O Dia de Sorte 1298 sai nesta terça-feira (15/09) com prêmio estimado em R$ 100 mil.
Números sorteados
02 – 08 – 18 – 24 – 28 – 29 – 31
Mês da Sorte: Outubro
Caixa Econômica Federal, sorteio das 21h, Espaço da Sorte (SP).
O Dia de Sorte acumulou?
Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 300 mil;
Ganhadores por faixa
- 6 acertos: 15 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3.451,11;
- 5 acertos: 765 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 25;
- 4 acertos: 9.523 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5;
- Mês da Sorte: 36.410 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2,50.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.
FAQ
Quais foram os números sorteados no Dia de Sorte 1298?
02, 08, 18, 24, 28, 29 e 31.
Qual foi o Mês da Sorte?
Outubro.
Houve ganhador da faixa principal?
A confirmar.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
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