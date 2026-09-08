O resultado da Mega-Sena 3055 saiu nesta terça-feira (08/09). As dezenas sorteadas foram: 36 – 43 – 48 – 11 – 49 – 01. A Mega-Sena acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
36 – 43 – 48 – 11 – 49 – 01
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 20h. Prêmio estimado: R$ 70 milhões.
A Mega-Sena acumulou?
A confirmar.
Ganhadores por faixa
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio
|6 números (Sena)
|A confirmar
|A confirmar
|5 números (Quina)
|A confirmar
|A confirmar
|4 números (Quadra)
|A confirmar
|A confirmar
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.
Últimos 10 resultados da Mega-Sena
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Situação
|3054
|06/09
|▶ [confirmar]
|Acumulou
|3053
|03/09
|01-13-25-35-39-51
|Acumulou
|3052
|01/09
|16-30-40-47-48-60
|Acumulou
|3051
|30/08
|11-15-20-21-38-48
|—
|3050
|27/08
|11-14-30-38-49-55
|—
|3049
|25/08
|06-13-36-43-53-55
|—
|3048
|23/08
|02-06-27-39-44-50
|—
|3047
|20/08
|04-18-22-26-31-58
|—
|3046
|18/08
|16-23-24-33-36-52
|—
|3045
|16/08
|23-29-33-42-43-57
|—
Confira o histórico completo na página oficial da Mega-Sena.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para a Mega-Sena 3056 — o próximo concurso acontece na quinta-feira (10/09).
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados na Mega-Sena 3055?
▶ [INSERIR DEZENAS]
Houve algum ganhador com as 6 dezenas?
A confirmar.
Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena?
Na quinta-feira (10/09), às 20h.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
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