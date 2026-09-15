A Mega-Sena 3058 sai nesta terça-feira (15/09) com prêmio estimado em R$ 95 milhões. As dezenas sorteadas são ▶ [INSERIR AO VIVO]. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.
Números sorteados
14 – 23 – 53 – 56 – 57 – 60
Caixa Econômica Federal, sorteio das 21h, Espaço da Sorte (SP). Prêmio estimado era de R$ 95 milhões.
A Mega-Sena acumulou?
Sim. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio sobe para R$ 102 milhões no próximo concurso — a décima acumulação seguida da faixa principal.
Ganhadores por faixa
|Faixa
|Acertos
|Ganhadores
|Prêmio individual
|Sena
|6
|Nenhum
|Acumulou
|Quina
|5
|49 apostas
|R$ 53.305,58
|Quadra
|4
|3.632 apostas
|R$ 1.185,42
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.
Últimos 10 resultados
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|3058
|15/09
|14-23-53-56-57-60
|3057
|13/09
|02-04-16-21-48-53
|3056
|10/09
|14-21-25-40-51-56
|3055
|08/09
|01-11-36-43-48-49
|3054
|06/09
|08-17-24-43-47-58
|3053
|03/09
|01-13-25-35-39-51
|3052
|01/09
|16-30-40-47-48-60
|3051
|30/08
|11-15-20-21-38-48
|3050
|27/08
|11-14-30-38-49-55
|3049
|25/08
|06-13-36-43-53-55
FAQ
Quais foram os números sorteados na Mega-Sena 3058?
14, 23, 53, 56, 57 e 60.
Houve ganhador da faixa principal?
Não. Ninguém acertou as seis dezenas.
Qual é o prêmio do próximo concurso?
Estimado em R$ 102 milhões, na quinta-feira (17/09), concurso 3059.
Como recebo o prêmio?
Até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa; acima disso, só em agência.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.