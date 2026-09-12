Com o sorteio se aproximando, uma das dúvidas mais comuns entre os apostadores é: quando exatamente é a Lotofácil da Independência 2026? A resposta é simples — e a data está cada vez mais perto.

Quando é o sorteio

A Lotofácil da Independência 2026, concurso especial de número 3780, será sorteada nesta terça-feira, 15 de setembro de 2026, às 11h (horário de Brasília). O prêmio estimado é de R$ 300 milhões — o maior valor já anunciado para o concurso especial.

Até quando dá para apostar

As apostas para o concurso 3780 ficam abertas até as 10h do dia 15 de setembro, uma hora antes do sorteio. Vale lembrar que as vendas da Lotofácil já são exclusivas para essa edição especial desde o início de setembro — não há mais sorteios regulares da modalidade até lá.

Onde acontece o sorteio

Assim como os demais concursos das Loterias Caixa, a extração acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Por que o sorteio não é no dia 7 de setembro

Apesar do nome fazer referência à Independência do Brasil, a Caixa não realiza sorteios em feriados nacionais — por isso o concurso especial acontece alguns dias depois da data comemorativa, e não no próprio 7 de setembro.

Como apostar

A aposta mínima custa R$ 3,50, para 15 números marcados entre os 25 disponíveis no volante. É possível apostar em qualquer lotérica credenciada, pelo portal Loterias Online da Caixa, pelo aplicativo oficial, por Surpresinha ou em bolão.

Perguntas frequentes

Quando é a Lotofácil da Independência 2026?

Nesta terça-feira, 15 de setembro de 2026, às 11h.

Até quando posso apostar?

Até as 10h do dia 15 de setembro, uma hora antes do sorteio.

Qual é o prêmio estimado?

R$ 300 milhões, o maior valor já anunciado para o concurso especial.

Por que a Lotofácil da Independência não é sorteada em 7 de setembro?

Porque a Caixa não realiza sorteios em feriados nacionais.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte