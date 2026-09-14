A Dupla Sena 3008 sai nesta segunda-feira (14/09) com prêmio estimado em R$ 4 milhões.
Números sorteados
Primeiro Sorteio
10 – 45 – 46 – 44 – 06 – 37
Segundo Sorteio
28 – 36 – 34 – 42 – 20 – 12
A Dupla Sena acumulou?
Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 4,1 milhões;
Ganhadores por faixa
1º sorteio:
- Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 4,1 milhões;
- 5 acertos: 7 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 9.239,27;
- 4 acertos: 530 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 139,46;
- 3 acertos: 11.404 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,24.
2º sorteio:
- Ninguém conseguiu os 6 acertos;
- 5 acertos: 15 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3.880,49;
- 4 acertos: 695 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 106,35;
- 3 acertos: 11.612 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,18;
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.
Como jogar na Dupla Sena
De 6 a 15 números entre 50 disponíveis, R$ 3,00 a aposta simples, com duas chances de ganhar por bilhete. Apostas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.
Últimos 10 resultados
|Concurso
|Data
|1º sorteio
|2º sorteio
|3007
|11/09
|10-24-26-31-32-48
|09-23-32-33-39-48
|3006
|09/09
|06-10-18-23-28-33
|02-04-07-19-25-49
|3005
|04/09
|09-18-21-24-25-33
|05-07-09-36-40-46
|3004
|02/09
|09-10-16-18-28-46
|01-03-08-10-16-45
|3003
|31/08
|09-11-19-34-36-44
|03-19-22-38-39-45
|3002
|28/08
|06-19-22-27-41-46
|07-11-12-13-25-28
|3001
|26/08
|05-08-10-22-43-48
|22-27-30-31-42-45
|3000
|25/08
|13-14-17-39-42-46
|02-06-10-15-32-40
|2999
|21/08
|01-10-12-37-39-44
|10-15-18-19-46-49
FAQ
Quais foram os números sorteados na Dupla Sena 3008?
A confirmar.
Houve ganhador em algum dos sorteios?
A confirmar.
Qual é o valor do prêmio?
Estimado em R$ 4 milhões no 1º sorteio.
Quando é o próximo sorteio?
Quarta-feira (16/09), concurso 3009.
Onde aposto no próximo concurso?
Em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.
Como recebo o prêmio?
Até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa; acima disso, só em agência.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.