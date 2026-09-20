Resultado uai Saiu o sorteio da Timemania 2444 deste domingo, 20 de setembro — resultado sendo apurado pela Caixa. 1 Números e time do coração: [Números: 21 – 62 – 44 – 74 – 11 – 69 Time do coração: São Bernardo/SP]

2 Sorteio realizado às 11h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Resultado a confirmar, aguardando o rateio oficial da Loterias Caixa

O resultado da Timemania 2444 saiu neste domingo (20 de setembro), mas o rateio oficial ainda está sendo processado pela Caixa Econômica Federal. Os números e o time do coração sorteados: [A CONFIRMAR]. Assim que os dados forem confirmados, esta página é atualizada com ganhadores e valores.

Números sorteados

Números: 21 – 62 – 44 – 74 – 11 – 69 Time do coração: São Bernardo/SP

Números sorteados da Timemania 2444 — resultado de hoje

Sorteio realizado em 20/09/2026, domingo, às 11h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

A Timemania acumulou?

A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. Antes do sorteio, o prêmio estava acumulado em R$ 14,6 milhões.

Teve ganhador na Timemania hoje?

Ainda não é possível informar. Assim que a Caixa liberar o rateio oficial, o número de apostas ganhadoras em cada faixa e os valores exatos serão atualizados nesta página.

Acertos Número de apostas Prêmio por aposta 7 acertos A confirmar A confirmar 6 acertos A confirmar A confirmar 5 acertos A confirmar A confirmar 4 acertos A confirmar R$ 10,50 Time do coração A confirmar R$ 8,50

Como jogar na Timemania

Na Timemania, você escolhe 10 números entre os 80 disponíveis e também um Time do Coração, que recebe parte da arrecadação. Ganha quem acertar de 3 a 7 números, ou o time.

Aposta mínima: R$ 3,50.

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como resgatar o prêmio

Ganhou na Timemania? Saiba como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Situação 2443 18/09 Acumulou 2442 15/09 Acumulou 2441 13/09 Acumulou 2440 10/09 Acumulou 2439 08/09 Acumulou 2438 06/09 Acumulou 2437 03/09 Acumulou 2436 01/09 Acumulou 2435 30/08 Acumulou 2434 27/08 Acumulou

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Timemania 2444? O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 14,6 milhões.

Quando foi o sorteio da Timemania 2444? O sorteio aconteceu neste domingo, 20 de setembro de 2026, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando o rateio oficial é divulgado? A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio. Esta página é atualizada assim que os dados saem.

O que é o Time do Coração? Além dos números, você escolhe um time de futebol. Parte da arrecadação vai para o clube, e acertar o time também paga um prêmio fixo.

Qual é o próximo sorteio da Timemania? O próximo concurso acontece na terça-feira, 22 de setembro de 2026.

Como faço para apostar neste concurso? Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Acompanhe também pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.