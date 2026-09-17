A Timemania 2443 sorteia hoje, quinta-feira (17/09), com prêmio estimado em R$ 14,3 milhões. O concurso anterior, sorteado na terça-feira, terminou sem vencedor da faixa principal, empurrando o valor para cima nesta rodada.
O que aconteceu no concurso anterior
O concurso 2442, sorteado na terça-feira (15/09), terminou sem ninguém acertar as sete dezenas — 26, 40, 42, 47, 58, 75 e 80, com o Time do Coração Brasiliense/DF. Com o acúmulo, o valor sobe de R$ 14 milhões para os R$ 14,3 milhões de hoje.
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|2443
|Data
|Quinta-feira, 17/09/2026
|Horário
|21h (Brasília)
|Local
|Espaço da Sorte, São Paulo (SP)
|Prêmio estimado
|R$ 14,3 milhões
|Situação
|Acumulado
|Aposta mínima
|R$ 3,50 (10 dezenas + Time do Coração)
|Encerramento das apostas
|20h de hoje
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.
Como apostar
O apostador marca 10 números entre os 80 disponíveis e escolhe um Time do Coração entre os clubes cadastrados — parte da arrecadação vai para o time escolhido, mesmo sem prêmio.
|Dezenas marcadas
|Preço da aposta
|10
|R$ 3,50
|11
|R$ 38,50
As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.
Faixas de premiação
Faixas variáveis para 3 a 7 acertos, mais a faixa própria do Time do Coração, que sempre premia quem acerta o clube sorteado, mesmo sem nenhuma dezena certa.
|Faixa
|Acertos
|Situação hoje
|Principal
|7
|Acumulada
|Secundária
|3 a 6
|Sempre premia
|Time do Coração
|Acerto do clube
|Sempre premia
Por que este concurso está atrativo?
Além do prêmio em dinheiro, apostar na Timemania ajuda diretamente o clube escolhido — parte de cada aposta é repassada ao Time do Coração marcado, ganhando ou não.
Últimos resultados anteriores
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Time do Coração
|2442
|15/09
|26-40-42-47-58-75-80
|Brasiliense/DF
|2441
|13/09
|01-02-08-10-56-70-80
|CSA/AL
|2440
|10/09
|20-45-51-65-68-77-80
|Volta Redonda/RJ
Como resgatar se você ganhar
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.
Para regras completas, veja a página oficial da Timemania na Caixa.
O que você precisa saber
Como faço para apostar neste concurso?
Em qualquer lotérica ou pela internet. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Qual é o prêmio da Timemania 2443?
Estimado em R$ 14,3 milhões.
Que horas sai o resultado hoje?
O sorteio começa às 21h.
Por que o concurso está acumulado?
Porque ninguém acertou as sete dezenas do concurso 2442, na terça-feira.
Como funciona a faixa do Time do Coração?
Quem acerta o clube sorteado ganha prêmio próprio, mesmo sem acertar nenhum número.
O que acontece se ninguém acertar as 7 dezenas?
O prêmio acumula para o concurso 2444, no domingo (20/09).
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.