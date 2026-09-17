A Lotofácil 3782 sorteia hoje, quinta-feira (17/09), com prêmio estimado em R$ 2 milhões. O valor volta ao patamar de largada porque duas apostas já acertaram as 15 dezenas do concurso anterior, ontem.

O que aconteceu no concurso anterior

No concurso 3781, sorteado ontem (16/09), duas apostas acertaram as 15 dezenas — 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 24 e 25 — e levaram R$ 862.502,19 cada uma. Foi o primeiro concurso regular da Lotofácil desde o retorno ao calendário normal, depois da pausa para a Lotofácil da Independência.

Nas faixas menores, 212 apostas com 14 acertos ganharam R$ 1.706,11 cada, 7.639 apostas com 13 acertos levaram R$ 35,00 cada, 102.052 apostas com 12 acertos receberam R$ 14,00 cada, e 500.708 apostas com 11 acertos faturaram R$ 7,00 cada.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 3782 Data Quinta-feira, 17/09/2026 Horário 21h (Brasília) Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 2 milhões Situação Início de ciclo (sem acúmulo) Aposta mínima R$ 3,50 (15 dezenas) Encerramento das apostas 20h de hoje

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como apostar

O apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima, com 15 dezenas, sai por R$ 3,50.

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada ou pelo Loterias Online da Caixa.

Faixas de premiação

A Lotofácil destina 43,35% da arrecadação bruta de cada concurso à premiação. As faixas de 11 a 14 acertos têm valores fixos por aposta; a faixa principal, de 15 acertos, é dividida entre os ganhadores do dia.

Faixa Acertos Situação hoje Principal 15 Início de ciclo Secundária 14 Sempre premia Secundária 13 Sempre premia Secundária 12 Sempre premia Secundária 11 Sempre premia

Últimos 10 resultados anteriores

Concurso Data Dezenas sorteadas 3781 16/09 03-05-06-07-08-09-11-12-13-16-19-21-22-24-25 3780* 15/09 01-02-03-04-05-06-07-12-15-16-17-19-21-22-23 3779 03/09 03-04-05-07-08-10-11-13-14-16-17-19-23-24-25 3778 02/09 01-02-03-05-06-08-09-10-13-14-16-17-18-20-22 3777 01/09 03-05-07-08-09-10-12-13-15-19-20-21-22-24-25 3776 31/08 03-05-07-08-10-14-16-17-18-19-20-21-23-24-25 3775 30/08 01-04-05-06-08-10-11-12-13-15-17-18-19-23-25 3774 28/08 01-03-04-05-06-07-09-12-14-15-16-18-19-23-24 3773 27/08 03-04-07-09-11-13-14-15-17-18-20-21-22-24-25 3772 26/08 03-05-06-07-08-09-11-12-14-15-18-20-21-23-25

*Concurso 3780 foi a edição especial Lotofácil da Independência.

Como resgatar se você ganhar

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser recebidos em qualquer lotérica credenciada ou agência Caixa — inclusive via Mercado Pago, para quem apostou online. Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o comprovante original, com pagamento em até 2 dias úteis para valores a partir de R$ 10.000. Prazo de 90 dias corridos; depois disso, o valor vai para o FIES.

Para regras completas, veja a página oficial da Lotofácil na Caixa.

O que você precisa saber

Por que a Lotofácil 3782 não está acumulada?

Porque o concurso anterior teve ganhadores na faixa principal — duas apostas acertaram as 15 dezenas ontem — então a estimativa reinicia no valor padrão de R$ 2 milhões.

Quanto custa a aposta mínima da Lotofácil?

R$ 3,50, para um jogo simples com 15 números escolhidos entre os 25 disponíveis.

Até que horas dá para apostar hoje?

As apostas ficam abertas até as 20h do dia do sorteio.

Quantos acertos já garantem algum prêmio?

A partir de 11 números certos já há premiação.

Onde assistir ao sorteio ao vivo?

Pelo canal oficial da Caixa no YouTube, com transmissão a partir das 21h.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.