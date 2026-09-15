O resultado da Lotofácil da Independência, concurso 3780, saiu nesta terça-feira (15/09): as dezenas sorteadas são 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 12 – 15 – 16 17 – 19 – 21 – 22 – 23 . O sorteio foi adiado pela Caixa e passou das 11h para as 21h — o prêmio principal de R$ 300 milhões segue sendo o maior já colocado em jogo na história do concurso especial.

Números sorteados

01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 12 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23

Números sorteados da Lotofácil da Independência 3780 — resultado de hoje



Caixa Econômica Federal, sorteio realizado às 21h (horário alterado pelo adiamento anunciado mais cedo). Prêmio: R$ 300 milhões.

A Lotofácil da Independência acumulou?

Não acumula — nunca acumula. Falta confirmar quantas apostas acertaram as 15 dezenas e o valor exato de cada uma; o rateio ainda não foi divulgado.

Ganhadores por faixa

Faixa Acertos Situação Principal 15 A confirmar Secundária 14 A confirmar Secundária 13 A confirmar Secundária 12 A confirmar Secundária 11 A confirmar

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.

FAQ

Quais foram os números sorteados na Lotofácil da Independência?

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22 e 23.

Quantas apostas dividiram o prêmio de R$ 300 milhões?

A confirmar.

Por que o sorteio foi mais tarde que o previsto?

A Caixa adiou o concurso das 11h originais para as 21h, sem detalhar o motivo.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.