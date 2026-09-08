O resultado da Timemania 2439 saiu nesta terça-feira (08/09). As dezenas sorteadas foram: 54 – 53 – 01 – 18 – 57 – 50 – 38 Time do Coração ALTOS/PI A Timemania acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
54 – 53 – 01 – 18 – 57 – 50 – 38 | Time do Coração: ALTOS/PI
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 20h. Prêmio estimado: R$ 12,5 milhões.
A Timemania acumulou?
A confirmar.
Ganhadores por faixa
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio
|7 números
|A confirmar
|A confirmar
|6 números
|A confirmar
|A confirmar
|5 números
|A confirmar
|A confirmar
|4 números
|A confirmar
|R$ 10,50 (fixo)
|3 números
|A confirmar
|A confirmar
|Time do Coração
|A confirmar
|R$ 8,50 (fixo)
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Últimos 10 resultados da Timemania
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Time do Coração
|2438
|06/09
|▶ [confirmar]
|▶ [confirmar]
|2437
|03/09
|10-21-26-30-33-51-66
|ABC/RN
|2436
|01/09
|19-22-27-28-49-67-73
|—
|2435
|29/08
|07-15-26-42-53-78-80
|Cruzeiro/MG
|2434
|27/08
|07-09-38-42-50-52-79
|Athletico/PR
|2433
|25/08
|06-12-25-28-29-49-80
|Bahia/BA
|2432
|23/08
|13-43-45-60-64-72-78
|Vitória/BA
|2431
|20/08
|18-22-55-58-63-65-72
|Confiança/SE
|2430
|18/08
|21-34-35-38-48-50-64
|Barra/SC
|2429
|16/08
|09-18-23-42-47-64-75
|Atlético/MG
Confira o histórico completo na página oficial da Timemania.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para a Timemania 2440 — o próximo concurso acontece na quinta-feira (10/09).
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados na Timemania 2439?
▶ [INSERIR DEZENAS + TIME DO CORAÇÃO]
Houve algum ganhador com as 7 dezenas?
A confirmar.
Quando é o próximo sorteio da Timemania?
Na quinta-feira (10/09), às 20h.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
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