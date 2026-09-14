A Dupla Sena 3008 sai nesta segunda-feira (14/09) com prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Números sorteados

Primeiro Sorteio

10 – 45 – 46 – 44 – 06 – 37

Segundo Sorteio

28 – 36 – 34 – 42 – 20 – 12

Números sorteados da Dupla Sena 3008 — resultado de hoje

A Dupla Sena acumulou?

Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 4,1 milhões;

Ganhadores por faixa

1º sorteio:

Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 4,1 milhões;

5 acertos: 7 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 9.239,27;

4 acertos: 530 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 139,46;

3 acertos: 11.404 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,24.

2º sorteio:

Ninguém conseguiu os 6 acertos;

5 acertos: 15 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3.880,49;

4 acertos: 695 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 106,35;

3 acertos: 11.612 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,18;

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.

Como jogar na Dupla Sena

De 6 a 15 números entre 50 disponíveis, R$ 3,00 a aposta simples, com duas chances de ganhar por bilhete. Apostas em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.

Últimos 10 resultados

Concurso Data 1º sorteio 2º sorteio 3007 11/09 10-24-26-31-32-48 09-23-32-33-39-48 3006 09/09 06-10-18-23-28-33 02-04-07-19-25-49 3005 04/09 09-18-21-24-25-33 05-07-09-36-40-46 3004 02/09 09-10-16-18-28-46 01-03-08-10-16-45 3003 31/08 09-11-19-34-36-44 03-19-22-38-39-45 3002 28/08 06-19-22-27-41-46 07-11-12-13-25-28 3001 26/08 05-08-10-22-43-48 22-27-30-31-42-45 3000 25/08 13-14-17-39-42-46 02-06-10-15-32-40 2999 21/08 01-10-12-37-39-44 10-15-18-19-46-49

FAQ

Quais foram os números sorteados na Dupla Sena 3008?

A confirmar.

Houve ganhador em algum dos sorteios?

A confirmar.

Qual é o valor do prêmio?

Estimado em R$ 4 milhões no 1º sorteio.

Quando é o próximo sorteio?

Quarta-feira (16/09), concurso 3009.

Onde aposto no próximo concurso?

Em qualquer lotérica ou pelo Loterias Online da Caixa.

Como recebo o prêmio?

Até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa; acima disso, só em agência.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.