Resultado uai Saiu o sorteio da Lotofácil 3783 desta sexta-feira, 18 de setembro — resultado sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [24 – 05 – 22 – 25 – 04 – 19 – 16 – 01 – 14 – 03 – 15 – 12 – 17 – 06 – 23]

2 Sorteio realizado às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Resultado a confirmar, aguardando o rateio oficial da Loterias Caixa

O resultado da Lotofácil 3783 saiu nesta sexta-feira (18 de setembro), mas o rateio oficial ainda está sendo processado pela Caixa Econômica Federal. Assim que os dados forem confirmados, esta página é atualizada com ganhadores e valores.

Números sorteados

24 – 05 – 22 – 25 – 04 – 19 – 16 – 01 – 14 – 03 – 15 – 12 – 17 – 06 – 23

Números sorteados da Lotofácil 3783 — resultado de hoje

Sorteio realizado em 18/09/2026, sexta-feira, às 21h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

A Lotofácil acumulou?

A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Teve ganhador na Lotofácil hoje?

Ainda não é possível informar. Assim que a Caixa liberar o rateio oficial, o número de apostas ganhadoras em cada faixa e os valores exatos serão atualizados nesta página.

Acertos Número de apostas Prêmio por aposta 15 acertos A confirmar A confirmar 14 acertos A confirmar A confirmar 13 acertos A confirmar A confirmar 12 acertos A confirmar A confirmar 11 acertos A confirmar A confirmar

Como jogar na Lotofácil

Na Lotofácil, você escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.

Tabela de preços e probabilidades

Números escolhidos Valor da aposta Chance de ganhar (1 em…) 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 24,50 610.042 17 R$ 102,90 147.098 18 R$ 343,00 45.694 19 R$ 969,69 16.671 20 R$ 2.445,00 6.939

Aposta mínima: R$ 3,50 | Aposta máxima: R$ 2.445,00

Onde apostar

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial <a href=”https://loteriasonline.caixa.gov.br/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Loterias Online da Caixa</a>. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada, até as 20h do dia do sorteio.

Como resgatar o prêmio

Ganhou na Lotofácil? Saiba como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o dinheiro vai para o FIES.

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Situação 3782 17/09 Não acumulou 3781 16/09 Acumulou 3780 15/09 Acumulou 3779 13/09 Não acumulou 3778 12/09 Não acumulou 3777 11/09 Acumulou 3776 10/09 Acumulou 3775 09/09 Acumulou 3774 08/09 Não acumulou 3773 06/09 Não acumulou

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotofácil 3783? O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 2 milhões.

Quando foi o sorteio da Lotofácil 3783? O sorteio aconteceu nesta sexta-feira, 18 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando o rateio oficial é divulgado? A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio. Esta página é atualizada assim que os dados saem.

Quantos acertos garantem algum prêmio na Lotofácil? A partir de 11 acertos já há premiação. Ganham: 15 acertos (principal), 14, 13, 12 e 11 acertos.

Qual é o próximo sorteio da Lotofácil? O próximo concurso é o 3784, no sábado, 19 de setembro de 2026.

Como assistir ao sorteio ao vivo? O sorteio é transmitido ao vivo pelo <a href=”https://www.youtube.com/@caixa” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>canal oficial da Caixa no YouTube</a>, a partir das 21h, além do canal do G1.

Como faço para apostar neste concurso? <a href=”https://www.uai.com.br/loteria/2026/06/22/como-apostar-nas-loterias-caixa-online-pelo-celular-guia-passo-a-passo/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular</a>.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Fonte oficial: <a href=”https://loterias.caixa.gov.br” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>loterias.caixa.gov.br</a> Resultado ao vivo: <a href=”https://loteriasonline.caixa.gov.br” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>loteriasonline.caixa.gov.br</a>

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.