Resultado uai Saiu o sorteio da Quina 7121 desta sexta-feira, 18 de setembro — resultado sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [22 – 47 – 60 – 23 – 64]

2 Sorteio realizado às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Resultado a confirmar, aguardando o rateio oficial da Loterias Caixa

O resultado da Quina 7121 saiu nesta sexta-feira (18 de setembro), mas o rateio oficial ainda está sendo processado pela Caixa Econômica Federal. As dezenas sorteadas: 22 – 47 – 60 – 23 – 64]. Assim que os dados forem confirmados, esta página é atualizada com ganhadores e valores.

Números sorteados

22 – 47 – 60 – 23 – 64

Números sorteados da Quina 7121 — resultado de hoje

Sorteio realizado em 18/09/2026, sexta-feira, às 21h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

A Quina acumulou?

A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Teve ganhador na Quina hoje?

Ainda não é possível informar. Assim que a Caixa liberar o rateio oficial, o número de apostas ganhadoras em cada faixa e os valores exatos serão atualizados nesta página.

Acertos Número de apostas Prêmio por aposta 5 acertos A confirmar A confirmar 4 acertos A confirmar A confirmar 3 acertos A confirmar A confirmar 2 acertos A confirmar A confirmar

Como jogar na Quina

Na Quina, você escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.

Tabela de preços e probabilidades

Números escolhidos Valor da aposta Chance de ganhar (1 em…) 5 R$ 3,00 24.040.016 6 R$ 18,00 4.006.669 7 R$ 63,00 1.144.763 8 R$ 168,00 429.286 9 R$ 378,00 190.794

Aposta mínima: R$ 3,00

Onde apostar

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial <a href=”https://loteriasonline.caixa.gov.br/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Loterias Online da Caixa</a>. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada, até as 20h do dia do sorteio.

Como resgatar o prêmio

Ganhou na Quina? Saiba como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o dinheiro vai para o FIES.

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Situação 7120 17/09 Não acumulou 7119 16/09 Acumulou 7118 15/09 Acumulou 7117 13/09 Não acumulou 7116 12/09 Acumulou 7115 11/09 Acumulou 7114 10/09 Não acumulou 7113 09/09 Acumulou 7112 08/09 Acumulou 7111 06/09 Não acumulou

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Quina 7121? O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 600 mil.

Quando foi o sorteio da Quina 7121? O sorteio aconteceu nesta sexta-feira, 18 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando o rateio oficial é divulgado? A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio. Esta página é atualizada assim que os dados saem.

Quantos acertos garantem algum prêmio na Quina? A partir de 2 acertos (duque) já há premiação. Ganham: 5, 4, 3 e 2 acertos.

Qual é o próximo sorteio da Quina? O próximo concurso é o 7122, no sábado, 19 de setembro de 2026.

Como assistir ao sorteio ao vivo? O sorteio é transmitido ao vivo pelo <a href=”https://www.youtube.com/@caixa” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>canal oficial da Caixa no YouTube</a>, a partir das 21h, além do canal do G1.

Como faço para apostar neste concurso? <a href=”https://www.uai.com.br/loteria/2026/06/22/como-apostar-nas-loterias-caixa-online-pelo-celular-guia-passo-a-passo/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular</a>.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Fonte oficial: <a href=”https://loterias.caixa.gov.br” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>loterias.caixa.gov.br</a> Resultado ao vivo: <a href=”https://loteriasonline.caixa.gov.br” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>loteriasonline.caixa.gov.br</a>

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.