Resultado
Saiu o sorteio da Lotofácil 3783 desta sexta-feira, 18 de setembro — resultado sendo apurado pela Caixa.
- 1 Dezenas sorteadas: [24 – 05 – 22 – 25 – 04 – 19 – 16 – 01 – 14 – 03 – 15 – 12 – 17 – 06 – 23]
- 2 Sorteio realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo
- 3 Resultado a confirmar, aguardando o rateio oficial da Loterias Caixa
O resultado da Lotofácil 3783 saiu nesta sexta-feira (18 de setembro), mas o rateio oficial ainda está sendo processado pela Caixa Econômica Federal. Assim que os dados forem confirmados, esta página é atualizada com ganhadores e valores.
Números sorteados
24 – 05 – 22 – 25 – 04 – 19 – 16 – 01 – 14 – 03 – 15 – 12 – 17 – 06 – 23
Sorteio realizado em 18/09/2026, sexta-feira, às 21h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal
A Lotofácil acumulou?
A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Teve ganhador na Lotofácil hoje?
Ainda não é possível informar. Assim que a Caixa liberar o rateio oficial, o número de apostas ganhadoras em cada faixa e os valores exatos serão atualizados nesta página.
|Acertos
|Número de apostas
|Prêmio por aposta
|15 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|14 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|13 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|12 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|11 acertos
|A confirmar
|A confirmar
Como jogar na Lotofácil
Na Lotofácil, você escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.
Tabela de preços e probabilidades
|Números escolhidos
|Valor da aposta
|Chance de ganhar (1 em…)
|15
|R$ 3,50
|3.268.760
|16
|R$ 24,50
|610.042
|17
|R$ 102,90
|147.098
|18
|R$ 343,00
|45.694
|19
|R$ 969,69
|16.671
|20
|R$ 2.445,00
|6.939
Aposta mínima: R$ 3,50 | Aposta máxima: R$ 2.445,00
Onde apostar
Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial <a href=”https://loteriasonline.caixa.gov.br/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Loterias Online da Caixa</a>. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada, até as 20h do dia do sorteio.
Como resgatar o prêmio
Ganhou na Lotofácil? Saiba como receber seu prêmio:
Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.
Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.
Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.
Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o dinheiro vai para o FIES.
Histórico dos últimos 10 concursos
|Concurso
|Data
|Situação
|3782
|17/09
|Não acumulou
|3781
|16/09
|Acumulou
|3780
|15/09
|Acumulou
|3779
|13/09
|Não acumulou
|3778
|12/09
|Não acumulou
|3777
|11/09
|Acumulou
|3776
|10/09
|Acumulou
|3775
|09/09
|Acumulou
|3774
|08/09
|Não acumulou
|3773
|06/09
|Não acumulou
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Lotofácil 3783? O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 2 milhões.
Quando foi o sorteio da Lotofácil 3783? O sorteio aconteceu nesta sexta-feira, 18 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Quando o rateio oficial é divulgado? A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio. Esta página é atualizada assim que os dados saem.
Quantos acertos garantem algum prêmio na Lotofácil? A partir de 11 acertos já há premiação. Ganham: 15 acertos (principal), 14, 13, 12 e 11 acertos.
Qual é o próximo sorteio da Lotofácil? O próximo concurso é o 3784, no sábado, 19 de setembro de 2026.
Como assistir ao sorteio ao vivo? O sorteio é transmitido ao vivo pelo <a href=”https://www.youtube.com/@caixa” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>canal oficial da Caixa no YouTube</a>, a partir das 21h, além do canal do G1.
Como faço para apostar neste concurso? <a href=”https://www.uai.com.br/loteria/2026/06/22/como-apostar-nas-loterias-caixa-online-pelo-celular-guia-passo-a-passo/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular</a>.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
Fonte oficial: <a href=”https://loterias.caixa.gov.br” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>loterias.caixa.gov.br</a> Resultado ao vivo: <a href=”https://loteriasonline.caixa.gov.br” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>loteriasonline.caixa.gov.br</a>
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.