O resultado da Timemania 2439 saiu nesta terça-feira (08/09). As dezenas sorteadas foram: 54 – 53 – 01 – 18 – 57 – 50 – 38 Time do Coração ALTOS/PI A Timemania acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

54 – 53 – 01 – 18 – 57 – 50 – 38 | Time do Coração: ALTOS/PI

Números sorteados da Timemania 2439 — resultado de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 20h. Prêmio estimado: R$ 12,5 milhões.

A Timemania acumulou?

A confirmar.

Ganhadores por faixa

Faixa Ganhadores Prêmio 7 números A confirmar A confirmar 6 números A confirmar A confirmar 5 números A confirmar A confirmar 4 números A confirmar R$ 10,50 (fixo) 3 números A confirmar A confirmar Time do Coração A confirmar R$ 8,50 (fixo)

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Últimos 10 resultados da Timemania

Concurso Data Dezenas sorteadas Time do Coração 2438 06/09 ▶ [confirmar] ▶ [confirmar] 2437 03/09 10-21-26-30-33-51-66 ABC/RN 2436 01/09 19-22-27-28-49-67-73 — 2435 29/08 07-15-26-42-53-78-80 Cruzeiro/MG 2434 27/08 07-09-38-42-50-52-79 Athletico/PR 2433 25/08 06-12-25-28-29-49-80 Bahia/BA 2432 23/08 13-43-45-60-64-72-78 Vitória/BA 2431 20/08 18-22-55-58-63-65-72 Confiança/SE 2430 18/08 21-34-35-38-48-50-64 Barra/SC 2429 16/08 09-18-23-42-47-64-75 Atlético/MG

Confira o histórico completo na página oficial da Timemania.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para a Timemania 2440 — o próximo concurso acontece na quinta-feira (10/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados na Timemania 2439?

▶ [INSERIR DEZENAS + TIME DO CORAÇÃO]

Houve algum ganhador com as 7 dezenas?

A confirmar.

Quando é o próximo sorteio da Timemania?

Na quinta-feira (10/09), às 20h.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.