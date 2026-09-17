A Quina 7120 sorteia hoje, quinta-feira (17/09), com prêmio acumulado depois que ninguém cravou as cinco dezenas do concurso 7119, ontem. O sorteio acontece às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O que aconteceu no concurso anterior
O concurso 7119, sorteado ontem, teve as dezenas 19 – 20 – 24 – 70 – 77 e terminou sem ninguém cravar as cinco dezenas — nenhuma aposta foi premiada na faixa principal. Nas faixas menores, a quadra distribuiu R$ 222.837,80 no total, o terno R$ 212.219,34 e o duque R$ 211.778,28.
Com isso, o prêmio acumula para hoje, mas o novo valor estimado ainda não tinha sido publicado pela Caixa no fechamento desta apuração.
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|7120
|Data
|Quinta-feira, 17/09/2026
|Horário
|21h (Brasília)
|Local
|Espaço da Sorte, São Paulo (SP)
|Prêmio estimado
|Acumulado — valor exato a confirmar
|Situação
|Acumulado
|Aposta mínima
|R$ 3,00 (5 dezenas)
|Encerramento das apostas
|20h de hoje
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.
Como apostar
A aposta simples custa R$ 3,00 e o jogador escolhe 5 números entre os 80 disponíveis, podendo marcar até 15 na mesma cartela.
|Dezenas marcadas
|Preço da aposta
|Chance de acertar as 5
|5
|R$ 3,00
|1 em 24.040.016
|6
|R$ 18,00
|1 em 4.006.669
|10
|R$ 756,00
|1 em 92.454
As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.
Faixas de premiação
Todas as faixas são variáveis, sem valor fixo — dependem da arrecadação de cada concurso.
|Faixa
|Acertos
|Situação hoje
|Quina
|5
|Acumulada
|Quadra
|4
|Sempre premia
|Terno
|3
|Sempre premia
|Duque
|2
|Sempre premia
Últimos resultados anteriores
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|7118
|15/09
|01-03-10-11-70
|7117
|14/09
|37-40-44-54-63
|7116
|13/09
|09-16-47-72-78
Como resgatar se você ganhar
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.
O que você precisa saber
Como faço para apostar neste concurso?
Em qualquer lotérica ou pela internet. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Qual é o prêmio da Quina 7120?
O concurso acumulou; o valor exato estimado para hoje ainda não tinha sido publicado pela Caixa no momento desta apuração.
Por que a Quina 7120 está acumulada?
Porque ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 7119, ontem.
Que horas sai o resultado hoje?
O sorteio começa às 21h.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.