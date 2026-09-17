A Timemania 2443 sorteia hoje, quinta-feira (17/09), com prêmio estimado em R$ 14,3 milhões. O concurso anterior, sorteado na terça-feira, terminou sem vencedor da faixa principal, empurrando o valor para cima nesta rodada.

O que aconteceu no concurso anterior

O concurso 2442, sorteado na terça-feira (15/09), terminou sem ninguém acertar as sete dezenas — 26, 40, 42, 47, 58, 75 e 80, com o Time do Coração Brasiliense/DF. Com o acúmulo, o valor sobe de R$ 14 milhões para os R$ 14,3 milhões de hoje.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 2443 Data Quinta-feira, 17/09/2026 Horário 21h (Brasília) Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 14,3 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 3,50 (10 dezenas + Time do Coração) Encerramento das apostas 20h de hoje

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como apostar

O apostador marca 10 números entre os 80 disponíveis e escolhe um Time do Coração entre os clubes cadastrados — parte da arrecadação vai para o time escolhido, mesmo sem prêmio.

Dezenas marcadas Preço da aposta 10 R$ 3,50 11 R$ 38,50

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.

Faixas de premiação

Faixas variáveis para 3 a 7 acertos, mais a faixa própria do Time do Coração, que sempre premia quem acerta o clube sorteado, mesmo sem nenhuma dezena certa.

Faixa Acertos Situação hoje Principal 7 Acumulada Secundária 3 a 6 Sempre premia Time do Coração Acerto do clube Sempre premia

Por que este concurso está atrativo?

Além do prêmio em dinheiro, apostar na Timemania ajuda diretamente o clube escolhido — parte de cada aposta é repassada ao Time do Coração marcado, ganhando ou não.

Últimos resultados anteriores

Concurso Data Dezenas sorteadas Time do Coração 2442 15/09 26-40-42-47-58-75-80 Brasiliense/DF 2441 13/09 01-02-08-10-56-70-80 CSA/AL 2440 10/09 20-45-51-65-68-77-80 Volta Redonda/RJ

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.

Para regras completas, veja a página oficial da Timemania na Caixa.

O que você precisa saber

Como faço para apostar neste concurso?

Em qualquer lotérica ou pela internet. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Qual é o prêmio da Timemania 2443?

Estimado em R$ 14,3 milhões.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 21h.

Por que o concurso está acumulado?

Porque ninguém acertou as sete dezenas do concurso 2442, na terça-feira.

Como funciona a faixa do Time do Coração?

Quem acerta o clube sorteado ganha prêmio próprio, mesmo sem acertar nenhum número.

O que acontece se ninguém acertar as 7 dezenas?

O prêmio acumula para o concurso 2444, no domingo (20/09).

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.