A Quina 7116 sorteia neste domingo (13/09) um prêmio estimado em R$ 31 milhões. O concurso acontece às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.
O que está em jogo neste domingo na Quina
A Quina já completou 17 concursos consecutivos sem vencedor da faixa principal. No concurso 7115 de sexta-feira, ninguém acertou as dezenas 12, 43, 61, 67 e 74, e o prêmio segue subindo, chegando a R$ 31 milhões neste domingo.
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|7116
|Data
|Domingo, 13/09/2026
|Horário
|11h
|Local
|Espaço da Sorte, São Paulo (SP)
|Prêmio estimado
|R$ 31 milhões
|Situação
|Acumulado
|Aposta mínima
|R$ 3,00 (5 dezenas)
|Encerramento das apostas
|22h de sábado (12/09); bolões até 10h45 de domingo
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio acontece às 11h de domingo, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa.
Como apostar na Quina
|Dezenas marcadas
|Valor da aposta
|Probabilidade (5 acertos)
|5
|R$ 3,00
|1 em 24.040.016
|6
|R$ 18,00
|1 em 4.006.669
|7
|R$ 63,00
|1 em 1.144.762
Faixas de premiação
|Acertos
|Prêmio
|5 números (Quina)
|Variável — valor principal
|4 números (Quadra)
|Variável
|3 números (Terno)
|Variável
|2 números (Duque)
|Variável
Por que este concurso está atrativo?
Uma sequência de 17 sorteios sem ganhador é rara na Quina, e o prêmio já ultrapassa a marca dos R$ 30 milhões — um dos maiores valores em disputa entre todas as loterias da Caixa nesta rodada.
Últimos 10 resultados da Quina
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Situação
|7115
|11/09
|12-43-61-67-74
|Acumulou
|7114
|10/09
|05-21-43-51-54
|Acumulou
|7113
|09/09
|01-32-57-78-80
|Acumulou
|7112
|08/09
|24-27-54-61-66
|Acumulou
|7111
|06/09
|13-15-44-47-79
|Acumulou
|7110
|04/09
|09-14-54-57-80
|Acumulou
|7109
|03/09
|27-30-61-66-70
|Acumulou
|7108
|02/09
|04-28-29-30-67
|Acumulou
|7107
|01/09
|33-36-49-61-71
|Acumulou
|7106
|31/08
|18-23-34-49-69
|Acumulou
Confira o histórico completo na página oficial da Quina.
Como resgatar se você ganhar
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Confira também o resultado de sexta
Veja como foi o sorteio da Quina 7115 e como o prêmio chegou aos R$ 31 milhões atuais.
Perguntas frequentes
Qual é o prêmio da Quina 7116?
O prêmio estimado é de R$ 31 milhões.
Que horas sai o resultado neste domingo?
O sorteio começa às 11h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Onde posso apostar na Quina?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 22h de sábado; bolões até 10h45 de domingo.
Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?
A partir de 2 acertos (duque).
O que acontece se ninguém acertar as 5 dezenas?
O valor acumula para o próximo concurso.
Dá para apostar pela internet?
Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.
O resultado do concurso 7116 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.