A Quina 7116 sorteia neste domingo (13/09) um prêmio estimado em R$ 31 milhões. O concurso acontece às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.

O que está em jogo neste domingo na Quina

A Quina já completou 17 concursos consecutivos sem vencedor da faixa principal. No concurso 7115 de sexta-feira, ninguém acertou as dezenas 12, 43, 61, 67 e 74, e o prêmio segue subindo, chegando a R$ 31 milhões neste domingo.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 7116 Data Domingo, 13/09/2026 Horário 11h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 31 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 3,00 (5 dezenas) Encerramento das apostas 22h de sábado (12/09); bolões até 10h45 de domingo

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece às 11h de domingo, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa.

Como apostar na Quina

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (5 acertos) 5 R$ 3,00 1 em 24.040.016 6 R$ 18,00 1 em 4.006.669 7 R$ 63,00 1 em 1.144.762

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 5 números (Quina) Variável — valor principal 4 números (Quadra) Variável 3 números (Terno) Variável 2 números (Duque) Variável

Por que este concurso está atrativo?

Uma sequência de 17 sorteios sem ganhador é rara na Quina, e o prêmio já ultrapassa a marca dos R$ 30 milhões — um dos maiores valores em disputa entre todas as loterias da Caixa nesta rodada.

Últimos 10 resultados da Quina

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 7115 11/09 12-43-61-67-74 Acumulou 7114 10/09 05-21-43-51-54 Acumulou 7113 09/09 01-32-57-78-80 Acumulou 7112 08/09 24-27-54-61-66 Acumulou 7111 06/09 13-15-44-47-79 Acumulou 7110 04/09 09-14-54-57-80 Acumulou 7109 03/09 27-30-61-66-70 Acumulou 7108 02/09 04-28-29-30-67 Acumulou 7107 01/09 33-36-49-61-71 Acumulou 7106 31/08 18-23-34-49-69 Acumulou

Confira o histórico completo na página oficial da Quina.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de sexta

Veja como foi o sorteio da Quina 7115 e como o prêmio chegou aos R$ 31 milhões atuais.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Quina 7116?

O prêmio estimado é de R$ 31 milhões.

Que horas sai o resultado neste domingo?

O sorteio começa às 11h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar na Quina?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 22h de sábado; bolões até 10h45 de domingo.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 2 acertos (duque).

O que acontece se ninguém acertar as 5 dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 7116 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.