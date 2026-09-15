A Mega-Sena 3058 sai nesta terça-feira (15/09) com prêmio estimado em R$ 95 milhões. As dezenas sorteadas são ▶ [INSERIR AO VIVO]. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.

Números sorteados

14 – 23 – 53 – 56 – 57 – 60

Números sorteados da Mega-Sena 3058 — resultado de hoje



Caixa Econômica Federal, sorteio das 21h, Espaço da Sorte (SP). Prêmio estimado era de R$ 95 milhões.

A Mega-Sena acumulou?

Sim. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio sobe para R$ 102 milhões no próximo concurso — a décima acumulação seguida da faixa principal.

Ganhadores por faixa

Faixa Acertos Ganhadores Prêmio individual Sena 6 Nenhum Acumulou Quina 5 49 apostas R$ 53.305,58 Quadra 4 3.632 apostas R$ 1.185,42

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.

Últimos 10 resultados

Concurso Data Dezenas sorteadas 3058 15/09 14-23-53-56-57-60 3057 13/09 02-04-16-21-48-53 3056 10/09 14-21-25-40-51-56 3055 08/09 01-11-36-43-48-49 3054 06/09 08-17-24-43-47-58 3053 03/09 01-13-25-35-39-51 3052 01/09 16-30-40-47-48-60 3051 30/08 11-15-20-21-38-48 3050 27/08 11-14-30-38-49-55 3049 25/08 06-13-36-43-53-55

FAQ

Quais foram os números sorteados na Mega-Sena 3058?

14, 23, 53, 56, 57 e 60.

Houve ganhador da faixa principal?

Não. Ninguém acertou as seis dezenas.

Qual é o prêmio do próximo concurso?

Estimado em R$ 102 milhões, na quinta-feira (17/09), concurso 3059.

Como recebo o prêmio?

Até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa; acima disso, só em agência.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.