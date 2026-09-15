A Quina 7118 sai nesta terça-feira (15/09) com prêmio estimado em R$ 35 milhões. As dezenas sorteadas são 01 – 03 – 10 – 11 – 70 . O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.
Números sorteados
01 – 03 – 10 – 11 – 70
Caixa Econômica Federal, sorteio das 21h, Espaço da Sorte (SP).
A Quina acumulou?
Não. Uma única aposta acertou as cinco dezenas e vai levar sozinha R$ 34.072.521,02, encerrando a sequência de acúmulos que já ia em 19 concursos.
Ganhadores por faixa
|Faixa
|Acertos
|Ganhadores
|Prêmio individual
|Quina
|5
|1 aposta
|R$ 34.072.521,02
|Quadra
|4
|280 apostas
|R$ 2.440,48
|Terno
|3
|10.699 apostas
|R$ 60,82
|Duque
|2
|180.773 apostas
|R$ 3,60
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original — e o ganhador da faixa principal, por valor acima de R$ 10.000, recebe em até 2 dias úteis após a apresentação na agência. Prazo de 90 dias corridos.
Últimos 10 resultados
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|7118
|15/09
|01-03-10-11-70
|7117
|14/09
|(ver artigo do concurso 7117)
|7116
|13/09
|09-16-47-72-78
|7115
|11/09
|12-43-61-67-74
|7114
|10/09
|05-21-43-51-54
|7113
|09/09
|01-32-57-78-80
|7112
|08/09
|24-27-54-61-66
|7111
|06/09
|13-15-44-47-79
|7110
|04/09
|09-14-54-57-80
|7109
|03/09
|27-30-61-66-70
FAQ
Quais foram os números sorteados na Quina 7118?
01, 03, 10, 11 e 70.
Houve ganhador da faixa principal?
Sim, uma aposta acertou as cinco dezenas e vai receber R$ 34.072.521,02.
Quando é o próximo sorteio?
Quarta-feira (16/09), concurso 7119, com prêmio inicial (sem acúmulo).
Como recebo o prêmio?
Até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa; acima disso, só em agência.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
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