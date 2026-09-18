Resultado uai Saiu o sorteio da Dupla Sena 3010 desta sexta-feira, 18 de setembro — resultado sendo apurado pela Caixa. 1 1º e 2º sorteios: [07 – 05 – 01 – 26 – 44 – 14 16 – 15 – 13 – 49 – 20 – 04]

2 Sorteio realizado às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Resultado a confirmar, aguardando o rateio oficial da Loterias Caixa

O resultado da Dupla Sena 3010 saiu nesta sexta-feira (18 de setembro), mas o rateio oficial ainda está sendo processado pela Caixa Econômica Federal. Assim que os dados forem confirmados, esta página é atualizada com ganhadores e valores.

Números sorteados

07 – 05 – 01 – 26 – 44 – 14

16 – 15 – 13 – 49 – 20 – 04

Números sorteados da Dupla Sena 3010 — resultado de hoje

Sorteio realizado em 18/09/2026, sexta-feira, às 21h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

A Dupla Sena acumulou?

A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. Antes do sorteio, o prêmio estava acumulado em R$ 4,4 milhões, o maior valor de uma sequência de acúmulos desde agosto.

Teve ganhador na Dupla Sena hoje?

Ainda não é possível informar. Assim que a Caixa liberar o rateio oficial, o número de apostas ganhadoras em cada faixa e os valores exatos serão atualizados nesta página.

Acertos 1º sorteio 2º sorteio 6 acertos A confirmar A confirmar 5 acertos A confirmar A confirmar 4 acertos A confirmar A confirmar 3 acertos A confirmar A confirmar

Como jogar na Dupla Sena

Na Dupla Sena, você escolhe de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis. O mesmo bilhete concorre em dois sorteios independentes no mesmo concurso.

Aposta mínima: R$ 2,50, para um jogo simples com 6 números.

Onde apostar

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial <a href=”https://loteriasonline.caixa.gov.br/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Loterias Online da Caixa</a>. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada, até as 20h do dia do sorteio.

Como resgatar o prêmio

Ganhou na Dupla Sena? Saiba como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Situação 3009 16/09 Acumulou (2 sorteios) 3008 14/09 Acumulou (2 sorteios) 3007 11/09 Acumulou (2 sorteios) 3006 09/09 Acumulou (2 sorteios) 3005 04/09 Acumulou (2 sorteios) 3004 02/09 Acumulou (2 sorteios) 3003 31/08 Acumulou (2 sorteios) 3002 28/08 Acumulou (2 sorteios) 2998 19/08 Acumulou (2 sorteios) 2997 17/08 Acumulou (2 sorteios)

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Dupla Sena 3010? O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 4,4 milhões.

Quando foi o sorteio da Dupla Sena 3010? O sorteio aconteceu nesta sexta-feira, 18 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando o rateio oficial é divulgado? A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio. Esta página é atualizada assim que os dados saem.

Como funcionam os dois sorteios? O mesmo bilhete concorre em duas extrações separadas no mesmo concurso, dobrando as chances sem custo adicional.

Qual é o próximo sorteio da Dupla Sena? O próximo concurso acontece na segunda-feira, 21 de setembro de 2026.

Como assistir ao sorteio ao vivo? O sorteio é transmitido ao vivo pelo <a href=”https://www.youtube.com/@caixa” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>canal oficial da Caixa no YouTube</a>, a partir das 21h, além do canal do G1.

Como faço para apostar neste concurso? <a href=”https://www.uai.com.br/loteria/2026/06/22/como-apostar-nas-loterias-caixa-online-pelo-celular-guia-passo-a-passo/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular</a>.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Fonte oficial: <a href=”https://loterias.caixa.gov.br” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>loterias.caixa.gov.br</a> Resultado ao vivo: <a href=”https://loteriasonline.caixa.gov.br” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>loteriasonline.caixa.gov.br</a>

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.