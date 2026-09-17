A Mega-Sena 3059 sorteia hoje, quinta-feira (17/09), com prêmio estimado em R$ 102 milhões — o maior valor da Mega-Sena em concursos regulares neste ano. O sorteio acontece às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela Caixa.
O que aconteceu no concurso anterior
No concurso 3058, sorteado terça-feira (15/09), saíram as dezenas 14, 23, 53, 56, 57 e 60 — e ninguém acertou a sena. Na faixa de quina, 49 apostas dividiram o prêmio, cada uma levando R$ 53.305,58; uma delas foi feita em Ponta Grossa (PR), na lotérica Zebrinha da Sorte. Na quadra, 3.632 apostas receberam R$ 1.185,42 cada. Com a faixa principal sem vencedor, o prêmio saltou de R$ 92,4 milhões para os R$ 102 milhões em disputa hoje.
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|3059
|Data
|Quinta-feira, 17/09/2026
|Horário
|21h (Brasília)
|Local
|Espaço da Sorte, São Paulo (SP)
|Prêmio estimado
|R$ 102 milhões
|Situação
|Acumulado
|Aposta mínima
|R$ 6,00 (6 dezenas)
|Encerramento das apostas
|20h de hoje
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio acontece no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Para acompanhar a extração das seis dezenas em tempo real, acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.
Como apostar
O apostador escolhe de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis. A aposta simples, com 6 dezenas, custa R$ 6,00 — e, se sair um único vencedor hoje, ele leva sozinho a bolada inteira.
|Dezenas marcadas
|Preço da aposta
|Chance de acertar as 6
|6
|R$ 6,00
|1 em 50.063.860
|7
|R$ 42,00
|1 em 7.151.980
|10
|R$ 2.520,00
|1 em 635.376
|15
|R$ 315.000,00
|1 em 10.003
As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.
Faixas de premiação
Todas as faixas são variáveis, sem valor fixo — dependem da arrecadação.
|Faixa
|Acertos
|Situação hoje
|Sena
|6
|Acumulada — sai só com 6 acertos
|Quina
|5
|Sempre premia
|Quadra
|4
|Sempre premia
Por que este concurso está atrativo?
R$ 102 milhões é o tipo de prêmio que muda o perfil de quem está apostando — mais gente entra no jogo justamente quando o valor cruza a marca dos R$ 100 milhões, o que também costuma aumentar as chances de haver um vencedor único hoje à noite.
Últimos 10 resultados anteriores
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|3058
|15/09
|14-23-53-56-57-60
|3057
|13/09
|02-04-16-21-48-53
|3056
|10/09
|14-21-25-40-51-56
|3055
|08/09
|01-11-36-43-48-49
|3054
|06/09
|08-17-24-43-47-58
|3053
|03/09
|01-13-25-35-39-51
|3052
|01/09
|16-30-40-47-48-60
|3051
|30/08
|11-15-20-21-38-48
|3050
|27/08
|11-14-30-38-49-55
|3049
|25/08
|06-13-36-43-53-55
Como resgatar se você ganhar
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência Caixa. Acima disso, o pagamento é feito só em agências, com documento de identidade, CPF e o comprovante original da aposta — valores a partir de R$ 10.000 saem em até dois dias úteis. Você tem 90 dias corridos a partir do sorteio para retirar o prêmio; depois disso, o valor vai para o FIES.
Para regras e histórico completo, consulte a página oficial da Mega-Sena na Caixa.
O que você precisa saber
Como faço para apostar neste concurso?
Em qualquer lotérica credenciada ou pela internet. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Qual é o prêmio da Mega-Sena 3059?
Estimado em R$ 102 milhões.
Que horas sai o resultado hoje?
O sorteio começa às 21h.
Até que horas posso apostar?
As apostas encerram às 20h de hoje.
Quantos acertos garantem prêmio?
A partir de 4 acertos (quadra) já há premiação.
Por que o concurso 3059 está acumulado?
Porque ninguém cravou as seis dezenas do concurso 3058, na terça-feira.
O que acontece se ninguém acertar as 6 dezenas?
O prêmio acumula para o concurso 3060, no domingo (20/09).
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.