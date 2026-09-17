A Mega-Sena 3059 sorteia hoje, quinta-feira (17/09), com prêmio estimado em R$ 102 milhões — o maior valor da Mega-Sena em concursos regulares neste ano. O sorteio acontece às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela Caixa.

O que aconteceu no concurso anterior

No concurso 3058, sorteado terça-feira (15/09), saíram as dezenas 14, 23, 53, 56, 57 e 60 — e ninguém acertou a sena. Na faixa de quina, 49 apostas dividiram o prêmio, cada uma levando R$ 53.305,58; uma delas foi feita em Ponta Grossa (PR), na lotérica Zebrinha da Sorte. Na quadra, 3.632 apostas receberam R$ 1.185,42 cada. Com a faixa principal sem vencedor, o prêmio saltou de R$ 92,4 milhões para os R$ 102 milhões em disputa hoje.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 3059 Data Quinta-feira, 17/09/2026 Horário 21h (Brasília) Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 102 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 6,00 (6 dezenas) Encerramento das apostas 20h de hoje

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Para acompanhar a extração das seis dezenas em tempo real, acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como apostar

O apostador escolhe de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis. A aposta simples, com 6 dezenas, custa R$ 6,00 — e, se sair um único vencedor hoje, ele leva sozinho a bolada inteira.

Dezenas marcadas Preço da aposta Chance de acertar as 6 6 R$ 6,00 1 em 50.063.860 7 R$ 42,00 1 em 7.151.980 10 R$ 2.520,00 1 em 635.376 15 R$ 315.000,00 1 em 10.003

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.

Faixas de premiação

Todas as faixas são variáveis, sem valor fixo — dependem da arrecadação.

Faixa Acertos Situação hoje Sena 6 Acumulada — sai só com 6 acertos Quina 5 Sempre premia Quadra 4 Sempre premia

Por que este concurso está atrativo?

R$ 102 milhões é o tipo de prêmio que muda o perfil de quem está apostando — mais gente entra no jogo justamente quando o valor cruza a marca dos R$ 100 milhões, o que também costuma aumentar as chances de haver um vencedor único hoje à noite.

Últimos 10 resultados anteriores

Concurso Data Dezenas sorteadas 3058 15/09 14-23-53-56-57-60 3057 13/09 02-04-16-21-48-53 3056 10/09 14-21-25-40-51-56 3055 08/09 01-11-36-43-48-49 3054 06/09 08-17-24-43-47-58 3053 03/09 01-13-25-35-39-51 3052 01/09 16-30-40-47-48-60 3051 30/08 11-15-20-21-38-48 3050 27/08 11-14-30-38-49-55 3049 25/08 06-13-36-43-53-55

Como resgatar se você ganhar

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência Caixa. Acima disso, o pagamento é feito só em agências, com documento de identidade, CPF e o comprovante original da aposta — valores a partir de R$ 10.000 saem em até dois dias úteis. Você tem 90 dias corridos a partir do sorteio para retirar o prêmio; depois disso, o valor vai para o FIES.

Para regras e histórico completo, consulte a página oficial da Mega-Sena na Caixa.

O que você precisa saber

Como faço para apostar neste concurso?

Em qualquer lotérica credenciada ou pela internet. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Qual é o prêmio da Mega-Sena 3059?

Estimado em R$ 102 milhões.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 21h.

Até que horas posso apostar?

As apostas encerram às 20h de hoje.

Quantos acertos garantem prêmio?

A partir de 4 acertos (quadra) já há premiação.

Por que o concurso 3059 está acumulado?

Porque ninguém cravou as seis dezenas do concurso 3058, na terça-feira.

O que acontece se ninguém acertar as 6 dezenas?

O prêmio acumula para o concurso 3060, no domingo (20/09).

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.