas: 03 – 05 – 29 – 28 – 20 – 21 – 27 Mês da sorte: [Fevereiro]

Números sorteados do Dia de Sorte 1302 — resultado de hoje

Sorteio realizado em 20/09/2026, domingo, às 11h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

O Dia de Sorte acumulou?

A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. Antes do sorteio, o prêmio estava estimado em R$ 450 mil.

Teve ganhador no Dia de Sorte hoje?

Ainda não é possível informar. Assim que a Caixa liberar o rateio oficial, o número de apostas ganhadoras em cada faixa e os valores exatos serão atualizados nesta página.

Acertos Número de apostas Prêmio por aposta 7 acertos A confirmar A confirmar 6 acertos A confirmar A confirmar 5 acertos A confirmar A confirmar 4 acertos A confirmar A confirmar Mês da sorte A confirmar A confirmar

Como jogar no Dia de Sorte

No Dia de Sorte, você escolhe de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e também seleciona um mês da sorte. Ganha quem acertar de 4 a 7 dezenas, ou o mês.

Aposta mínima: R$ 2,50, para um jogo simples com 7 números.

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como resgatar o prêmio

Ganhou no Dia de Sorte? Saiba como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Situação 1301 18/09 Acumulou 1300 17/09 Acumulou 1299 16/09 Ganhador 1298 15/09 Acumulou 1297 14/09 Acumulou 1296 13/09 Acumulou 1295 11/09 Acumulou 1294 10/09 Acumulou 1293 08/09 Acumulou 1292 06/09 Acumulou

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1302? O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 450 mil.

Quando foi o sorteio do Dia de Sorte 1302? O sorteio aconteceu neste domingo, 20 de setembro de 2026, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando o rateio oficial é divulgado? A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio. Esta página é atualizada assim que os dados saem.

O que é o mês da sorte? Além das sete dezenas, você escolhe um mês do ano. Acertar só o mês também paga um prêmio menor.

Qual é o próximo sorteio do Dia de Sorte? O próximo concurso é o 1303, na segunda-feira, 21 de setembro de 2026.

Como faço para apostar neste concurso? Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Acompanhe também pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.