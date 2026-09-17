A Quina 7120 sorteia hoje, quinta-feira (17/09), com prêmio acumulado depois que ninguém cravou as cinco dezenas do concurso 7119, ontem. O sorteio acontece às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O que aconteceu no concurso anterior

O concurso 7119, sorteado ontem, teve as dezenas 19 – 20 – 24 – 70 – 77 e terminou sem ninguém cravar as cinco dezenas — nenhuma aposta foi premiada na faixa principal. Nas faixas menores, a quadra distribuiu R$ 222.837,80 no total, o terno R$ 212.219,34 e o duque R$ 211.778,28.

Com isso, o prêmio acumula para hoje, mas o novo valor estimado ainda não tinha sido publicado pela Caixa no fechamento desta apuração.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 7120 Data Quinta-feira, 17/09/2026 Horário 21h (Brasília) Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado Acumulado — valor exato a confirmar Situação Acumulado Aposta mínima R$ 3,00 (5 dezenas) Encerramento das apostas 20h de hoje

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como apostar

A aposta simples custa R$ 3,00 e o jogador escolhe 5 números entre os 80 disponíveis, podendo marcar até 15 na mesma cartela.

Dezenas marcadas Preço da aposta Chance de acertar as 5 5 R$ 3,00 1 em 24.040.016 6 R$ 18,00 1 em 4.006.669 10 R$ 756,00 1 em 92.454

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.

Faixas de premiação

Todas as faixas são variáveis, sem valor fixo — dependem da arrecadação de cada concurso.

Faixa Acertos Situação hoje Quina 5 Acumulada Quadra 4 Sempre premia Terno 3 Sempre premia Duque 2 Sempre premia

Últimos resultados anteriores

Concurso Data Dezenas sorteadas 7118 15/09 01-03-10-11-70 7117 14/09 37-40-44-54-63 7116 13/09 09-16-47-72-78

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.

O que você precisa saber

Como faço para apostar neste concurso?

Em qualquer lotérica ou pela internet. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Qual é o prêmio da Quina 7120?

O concurso acumulou; o valor exato estimado para hoje ainda não tinha sido publicado pela Caixa no momento desta apuração.

Por que a Quina 7120 está acumulada?

Porque ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 7119, ontem.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 21h.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.