O Dia de Sorte 1300 sorteia hoje, quinta-feira (17/09), marcando a milésima trecentésima edição da modalidade. O prêmio reinicia porque uma aposta do Rio de Janeiro já acertou as sete dezenas do concurso anterior, ontem.

O que aconteceu no concurso anterior

No concurso 1299, sorteado ontem (16/09), uma única aposta acertou as sete dezenas — 04, 05, 08, 20, 25, 27 e 31, Mês da Sorte Abril — e levou R$ 253.505,53. A aposta vencedora foi registrada no Rio de Janeiro (RJ). Nas faixas menores, 21 apostas com 6 acertos ganharam R$ 2.708,51 cada, 814 apostas com 5 acertos receberam R$ 25,00 cada, 10.680 apostas com 4 acertos levaram R$ 5,00 cada, e 34.603 apostas acertaram o Mês da Sorte, com R$ 2,50 cada.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 1300 Data Quinta-feira, 17/09/2026 Horário 21h (Brasília) Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado Início de ciclo — valor exato a confirmar Aposta mínima R$ 2,50 (7 dezenas) Encerramento das apostas 20h de hoje

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como apostar

O apostador escolhe de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e marca um Mês da Sorte entre os 12 meses do ano.

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.

Faixas de premiação

Faixas para 4, 5, 6 e 7 acertos, além da faixa própria do Mês da Sorte, que sempre premia quem acerta o mês sorteado, mesmo sem nenhuma dezena certa.

Faixa Acertos Situação hoje Principal 7 Início de ciclo Secundária 4, 5 ou 6 Sempre premia Mês da Sorte Acerto do mês Sempre premia

Últimos resultados anteriores

Concurso Data Dezenas sorteadas Mês da Sorte 1299 16/09 04-05-08-20-25-27-31 Abril 1298 15/09 02-08-18-24-28-29-31 — 1296 13/09 02-08-11-14-16-21-30 Dezembro

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.

O que você precisa saber

Por que o Dia de Sorte 1300 não está acumulado?

Porque uma aposta do Rio de Janeiro acertou as sete dezenas do concurso 1299 ontem, reiniciando o ciclo.

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1300?

O concurso reinicia sem acúmulo; o valor exato ainda não tinha sido publicado pela Caixa no momento desta apuração.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 21h.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.