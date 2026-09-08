O resultado da Mega-Sena 3055 saiu nesta terça-feira (08/09). As dezenas sorteadas foram: 36 – 43 – 48 – 11 – 49 – 01. A Mega-Sena acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

36 – 43 – 48 – 11 – 49 – 01

Números sorteados da Mega-Sena 3055 — resultado de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 20h. Prêmio estimado: R$ 70 milhões.

A Mega-Sena acumulou?

A confirmar.

Ganhadores por faixa

Faixa Ganhadores Prêmio 6 números (Sena) A confirmar A confirmar 5 números (Quina) A confirmar A confirmar 4 números (Quadra) A confirmar A confirmar

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.

Últimos 10 resultados da Mega-Sena

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 3054 06/09 ▶ [confirmar] Acumulou 3053 03/09 01-13-25-35-39-51 Acumulou 3052 01/09 16-30-40-47-48-60 Acumulou 3051 30/08 11-15-20-21-38-48 — 3050 27/08 11-14-30-38-49-55 — 3049 25/08 06-13-36-43-53-55 — 3048 23/08 02-06-27-39-44-50 — 3047 20/08 04-18-22-26-31-58 — 3046 18/08 16-23-24-33-36-52 — 3045 16/08 23-29-33-42-43-57 —

Confira o histórico completo na página oficial da Mega-Sena.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para a Mega-Sena 3056 — o próximo concurso acontece na quinta-feira (10/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados na Mega-Sena 3055?

▶ [INSERIR DEZENAS]

Houve algum ganhador com as 6 dezenas?

A confirmar.

Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena?

Na quinta-feira (10/09), às 20h.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.