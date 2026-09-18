Resultado
Saiu o sorteio da Lotomania 2977 desta sexta-feira, 18 de setembro — resultado sendo apurado pela Caixa.
- 1 Dezenas sorteadas: [09 – 54 – 44 – 98 – 01 37 – 63 – 18 – 96 – 21 15 – 05 – 87 – 46 – 47 41 – 30 – 42 – 12 – 38]
- 2 Sorteio realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo
- 3 Resultado a confirmar, aguardando o rateio oficial da Loterias Caixa
A Lotomania 2977 sorteia prêmio estimado em R$ 2,6 milhões nesta sexta-feira (18 de setembro), a partir das 21h. O prêmio está acumulado depois que nenhuma O resultado da Lotomania 2977 saiu nesta sexta-feira (18 de setembro), mas o rateio oficial ainda está sendo processado pela Caixa Econômica Federal. Assim que os dados forem confirmados, esta página é atualizada com ganhadores e valores.
Números sorteados
09 – 54 – 44 – 98 – 01 37 – 63 – 18 – 96 – 21 15 – 05 – 87 – 46 – 47 41 – 30 – 42 – 12 – 38
Sorteio realizado em 18/09/2026, sexta-feira, às 21h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal
A Lotomania acumulou?
A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. Antes do sorteio, o prêmio estava acumulado em R$ 2,6 milhões após o concurso 2976 não ter acertador.
Teve ganhador na Lotomania hoje?
Ainda não é possível informar. Assim que a Caixa liberar o rateio oficial, o número de apostas ganhadoras em cada faixa e os valores exatos serão atualizados nesta página.
|Acertos
|Número de apostas
|Prêmio por aposta
|20 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|19 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|18 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|17 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|16 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|15 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|0 acertos
|A confirmar
|A confirmar
Como jogar na Lotomania
Na Lotomania, você marca 50 números entre os 100 disponíveis. Ganha quem acertar 20, 19, 18, 17, 16 ou 15 dezenas — e também quem não acertar nenhuma delas.
Aposta única: R$ 3,00, sempre marcando 50 números.
Onde apostar
Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial <a href=”https://loteriasonline.caixa.gov.br/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Loterias Online da Caixa</a>. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada, até as 20h do dia do sorteio.
Como resgatar o prêmio
Ganhou na Lotomania? Saiba como receber seu prêmio:
Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.
Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.
Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.
Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o dinheiro vai para o FIES.
Histórico dos últimos 10 concursos
|Concurso
|Data
|Situação
|2976
|16/09
|Acumulou
|2975
|14/09
|Acumulou
|2974
|11/09
|Acumulou
|2973
|09/09
|Ganhador (Diamantino, MT)
|2972
|04/09
|Acumulou
|2971
|02/09
|Acumulou
|2970
|31/08
|Acumulou
|2968
|26/08
|Acumulou
|2966
|21/08
|Acumulou
|2965
|19/08
|Acumulou
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Lotomania 2977? O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 2,6 milhões.
Quando foi o sorteio da Lotomania 2977? O sorteio aconteceu nesta sexta-feira, 18 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Quando o rateio oficial é divulgado? A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio. Esta página é atualizada assim que os dados saem.
É verdade que dá pra ganhar sem acertar nenhum número? Sim. A Lotomania tem uma faixa especial para quem não acerta nenhuma das 20 dezenas sorteadas.
Qual é o próximo sorteio da Lotomania? O próximo concurso acontece na terça-feira, 22 de setembro de 2026.
Como assistir ao sorteio ao vivo? O sorteio é transmitido ao vivo pelo <a href=”https://www.youtube.com/@caixa” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>canal oficial da Caixa no YouTube</a>, a partir das 21h, além do canal do G1.
Como faço para apostar neste concurso? <a href=”https://www.uai.com.br/loteria/2026/06/22/como-apostar-nas-loterias-caixa-online-pelo-celular-guia-passo-a-passo/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular</a>.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
Fonte oficial: <a href=”https://loterias.caixa.gov.br” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>loterias.caixa.gov.br</a> Resultado ao vivo: <a href=”https://loteriasonline.caixa.gov.br” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>loteriasonline.caixa.gov.br</a>
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.