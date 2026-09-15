O resultado da Lotofácil da Independência, concurso 3780, saiu nesta terça-feira (15/09): as dezenas sorteadas são 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 12 – 15 – 16 17 – 19 – 21 – 22 – 23 . O sorteio foi adiado pela Caixa e passou das 11h para as 21h — o prêmio principal de R$ 300 milhões segue sendo o maior já colocado em jogo na história do concurso especial.
Números sorteados
01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 12 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23
Caixa Econômica Federal, sorteio realizado às 21h (horário alterado pelo adiamento anunciado mais cedo). Prêmio: R$ 300 milhões.
A Lotofácil da Independência acumulou?
Não acumula — nunca acumula. Falta confirmar quantas apostas acertaram as 15 dezenas e o valor exato de cada uma; o rateio ainda não foi divulgado.
Ganhadores por faixa
|Faixa
|Acertos
|Situação
|Principal
|15
|A confirmar
|Secundária
|14
|A confirmar
|Secundária
|13
|A confirmar
|Secundária
|12
|A confirmar
|Secundária
|11
|A confirmar
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.
FAQ
Quais foram os números sorteados na Lotofácil da Independência?
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22 e 23.
Quantas apostas dividiram o prêmio de R$ 300 milhões?
A confirmar.
Por que o sorteio foi mais tarde que o previsto?
A Caixa adiou o concurso das 11h originais para as 21h, sem detalhar o motivo.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.