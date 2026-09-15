A Quina 7118 sai nesta terça-feira (15/09) com prêmio estimado em R$ 35 milhões. As dezenas sorteadas são 01 – 03 – 10 – 11 – 70 . O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.

Números sorteados

01 – 03 – 10 – 11 – 70

Números sorteados da Quina 7118 — resultado de hoje



Caixa Econômica Federal, sorteio das 21h, Espaço da Sorte (SP).

A Quina acumulou?

Não. Uma única aposta acertou as cinco dezenas e vai levar sozinha R$ 34.072.521,02, encerrando a sequência de acúmulos que já ia em 19 concursos.

Ganhadores por faixa

Faixa Acertos Ganhadores Prêmio individual Quina 5 1 aposta R$ 34.072.521,02 Quadra 4 280 apostas R$ 2.440,48 Terno 3 10.699 apostas R$ 60,82 Duque 2 180.773 apostas R$ 3,60

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original — e o ganhador da faixa principal, por valor acima de R$ 10.000, recebe em até 2 dias úteis após a apresentação na agência. Prazo de 90 dias corridos.

Últimos 10 resultados

Concurso Data Dezenas sorteadas 7118 15/09 01-03-10-11-70 7117 14/09 (ver artigo do concurso 7117) 7116 13/09 09-16-47-72-78 7115 11/09 12-43-61-67-74 7114 10/09 05-21-43-51-54 7113 09/09 01-32-57-78-80 7112 08/09 24-27-54-61-66 7111 06/09 13-15-44-47-79 7110 04/09 09-14-54-57-80 7109 03/09 27-30-61-66-70

FAQ

Quais foram os números sorteados na Quina 7118?

01, 03, 10, 11 e 70.

Houve ganhador da faixa principal?

Sim, uma aposta acertou as cinco dezenas e vai receber R$ 34.072.521,02.

Quando é o próximo sorteio?

Quarta-feira (16/09), concurso 7119, com prêmio inicial (sem acúmulo).

Como recebo o prêmio?

Até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa; acima disso, só em agência.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.